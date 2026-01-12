Drumuri bune în mai multe localități din țară! 28 de proiecte noi vor fi implementate prin „Europa este aproape”

12:30

După ce consilierii municipali din Chișinău nu au reușit să dezbată și să aprobe timp de un an bugetul Capitalei în 2025, aceștia se reunesc pe 20 ianuarie, pentru a vota proiectul similar pentru anul 2026. Pe ordinea de zi se mai numără subiecte privind numirea viceprimarilor, aprobarea taxelor locale și eficiența energetică a grădinițelor.