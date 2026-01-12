Internată de urgență la spital – Sofia Vicoveanca a suferit un infarct

12:00

Cel mai interesant loc din lume, care îi sperie pe toți ce ajung să îl viziteze. Se spune că orice vietate care se apropie de această apă va fi pietrificată. Care este explicația acestui fenomen sumbru, care pare desprins din filmele de groază. Unde se află Lacul Morții Lacul Natron, situat în partea de nord […] Post-ul Lacul care pietrifică animalele care beau din el. Doar unii pești pot supraviețui la mal apare prima dată în Observatorul de Nord.