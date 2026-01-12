Pavaloi: Ouă și carne contaminate cu metronidazol nu au fost livrate în instituțiile de învățământ din Chișinău

15:00

Moldovenii au ajuns campioni la consumul de zahăr, grăsimi și pâine. Aceasta este concluzia emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV. Invitatele au subliniat că occidentalizarea profilului alimentar a modificat un meniu care, oricum, era deja departe de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Astfel, consumul de zahăr pe cap de locuitor este de două ori […]