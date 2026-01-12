Fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat la închisoare pentru că a ucis un bebeluș acum 16 ani

10:10

Generațiile Z și Y (milenialii), sau persoanele cu vârste cuprinse între 14-29 ani și între 30-45 ani, sunt mai predispuși să reducă timpul petrecut în fața ecranelor comparativ cu generațiile mai în vârstă, cum ar fi boomerii care au între 62-80, potrivit unui studiu recent realizat în Statele Unite. Cercetarea, care a inclus un eșantion de […] Articolul Tinerii sunt dispuși să închidă telefoanele și să trăiască fără ecrane. Persoanele de 50 ani sunt mai dependente de ele