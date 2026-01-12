Pavaloi: Ouă și carne contaminate metronidazol nu au fost livrate în instituțiile de învățământ din Chișinău

11:00

Regimul de la Teheran este în pragul colapsului, fiindcă nu are soluții pentru a potoli furia oamenilor, cred tot mai mulți analiști, scriu știrileprotv.ro. Cel puțin 65 de persoane au fost ucise și peste 2.300 arestate, în cele două săptămâni de proteste care au zguduit țara, potrivit activiștilor pentru drepturile omului. Fără pic de răgaz