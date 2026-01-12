Oreșnik, racheta lăudată de Moscova, se dovedește a fi tehnologie veche de zeci de ani
Realitatea.md, 12 ianuarie 2026 17:30
Specialiștii ucraineni susțin că racheta „Oresnik", prezentată de Rusia drept o armă modernă, nu este o tehnologie nouă, ci folosește componente și soluții tehnice din perioada sovietică. Concluzia a fost trasă după analiza resturilor unei rachete utilizate într-un atac asupra orașului Dnipro, în 2024. Potrivit experților, sistemul de ghidare este unul analogic, bazat pe giroscoape
Acum 5 minute
17:50
Ministrul de externe al Iranului și trimisul lui Trump au discutat pe fondul protestelor # Realitatea.md
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, l-a contactat pe emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, pe fondul amenințărilor președintelui american Donald Trump cu folosirea forței militare împotriva regimului iranian. Potrivit a două surse, citate de Axios, demersul Teheranului pare să fi avut ca scop dezescaladarea relațiilor cu Statele Unite sau obținerea de timp suplimentar înaintea unei
17:50
Ion Cuțelaba revine în octagonul UFC după pauza din mai 2025. Luptătorul moldovean îl va înfrunta pe francezul Omar Sy, la categoria semi-grea, pe 14 martie, la Las Vegas (SUA), în cadrul galei UFC Fight Night 269, transmite IPN. Sportivul din Republica Moldova, în vârstă de 32 de ani, va încerca să revină pe drumul
Acum 15 minute
17:40
Georgia: Un fost prim-ministru a fost condamnat pentru că și-a „legalizat” veniturile obținute ilegal # Realitatea.md
Fostul prim-ministru georgian Irakli Garibașvili a fost condamnat la 5 ani de pușcărie pentru spălare de bani. Ex-oficialul și-a recunoscut vina. Pe lângă sentință, Garibașvili a fost amendat cu 1 milion de lari, echivalentul a circa 270.000 de dolari, iar banii în numerar ridicați din locuința sa vor fi confiscați. Dacă nu își recunoștea vina,
Acum 30 minute
17:30
Drumuri bune în mai multe localități din țară! 28 de proiecte noi vor fi implementate prin „Europa este aproape” # Realitatea.md
28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale vor fi implementate în localitățile din țară prin Programul „Europa este aproape". Lucrările vor aduce beneficii pentru peste 43.400 de locuitori din 42 de localități și vor include reabilitarea a 18,35 km de drumuri comunale și străzi, 6,77 km de căi pietonale și platforme de acces
17:30
17:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este singura „carte în joc" pe care o are președintele ucrainean Volodimir Zelenski și că, fără sprijinul său, situația ar fi fost un „dezastru total". Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației The New York Times, citate de European Pravda. „Ei bine, nu are cărțile necesare.
Acum o oră
17:10
Moldovean recrutat de FSB, spăla criptomonede pentru a finanța destabilizări. A fost condamnat pentru trădare # Realitatea.md
Un moldovean a fost recrutat de FSB și a spălat criptomonede în perioada 2020-2022, pentru a finanța destabilizările. Individul a fost condamnat la 15 ani de pușcărie. Sentința a fost pronunțată pe 12 ianuarie 2026. Bărbatul a fost recunoscut vinovat pentru trădare, escrocherie în proporții deosebit de mari, iar judecătorii au reținut că acesta a
17:00
În județul Sibiu au fost înregistrate primele două decese cauzate de gripă în sezonul gripal 2025–2026, potrivit MediaFax. Ambele persoane au murit la secția de Boli Infecțioase a celui mai mare spital din județ. Autoritățile sanitare au precizat că victimele nu erau vaccinate antigripal și aveau multiple comorbidități. Diagnosticul de gripă a fost confirmat în
Acum 2 ore
16:50
Expoziția „Donații și achiziții recente” începe joi, la Muzeul Național de Artă al Moldovei # Realitatea.md
Expoziția „Donații și achiziții recente" va fi deschisă joi, 15 ianuarie, la Muzeul Național de Artă al Moldovei, prezentând o selecție de lucrări intrate în patrimoniul instituției în perioada 2023–2025. În acest interval, colecția muzeului a fost completată cu 208 opere de artă, dintre care 179 de artă națională, cele mai multe provenind din donații,
16:40
Victimele gerului: 17 pacienți cu hipotermie, consultați de medicii de pe ambulanță de la începutul anului # Realitatea.md
Gerul face victime în Republica Moldova. De la începutul anului 2026, medicii de pe ambulanță au intervenit în 17 cazuri de hipotermie. Alte solicitări au vizat accidentele rutiere. În total au fost 88 de situații de acest gen, 109 persoane au suportat traumatisme, iar 79 de pacienți, printre care 16 copii, au fost transportați la
16:30
În Italia s-a inventat vopseaua care încălzeşte locuinţa. „Se aplică cu rola sau cu spray” # Realitatea.md
O companie din Genova lansează un nou produs pentru modernizarea eficienței energetice. Materialul, pe bază de grafen, se aplică similar unei vopsele obișnuite, cu rola sau cu pistolul de pulverizare. Grafenul este o formă de carbon cu proprietăți remarcabile, un material bidimensional a cărui descoperire le-a adus fizicienilor André Geim și Konstantin Novoselov Premiul Nobel
16:00
Fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat la închisoare pentru că a ucis un bebeluș acum 16 ani # Realitatea.md
Alexei Cotorobai, fratele criminalului de la Telenești Gheorghe Cotorobai, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui bebeluș de 10 luni acum 16 ani. Sentința a fost pronunțată astăzi, 12 ianuarie 2026, anunță Procuratura Generală. Dosarul a fost redeschis după mai bine de un deceniu, după apariția unor probe noi. Inițial,
16:00
Maia Sandu: Aderarea la UE este un obiectiv mai realistic decât unirea cu România în acest moment # Realitatea.md
Maia Sandu ar vota pentru, dacă s-ar organiza un referendum privind aderarea la UE, însă consideră că obiectivul privind integrarea europeană este actualmente mai realistic. Declarațiile au fost făcute de președintă în cadrul podcastului britanic The Rest Is Politics: Leading. Șefa statului a vorbit despre mișcarea de renaștere națională din anii 1980-1990. În același timp,
Acum 4 ore
15:40
VIDEO Un camion a intrat într-o mulțime de protestatari iranieni din Los Angeles: o persoană rănită # Realitatea.md
O persoană a fost rănită, iar un bărbat a fost arestat după ce un vehicul a intrat într-o mulțime de protestatari iranieni duminică, în Los Angeles, au anunțat autoritățile, citate de Sky News. Potrivit unui comunicat al poliției din Los Angeles, nimeni nu a fost rănit grav după ce un camion U-Haul a circulat pe
15:30
Haos politic în Bulgaria: cel mai mare partid refuză să guverneze. Ar putea avea loc noi alegeri anticipate # Realitatea.md
Cel mai mare grup parlamentar din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni, 12 ianuarie, solicitarea președintelui de a încerca să formeze un nou guvern, crescând probabilitatea unor alegeri anticipate, relatează Reuters, citat de stirileprotv.ro. Guvernul de coaliție al prim-ministrului Rosen Jeliazkov, susținut de GERB-SDS, a demisionat luna trecută după săptămâni de proteste stradale împotriva
15:20
Bătaie majoră în închisoare din Georgia: trei morți și 12 răniți, inclusiv un gardian # Realitatea.md
Trei deținuți au murit, iar alți 12, inclusiv un gardian, au fost răniți în urma unei bătăi majore la o închisoare din Georgia. Incidentul a avut loc duminică, 11 ianuarie, la închisoarea de stat Washington din Davisboro, potrivit CBS News. Șeriful comitatului Washington, Joel Cochran, a declarat că în unitate au avut loc „mai multe
15:20
Sprijin extern pentru sănătate! O secție a Spitalului „Timofei Moșneaga”, dotată cu echipamente noi # Realitatea.md
Secția de Sterilizare din cadrul Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga" a fost dotată cu echipamente moderne. Este vorba despre un dispozitiv pentru spălarea și decontaminarea instrumentelor chirurgicale, precum și despre un sistem modern de filtrare a apei prin osmoză inversă. Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al Ambasadei Republicii Poloneze în Republica Moldova, valoarea
15:20
Uniunea Avocaților urmează să își aleagă președintele în perioada 19-21 ianuarie. Platforma Nataliei Balaban # Realitatea.md
Natalia Balaban se numără printre cei cinci candidați care aspiră la funcția de președintă a Uniunii Avocaților. Jurista susține că viziunea sa este bazată pe respect pentru profesie, digitalizare reală și o comunitate unită. În prezentarea sa, Balaban a explicat într-un video de prezentare că împreună cu toți colegii simte provocările meseriei. În opinia sa,
15:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre o nouă rechemare de pe piață a unor loturi de lapte praf pentru copii marca NAN, produse de compania Nestlé. Măsura este aplicată din precauție, după identificarea unei neconformități ce ține de un ingredient provenit de la un furnizor extern. Aceasta nu este prima rechemare de acest
14:40
VIDEO Scandal la ANSA! Deputații Costiuc și Stefanco, opriți de pază înainte de conferință # Realitatea.md
Deputatului și liderului partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, precum și colegului său de partid, Sergiu Stefanco, nu li s-a permis inițial accesul la conferința de presă organizată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), convocată în contextul scandalului privind depistarea metronidazolului în ouă și carne de pasăre. „Astea se numesc instituții publice și dacă deputatul
14:30
Ați consumat carne sau ouă contaminate cu metronidazol? Cât de periculos este pentru sănătate # Realitatea.md
Șeful Agenției Naționale pentru Siguranța ALimentelor (ANSA), Radu Musteața, calmează spiritele și transmite moldovenilor că dacă au consumat carne sau ouă cu metronidazol, cel mai probabil nu vor simți efecte asupra sănătății. Conform oficialului, conținutul substanței în aceste produse este minimă. Funcționarul a spus că efecte asupra sănătății pot apărea în cazul consumului constant de
14:30
VIDEO Incident la Kiev: un elev și-a înjunghiat un coleg și o profesoară chiar în timpul orelor # Realitatea.md
În această dimineață, 12 ianuarie, un atac a avut loc la o școală din Kiev, unde un elev a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg de clasă. Purtătoarea de cuvânt a Poliției Naționale din Kiev, Iulia Girdvilis, a declarat că „o profesoară și un elev au fost răniți în incident. Ambii primesc
14:10
Sprijin Norvegia-Ucraina: 400 milioane de dolari alocați pentru infrastructura energetică afectată de atacurile rusești # Realitatea.md
Norvegia a anunțat un nou pachet de ajutor financiar de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina, care va fi folosit pentru restaurarea infrastructurii energetice, construirea unui pod și sprijinirea populației civile. Anunțul a fost făcut de ministrul norvegian de externe, Espen Barth, în cadrul unei conferințe comune cu omologul său ucrainean, Andrei Sibiha, conform
14:00
VIDEO Zmeie la înălțime, cooperare mai înaltă: Merz și Modi consolidează legăturile Germania-India # Realitatea.md
Germania și India au semnat luni, 12 ianuarie, un memorandum de înțelegere pentru o cooperare mai strânsă în domeniul securității, în timpul primei vizite a cancelarului german Friedrich Merz în India, a anunțat Reuters, citată de Digi24. Scopul colaborării este reducerea dependenței Indiei de Rusia, a declarat Merz într-o conferință de presă comună cu premierul
14:00
Prețul la carnea de pasăre va crește din cauza scandalului cu metronidazol? Răspunsul specialiștilor ANSA # Realitatea.md
Responsabili de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) oferă asigurări că nu va crește prețul la carnea de pasăre, în contextul scandalului cu metronidazol. Potrivit lor, tendința nu s-a înregistrat timp de trei săptămâni, când au avut loc sărbătorile de iarnă. Conform oficialilor, carnea de pasăre și ouăle de la producătorii la care s-a
Acum 6 ore
13:50
13:40
Tragedie într-o localitate din raionul Rîșcani. Un bărbat a murit din cauza monoxidului emanat de la o sobă defectă # Realitatea.md
Un bărbat de 47 de ani a murit într-o locuință din satul Răcăria, raionul Rîșcani, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). „În dimineața zilei de 12 ianuarie 2025, pompierii au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din satul Răcăria, raionul Rîșcani.
13:40
Șeful ANSA: Cum s-a depistat metronidazolul în carne și ouă. Două abatoare rămân cu vânzările blocate # Realitatea.md
Probele de sânge au fost prelevate în 2025 pentru prima dată, pentru sa identifica metronidazolul la păsări. Precizarea a fost făcută de Radu Musteață, șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Vorbind despre scandalul cu antibioticul care a contaminat ouăle și carnea în Moldova, oficialul a menționat că era planificată preluarea a 10 probe din
13:40
Uniunea Europeană implementează treptat noul Sistem de Intrare-Ieșire (EES), care impune ca peste o treime dintre cetățenii țărilor terțe să furnizeze date suplimentare la frontieră. Regulile prevăd că pasagerii din țări precum Regatul Unit sau SUA trebuie să înregistreze amprentele digitale și o imagine facială înainte de a ajunge la un ofițer de frontieră, transmite
13:30
VIDEO Dosarul „Kuliok”, în care este acuzat Dodon: Plahotniuc și alți 10 martori vor fi audiați # Realitatea.md
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc și fostul său consilier Serghei Iaralov vor fi citați ca martori ai acuzării în dosarul „Kuliok", în care este învinuit ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, transmite TV8. Decizia a fost luată astăzi, 12 ianuarie 2026
13:00
Vasile Costiuc a ajuns în atenția ANI. Ar exercita funcții incompatibile cu mandatul de deputat # Realitatea.md
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate (ANI), care a inițiat un control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților. Totul a pornit de la o sesizare înregistrată la ANI pe 12 decembrie 2025, în care se invocă faptul că parlamentarul ar fi exercitat, în paralel cu mandatul […] Articolul Vasile Costiuc a ajuns în atenția ANI. Ar exercita funcții incompatibile cu mandatul de deputat apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Carantină! Focare de pestă la porci domestici au fost depistate în raioanele Ungheni și Hîncești # Realitatea.md
Focare de pestă porcină au fost depistate în raioanele Ungheni și Hîncești. Animalele afectate sunt porci domestici, conform datelor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). În raionul Ungheni, s-au îmbolnăvit porci din localitatea Zagarancea. Focarul a fost depistat pe 5 ianuarie, conform informațiilor publicate de ANSA. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Carantină! Focare de pestă la porci domestici au fost depistate în raioanele Ungheni și Hîncești apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Campania „Biblioteca de sub brad”: Aproximativ 8.000 de cărți colectate vor ajunge în 85 de școli # Realitatea.md
Aproximativ 8.000 de cărți au fost colectate pe parcursul lunii decembrie 2025, în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei „Biblioteca de sub brad”, lansată de Guvernul Republicii Moldova. Acestea urmează să fie distribuite în 85 de biblioteci școlare, patru grădinițe de copii și două centre de plasament pentru vârstnici din țară. Cutiile cu cărți […] Articolul Campania „Biblioteca de sub brad”: Aproximativ 8.000 de cărți colectate vor ajunge în 85 de școli apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
A distrus un panou și sistemul electric dintr-un pasaj pietonal din Chișinău. Făptașul urmează să fie sancționat # Realitatea.md
Un bărbat urmează să fie identificat și sancționat după ce a vandalizat un panou din pasajul pietonal subteran de pe strada Calea Ieșilor din Chișinău. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. „În noaptea trecută, un individ a vandalizat un panou din pasajul pietonal subteran de pe Calea Ieșilor. Inițial a încercat să distrugă […] Articolul A distrus un panou și sistemul electric dintr-un pasaj pietonal din Chișinău. Făptașul urmează să fie sancționat apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Va fi iar scandal? După eșecul cu aprobarea bugetului pentru 2025, CMC se reunește pentru a-l dezbate pe cel din 2026 # Realitatea.md
După ce consilierii municipali din Chișinău nu au reușit să dezbată și să aprobe timp de un an bugetul Capitalei în 2025, aceștia se reunesc pe 20 ianuarie, pentru a vota proiectul similar pentru anul 2026. Pe ordinea de zi se mai numără subiecte privind numirea viceprimarilor, aprobarea taxelor locale și eficiența energetică a grădinițelor. […] Articolul Va fi iar scandal? După eșecul cu aprobarea bugetului pentru 2025, CMC se reunește pentru a-l dezbate pe cel din 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, în special a gerului, bacul care traversează râul Nistru, în zona Molovata, va circula conform unui program orientativ, anunță Administrația Întreprinderii de Stat „Bacul Molovata”. Molovata Nouă 09:15 11:15 13:30 15:00 16:30 Molovata 10:00 12:00 14:00 16:00 17:00 Administrația precizează că programul nu este garantat și că, în cazul intensificării […] Articolul Bacul de la Molovata va circula după un program provizoriu din cauza gerului apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Cabinetul de miniștri urmează să se întrunească miercuri în prima ședință din acest an. Informația a fost confirmată pentru IPN de către șefa Direcției comunicare a Guvernului, Aliona Jignea. Potrivit sursei, ordinea de zi a ședinței din 14 ianuarie este în curs de definitivare și urmează să fie publicată pe pagina web a executivului. Ultima […] Articolul 14 ianuarie, prima ședință de Guvern din acest an apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Șoferii vor plăti din nou mai mult la pompă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că, începând de marți, 13 ianuarie, cresc prețurile maxime de referință la benzină și motorină. Astfel, un litru de benzină COR 95 va costa cel mult 22,29 lei, cu 17 bani mai mult decât până acum. Și […] Articolul Noi scumpiri la pompă: ANRE majorează prețurile la benzină și motorină pentru marți apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Tren oprit după atac rusesc: „moment grav” pentru secretarul britanic al Apărării. Ce a spus despre Putin # Realitatea.md
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că, dacă ar avea posibilitatea de a răpi un lider mondial, l-ar aresta pe președintele rus Vladimir Putin și l-ar trage la răspundere pentru crime de război. Afirmația a fost făcută într-un interviu acordat publicației Kyiv Independent pe 9 ianuarie, în timpul unei vizite la Kiev, la […] Articolul Tren oprit după atac rusesc: „moment grav” pentru secretarul britanic al Apărării. Ce a spus despre Putin apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
STOP CADRU Maestrul Nicolae Botgros este nemulțumit, dacă nu apare în topurile unei reviste cunoscute de la noi # Realitatea.md
Jurnalista și antreprenoarea Rodica Ciorănică, fondatoarea revistei „VIP Magazin”, a vorbit într-un interviu acordat lui Dorin Galben despre modul în care sunt acordate premiile publicației și despre interacțiunile cu unele personalități publice, printre care și deputatul PAS, maestrul Nicolae Botgros, scrie Cancan.md. Potrivit declarațiilor sale, Nicolae Botgros, dirijorul Orchestrei „Lăutarii” și actual deputat care face […] Articolul STOP CADRU Maestrul Nicolae Botgros este nemulțumit, dacă nu apare în topurile unei reviste cunoscute de la noi apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Ce se întâmplă când nu te saluți cu neamurile? O tânără de 19 ani, bătută de o rudă, după ce s-a făcut că nu o observă # Realitatea.md
O tânără de 19 ani a depus plângere la forțele de ordine, după ce ar fi fost agresată de o rudă. Cele două au dat ochii într-un magazin din Rîbnița, în seara de 30 decembrie. Victima ar fi încercat să evite comunicarea cu femeia de 22 de ani. Ultima, însă, i s-ar fi adresat jignitor, […] Articolul Ce se întâmplă când nu te saluți cu neamurile? O tânără de 19 ani, bătută de o rudă, după ce s-a făcut că nu o observă apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Prețul unui caz tratat în spitalele din Moldova variază, de la 1 ianuarie 2026, între aproximativ 6.900 și aproape 19.700 de lei, în funcție de tipul instituției medicale și serviciul prestat. Noile tarife au fost stabilite printr-un ordin comun al Ministerului Sănătății și CNAM, potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial. Noile sume se aplică atât […] Articolul Cât costă un tratament în spitalele din Moldova, potrivit noilor tarife din 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:40
11:30
Pavaloi: Ouă și carne contaminate cu metronidazol nu au fost livrate în instituțiile de învățământ din Chișinău # Realitatea.md
Agenții economici la care s-au depistat ouă și carne contaminate cu metronidazol nu au livrat aceste produse instituțiilor de învățământ din Chișinău. Precizarea a fost făcută de către șeful Direcției Educație, Andrei Pavaloi. Oficialul a menționat că s-au dispus controale. Drept urmare, funcționarii au verificat lista companiilor care au încheiate contracte cu școlile și grădinițele […] Articolul Pavaloi: Ouă și carne contaminate cu metronidazol nu au fost livrate în instituțiile de învățământ din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Kremlinul recrutează un nou lider pentru Cecenia, în contextul problemelor grave de sănătate ale lui Ramzan Kadîrov, liderul de facto al republicii. Potrivit informațiilor, Kadîrov a fost internat de urgență anul trecut, fiind diagnosticat cu insuficiență renală. Mai multe surse citate susțin că starea sa de sănătate s-a agravat în timp, iar rinichii săi ar […] Articolul Kadîrov, în stare critică: Kremlinul ia în calcul un nou lider cecen apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Deținătorii de automobile electrice din Republica Moldova vor începe să achite taxă de drum începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit noilor reguli aprobate de autorități. Taxarea nu va mai fi legată de consumul de combustibil, ci de masa totală a automobilului, un criteriu care reflectă gradul de uzură produs infrastructurii rutiere. Conform grilei de taxare, […] Articolul Reguli noi pentru mașinile electrice din Moldova. Din 2026 apare taxa de drum apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
11:10
A ucis cu deosebită cruzime administratoarea unei firme, apoi i-a răpit mașina. Un paznic, condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat de 46 de ani a fost condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare pentru omor și răpirea mijlocului de transport. Sentința a fost pronunțată de Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei. „La data de 8 august 2025, pe timp de zi, inculpatul, aflându-se pe teritoriul societății comerciale, unde activa în calitate de […] Articolul A ucis cu deosebită cruzime administratoarea unei firme, apoi i-a răpit mașina. Un paznic, condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Doi miliardari celebri au același sfat despre cum să-ți alegi jobul. Ar exista ceva mai important decât salariul # Realitatea.md
Miliardarii Michael Bloomberg și Warren Buffett, două figuri marcante ale lumii financiare americane, au transmis un mesaj comun generației tinere privind alegerile de carieră, subliniind importanța mediului de lucru și a oamenilor alături de care muncesc, mai degrabă decât nivelul salariului de început. Michael Bloomberg a relatat începuturile sale profesionale din anii 1960, când, după […] Articolul Doi miliardari celebri au același sfat despre cum să-ți alegi jobul. Ar exista ceva mai important decât salariul apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Program prelungit! Târgul de Crăciun din Capitală va activa până pe 25 ianuarie. În ultima zi va avea loc o tombolă # Realitatea.md
Programul Târgului de Crăciun din Capitală a fost prelungit. Locuitorii și oaspeții Chișinăului îl vor putea vizita până cel târziu pe 25 ianuarie. „La solicitare, în discuții cu mai mulți locuitori, am ajuns la concluzia ca Târgul de Crăciun să își prelungească activitatea până pe 25 ianuarie, nu pe 18, cum era inițial. Avem mulți […] Articolul Program prelungit! Târgul de Crăciun din Capitală va activa până pe 25 ianuarie. În ultima zi va avea loc o tombolă apare prima dată în Realitatea.md.
