Greșeli frecvente după sărbători care ne golesc portofelul

Observatorul de Nord, 8 ianuarie 2026 06:20
După perioada sărbătorilor, multe familii constată că bugetul este mai fragil decât se așteptau. De cele mai multe ori, problema nu este lipsa veniturilor, ci o serie de obiceiuri și decizii aparent mărunte, care continuă și după sărbători. Specialiștii în educație financiară atrag atenția că aceste greșeli frecvente pot goli portofelul rapid, dacă nu sunt
Acum 30 minute
07:00
Tradiții și obiceiuri în cea de-a treia zi de Crăciun. Ce este indicat să faci. # Observatorul de Nord
Conform Noului Testament, Sfântul Ștefan provenea din Ierusalim și avea rădăcini iudaice. El este recunoscut ca fiind primul martir creștin, fiind condamnat la moarte de autoritățile religioase iudaice. Tradiții și obiceiuri în cea de-a treia zi de Crăciun Pe parcursul vieții sale, Sfântul Ștefan a deținut funcția de Arhidiacon, rol care i-a adus atât respect,
Acum 2 ore
06:20
Observatorul de Nord, 8 ianuarie 2026 06:20

După perioada sărbătorilor, multe familii constată că bugetul este mai fragil decât se așteptau. De cele mai multe ori, problema nu este lipsa veniturilor, ci o serie de obiceiuri și decizii aparent mărunte, care continuă și după sărbători. Specialiștii în educație financiară atrag atenția că aceste greșeli frecvente pot goli portofelul rapid, dacă nu sunt
Acum 24 ore
11:50
Sărutul sub vâsc este una dintre cele mai cunoscute tradiții de Crăciun. Gestul este legat de dragoste, pace și dorința de apropiere între oameni. Originea lui vine din legende vechi, transmise din generație în generație. Legenda sărutului sub vâsc Conform legendelor nordice, vâscul este legat de povestea zeului Baldur, zeul luminii și al purității. Baldur
11:40
Cozonacul este unul dintre cele mai iubite deserturi tradiționale românești, nelipsit de pe mesele de sărbătoare. Gustul său bogat, textura pufoasă și aromele intense îl transformă într-o adevărată tentație, la fiecare masă. Totuși, dincolo de plăcerea gustului, mulți se întreabă câte calorii are cozonacul și dacă există diferențe semnificative în funcție de umplutură. Răspunsul este
Ieri
12:30
Crăciunița este una dintre cele mai dăruite plante în perioada Crăciunului. Deși este asociată cu luna decembrie și cu frigul de afară, planta este sensibilă și are nevoie de condiții speciale pentru a-și păstra frumusețea. Ce trebuie să știi despre Crăciuniță Crăciunița (Euphorbia pulcherrima) provine din America Centrală, mai ales din Mexic. În natură, crește
Mai mult de 2 zile în urmă
06:20
După mesele îmbelșugate de sărbători, multe familii se trezesc cu frigiderul plin de preparate rămase: fripturi, salate, cozonaci sau deserturi. Aruncarea lor pare, uneori, cea mai simplă soluție, dar specialiștii în alimentație și gestionarea resurselor spun că mâncarea rămasă poate fi valorificată inteligent, fără riscuri pentru sănătate și fără efort suplimentar. Primul pas este verificarea
06:10
Meteo, 6 ianuarie 2026: astăzi va ninge, iar valorile termice vor fi sub zero grade Celsius # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor metorologilor astăzi, 6 ianuarie 2026 vom avea o zi cu vreme rece și cu ninsori, pe arii extinse. Temperatura aerului se va încadra între -1 și -4 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații sub formă de ninsoare este de 40 la sută, umiditatea aerului va fi de
5 ianuarie 2026
13:20
Oferirea cadourilor de Crăciun este un mod simplu de a arăta afecțiune și apropiere. Printre cele mai apreciate daruri se numără obiectele pentru casă și cadourile simbolice, care întăresc legătura dintre cei care le oferă și cei care le primesc. Cadouri pentru casă Decorațiunile de interior sunt o alegere sigură. O vază decorativă, o ramă
12:50
Și-au violat sora mai mică de când avea 8 ani. doi frați vor sta câte 10 ani în detenție # Observatorul de Nord
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința a doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de violul surorii mai mici. Acestora le-a fost stabilită pedeapsa de 10 ani de închisoare pentru fiecare. Reieșind din probatoriul acumulat, tinerii, pe parcursul mai multor ani de zile și-au violat
12:20
În funcție de astrologia chinezească – cu cine ești compatibil? Când unii nu se potrivesc deloc, Bivolul face casă bună cu Șobolanul # Observatorul de Nord
În astrologia chinezească, semnele zodiacale sunt bazate pe anii de naștere și fiecare an este asociat cu un anumit animal. Cele 12 animale sunt: Șobolan, Bivol, Tigru, Iepure, Dragon, Șarpe, Cal, Capră, Maimuță, Cocoș, Câine și Mistreț. De asemenea, există și elemente (Lemn, Foc, Pământ, Metal, Apă) care se rotesc într-un ciclu de 60 de
11:40
Trucul de iarnă al spaniolilor: pliculețele de ceai puse la ferestre și efectul lor # Observatorul de Nord
Odată cu venirea iernii, obiceiurile din casă se schimbă aproape fără să ne dăm seama. Ferestrele sunt ținute mai mult timp închise, încălzirea funcționează ore în șir, iar umiditatea începe să-și facă simțită prezența prin geamuri aburite și pervaz umed. În acest context, un truc simplu, folosit de mulți spanioli și nu numai, revine în
09:20
Acum un an, concernul rus Gazprom a stopat livrările de gaze în Republica Moldova, încălcând prevederile acordului din 29 octombrie 2021. Atunci compania rusească a acuzat Ucraina (care împiedică tranzitul gazelor din Rusia pe teritoriul său), deși are posibilitatea tehnică să-și îndeplinească obligațiile contractuale prin conducta transbalcanică. Pentru depășirea crizei energetice de pe malul stâng
06:20
Iarna aduce nu doar frig și zile mai scurte, ci și facturi mai mari la energie, gaze și electricitate. Pentru multe familii, costurile cresc vizibil încă din primele luni reci, punând presiune pe buget. Specialiștii spun însă că facturile pot fi reduse fără investiții costisitoare sau renunțări drastice, prin câteva obiceiuri simple, aplicate constant în
06:10
Meteo, 5 ianuarie 2026: astăzi vom avea ninsori și valori termice de până la -2 grade Celsius # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 5 ianuarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea ninsori, pe alocuri abundente, iar valorile termice vor fi cu minus, în orele dimineții și cu plus, pe parcursul zilei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -2 grade și +1 grad Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 35
05:40
Incendiu la Biserica „Sfînta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia: a ars pălămăria # Observatorul de Nord
Un incendiu produs în plină noapte a afectat Biserica „Sfînta Treime" din satul Sofia, raionul Drochia, unde o încăpere tehnică a fost cuprinsă de flăcări, provocând pagube materiale și umplând lăcașul de cult cu fum, cu doar puțin timp înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului. Potrivit informațiilor comunicate de Biserica „Sfînta Treime" din satul Sofia, incidentul
4 ianuarie 2026
17:00
Justiție cu… amânare. Marii dispăruți ai anului 2025 și zeci de ani de închisoare fără executare # Observatorul de Nord
Zeci de ani de închisoare dispuși de instanțele de judecată în anul 2025 nu pot fi executați, deoarece condamnații s-au făcut nevăzuți înainte de pronunțarea sentinței. Este vorba despre persoane din anturajul lui Ilan Șor, refugiat la Moscova, el însuși având o restanță solidă în fața justiției – 15 ani de închisoare. Oamenii lui de
13:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar SRL Raiplai-Avicola recheamă de la consumatori următorul produs: Ouă de găină (ouă pentru consum uman), cu marcajul 3 MD BR 004 și data durabilității minimale de la data de 10.01.2026 până la data de 27.01.2026, inclusiv. În urma acțiunilor anchetei de
12:50
Atenție, rechemare de produs: SRL INTERVETCOM recheamă de la consumatori un lot de ouă, cu marcajul 3 MD CM 001 # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar SRL INTERVETCOM recheamă de la consumatori următorul produs: Ouă de găină (ouă pentru consum uman), cu marcajul 3 MD CM 001 și data durabilității minimale de la data de 16.01.2026 până la data de 23.01.2026, inclusiv. În urma acțiunilor anchetei de serviciu a
12:50
Un miros persistent de umezeală nu este doar neplăcut. El poate semnala un nivel prea ridicat de umiditate și favorizează dezvoltarea bacteriilor și mucegaiului. Această problemă apare tot mai des în sezonul rece, când aerul din casă circulă mai greu, iar umezeala rămâne blocată în pereți și mobilier. Mirosul specific, greu și închis, asemănător cu
12:20
Din 1 ianuarie, consumatorii vor achita mai mult pentru energia electrică. Se întâmplă după ce statul nu va mai oferi compensaţii la curent pentru primii 110 kW din ajutorul oferit de UE. Astfel, tarifele vor reveni la nivelul stabilit în iulie 2025, transmite tvrmoldova.md Dacă, în 2025, consumatorii Premier Energy plateau 2 lei şi 34
12:20
Tradiție păstrată cu sfințenie în ajunul Crăciunului pe stil vechi la Țarigrad # Observatorul de Nord
În ajunul Crăciunului pe stil vechi, gospodăriile din satul Țarigrad, raionul Drochia, păstrează cu sfințenie tradițiile moștenite din generație în generație. Unul dintre cele mai cunoscute și așteptate obiceiuri este tăierea porcului – un ritual care îmbină credința, munca și spiritul comunitar. Eugen Cațer este un gospodar tânăr, dar crescut în respect pentru rânduielile satului,
12:10
Cum alegem cele mai sănătoase produse pentru masa de sărbătoare? Vezi recomandările ANSA # Observatorul de Nord
Masa de sărbătoare începe cu lista de bucate și selectarea atentă a ingredientelor. Pentru a ne asigura că tot ce se regăsește în meniul de sărbătoare este delicios, dar și sănătos, e important să știm cum alegem corect cele mai proaspete și calitative produse. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) recomandă să fim atenți la
11:40
Un truc ingenios pentru deszăpezire: vei curăța locul de parcare și curtea în jumătate de timp # Observatorul de Nord
Iarna poate părea distractivă până în momentul în care trebuie să ieși afară și să cureți zăpada din curte sau din fața casei. Ieși cu lopata, începi să muncești plin de entuziasm, dar după câteva minute îți dai seama că zăpada este grea, compactă, iar fiecare mișcare presupune un efort serios. Respiri tot mai greu,
06:20
Ianuarie este, pentru multe familii, luna în care bugetul resimte cel mai puternic presiunea cheltuielilor făcute de sărbători. Facturile obișnuite, cumpărăturile zilnice și eventualele datorii se adună rapid, creând senzația că banii „dispar" mai repede ca în alte luni. Specialiștii în educație financiară spun însă că reducerea cheltuielilor nu presupune renunțări drastice, ci ajustări inteligente
06:10
Meteo, 4 ianuarie 2026: astăzi va ninge, iar valorile termice vor fi peste media perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor metorologilor astăzi, 4 ianuarie 2026, sunt posibile ninsori, pe alocuri abundente, iar valorile termice vor peste media perioadei. Astfel, în termomtere vom avea de la -2 grade Celsius până la +2 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de
3 ianuarie 2026
12:00
Sarmalele sunt un preparat tradițional românesc delicios, dar felul în care le depozitezi poate face diferența între un gust bun și unul alterat. În frigider, sarmalele rezistă 3-4 zile dacă sunt puse în recipiente bine închise. Totuși, temperatura frigiderului și locul unde le așezi contează. Cel mai bine este să le pui aproape de compartimentul
11:30
Un sat întreg a ieșit la sărbătoare pentru primul copil născut după 30 de ani. Adevărul dur despre natalitate, în mediul rural italian # Observatorul de Nord
Nașterea unei fetițe a readus viața într-un sat aproape uitat din Italia. Evenimentul a fost sărbătorit de întreaga comunitate și a atras atenția la nivel național. Povestea micuței Lara a devenit simbolul unei crize demografice tot mai profunde. Cum a schimbat o naștere viața unui sat aproape părăsit Pagliara dei Marsi este un mic sat
06:20
Primele săptămâni ale anului sunt adesea marcate de senzația că timpul nu ajunge pentru toate planurile făcute la început de drum. După ritmul relaxat al sărbătorilor, revenirea la responsabilitățile zilnice poate crea presiune și dezordine în program. O organizare eficientă a timpului, spun specialiștii, nu ține de agende complicate, ci de priorități clare și obiceiuri
06:10
Meteo, 3 ianuarie 2026: vreme posomorâtă, fără precipitații și cu valori termice mixte # Observatorul de Nord
Conform pr
2 ianuarie 2026
17:30
Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță în perioada rece # Observatorul de Nord
Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca îndeamnă toți locuitorii raionului și municipiului Soroca să manifeste responsabilitate și prudență în perioada rece a anului și să respecte cu strictețe regulile de siguranță, în special în apropierea râului Nistru, lacurilor din localități și altor bazine acvatice, unde formarea gheții poate crea un pericol major pentru viață. În […] Post-ul Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca îndeamnă populația să respecte regulile de siguranță în perioada rece apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
După mesele festive și zilele aglomerate de sărbători, casa rămâne adesea plină de ambalaje, resturi și obiecte care nu mai sunt necesare. Curățenia de după sărbători nu înseamnă doar ordine în locuință, ci și un pas important spre un nou început mai organizat. Specialiștii în organizare recomandă o abordare clară și etapizată, care să reducă […] Post-ul Curățenia de după sărbători: de unde începem și ce aruncăm apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Sărbătorile vin adesea cu mese bogate, dulciuri și alcool. După Revelion, multe persoane observă kilograme în plus și o stare generală de oboseală. Nutriționiștii și antrenorii de fitness spun că revenirea la forma de dinainte este posibilă, dacă urmezi câteva reguli simple. Primul pas este reluarea unei alimentații echilibrate. Trebuie să respecți cele trei mese […] Post-ul Cum să revii rapid în formă după Revelion: sfaturi simple apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Cel mai lung zbor din lume va fi lansat în 2027. Pasagerii vor putea vedea două răsărituri # Observatorul de Nord
Călătoriile aeriene se pregătesc pentru o schimbare istorică. Un zbor direct de 22 de ore între Londra și Sydney promite să rescrie regulile aviației comerciale și să ofere pasagerilor o experiență unică, cu două răsărituri de soare văzute din avion. Cum va arăta cel mai lung zbor comercial non-stop din lume Ruta Londra–Sydney va deveni, […] Post-ul Cel mai lung zbor din lume va fi lansat în 2027. Pasagerii vor putea vedea două răsărituri apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 2 ianuarie 2026: temperaturi cu minus dimineața și vreme cu plus, pe parcursul zilei # Observatorul de Nord
Fără precipitații se anunță a doua zi din anul 2026, conform prognozelor meteorologilor. Astfel, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, în orele dimineții vom avea temperaturi cu minus, iar pe parcursul zilei temperatura aerului va crește. În termometre vom avea până la -2 grade Celsius dimineața și până la +3 grade Celsius, pe parcursul […] Post-ul Meteo, 2 ianuarie 2026: temperaturi cu minus dimineața și vreme cu plus, pe parcursul zilei apare prima dată în Observatorul de Nord.
1 ianuarie 2026
17:20
Crăciunița este simbolul sărbătorilor de iarnă și poate aduce culoare și căldură în locuință. Pentru a se menține sănătoasă și frumoasă pe toată durata sezonului, este important să îi oferi condițiile potrivite de creștere și îngrijire. Unde este cel mai potrivit să așezi crăciunița Crăciunița preferă locurile luminoase, dar nu direct în bătaia razelor de […] Post-ul Cum îngrijești corect crăciunița: unde o așezi și ce temperatură îi priește apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Începutul de an vine, pentru mulți, cu dorința de schimbare și cu așteptarea unui „restart” personal. Totuși, energia nu apare peste noapte și nici nu depinde de rezoluții ambițioase greu de respectat. Specialiștii spun că micile obiceiuri zilnice, ușor de integrat în rutină, pot avea un impact real asupra nivelului de energie și a stării […] Post-ul 5 obiceiuri mici care te ajută să începi anul cu energie apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Ziua care îți schimbă destinul în ianuarie 2026! Când trebuie să iei deciziile mari, în funcție de zodie # Observatorul de Nord
Cea mai norocoasă zi a lunii ianuarie 2026 pentru zodia ta. Astrologia lunii te îndeamnă să nu mai iei decizii impulsive și nu-ți mai urmezi ego-ul, ci încearcă să rămâi profund ancorat în ceea ce este important pentru cea mai bună versiune a ta. Petreceți timp în aceste zile stabilind intenții pentru 2026 în loc […] Post-ul Ziua care îți schimbă destinul în ianuarie 2026! Când trebuie să iei deciziile mari, în funcție de zodie apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Ianuarie 2026 este o lună a încrederii în forțele proprii, a transformărilor asumate și a deciziilor luate cu sufletul deschis. Fiecare zodie este invitată să înceapă anul cu curaj, sinceritate și dorința de a construi un viitor mai bun. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie […] Post-ul Horoscopul lunii ianuarie 2026. Nativii au încredere în forțele proprii apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Patru zodii sunt în prim-plan în 2026 și au noroc pe toate planurile. Vezi dacă te numeri printre ele # Observatorul de Nord
Acești nativi sunt pregătiți să experimenteze situații noi. Pe scurt, anul 2026 este unul care le va aduce zâmbetul pe buze după ce vor munci pentru fericirea lor. Astrele le vor fi alături, chiar dacă doar pentru un ghidaj corect. Atenția celor 4 zodii menționate în acest articol este îndreptată către relații și cuplu. Berbec […] Post-ul Patru zodii sunt în prim-plan în 2026 și au noroc pe toate planurile. Vezi dacă te numeri printre ele apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Scenarii catastrofale pentru 2026. Ce a prezis vestita clarvăzătoare Baba Vanga despre venirea extratereștrilor și un nou Război Mondial # Observatorul de Nord
Baba Vanga, celebra clarvăzătoare bulgară, cunoscută drept „Nostradamus al Balcanilor”, ar fi prezis pentru anul 2026 mai multe evenimente cu impact global, de la posibile dezastre naturale și conflicte internaționale, până la progrese tehnologice și medicale, scrie adevarul.ro Potrivit relatărilor nepoatei sale, Krasimira Stoyanova, și altor adepți, Baba Vanga ar fi prezis că în noiembrie […] Post-ul Scenarii catastrofale pentru 2026. Ce a prezis vestita clarvăzătoare Baba Vanga despre venirea extratereștrilor și un nou Război Mondial apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Țările care întâmpină ultimele Anul Nou sunt situate la est de Kiribati, prima țară care intră în noul an. Din acest motiv, diferența de timp dintre aceste zone și restul lumii este foarte mare. Mulți consideră că ultimele locuri de pe glob care intră în Noul An sunt Insula Baker și Insula Howland. Ambele se […] Post-ul Care sunt țările care intră ultimele în Noul An? apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Prima zi a anului 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor va fi una destul de rece și sunt posibile ninsori slabe, pe arii restrânse. Temperatura aerului se va încadra între -2 și -6 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații, sub formă de ninsoare, este de 20 la sută, umiditatea aerului va […] Post-ul Meteo, 1 ianuarie 2026: anul începe cu vreme rece și ninsori slabe apare prima dată în Observatorul de Nord.
31 decembrie 2025
21:50
Sigur și tu ai auzit de superstiția celor 12 boabe de struguri de Revelion. Dacă te întrebi despre ce este vorba, atunci te afli în locul potrivit. Descoperă cele mai importante lucruri despre tradițiile și obiceiurile de Revelion. Află ce semnificație are acest ritual devenit extrem de popular. În ultimii ani, tradiția celor 12 boabe […] Post-ul 12 boabe de struguri de Revelion: semnificații, tradiții și superstiții apare prima dată în Observatorul de Nord.
21:10
Se scurg ultimele ore ale anului 2025. Ultima clipă a acestuia ce se va pierde în noaptea de Revelion, va marca nu doar încheierea anului, ci și a primului sfert din secolul XXI. Atât anul, cât și acest sfert de veac vor trece în neantul timpului de îndată ce vom păși în 2026, devenind, pentru […] Post-ul Anul 2025, de pe muchia primului pătrar de secol XXI apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:20
Anul Calului de Foc în zodiacul Chinezesc, 2026: Apare o dată la 60 de ani. Ce simbolizează # Observatorul de Nord
Anul Calului de Foc apare la fiecare 60 de ani și aduce noroc, dar și schimbări neașteptate. În 2026, Anul Nou Lunar va fi pe 17 februarie, când se va încheia Anul Șarpelui de Lemn și va începe Anul Calului de Foc. În astrologia chineză, fiecare an este asociat cu unul dintre cele 12 animale […] Post-ul Anul Calului de Foc în zodiacul Chinezesc, 2026: Apare o dată la 60 de ani. Ce simbolizează apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:40
Horoscopul chinezesc 2026 îți dezvăluie un an marcat de energie, independență, schimbare și viteză, toate caracteristici ale Calului defFoc, care va domina perioada 17 februarie 2026 – 7 februarie 2027. Este un an care te va forța să te mobilizezi, să fii curajos și să iei decizii pe care poate le-ai tot amânat. În astrologia chineză, […] Post-ul Horoscop chinezesc 2026: Ce îți aduce anul Calului de foc? apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Anul 2026 va aduce multe provocări care vor pune în balanță răbdarea și înțelepciunea fiecăruia dintre noi. Fiecare pas trebuie gândit în detaliu şi fiecare vis pe care îl avem trebuie pus în balanţă cu resursele de care dispunem. 2026 poate fi un an mai bun pentru fiecare dintre noi, dacă ne revizuim prioritățile și […] Post-ul Horoscop 2026. Un an cu schimbări neprevăzute și cu priorități noi! apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Alarmă în Armata Națională: Zeci de soldați, bătuți crunt și băgați în spital # Observatorul de Nord
Bătăi crunte în cazarme, traumatisme și drumuri la spital. Așa arată tabloul din unitățile Armatei Naționale, avertizează Avocatul Poporului. Aproape 30 de tineri au fost bătuți crunt în armată în ultima jumătate de an, unii fiind chiar băgați în spital cu traumatisme serioase. Cifrele au fost confirmate de Ministerul Apărării, transmite tv8.md cu referire la […] Post-ul Alarmă în Armata Națională: Zeci de soldați, bătuți crunt și băgați în spital apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Noaptea dintre ani nu este doar un moment de petrecere, ci și unul profund simbolic. În multe culturi, Revelionul este însoțit de superstiții transmise din generație în generație, menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate. Chiar dacă nu toată lumea crede în ele, aceste obiceiuri continuă să fie respectate, mai ales din dorința de a […] Post-ul Superstiții de Revelion: ce e bine (și ce nu) să faci în noaptea dintre ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Nostradamus și Baba Vanga, profeții pentru 2026. Extratereștri, o eclipsă și… sfârșitul iubirii? # Observatorul de Nord
Anul 2026 se apropie cu pași repezi, iar profețiile legendare ale lui Nostradamus și Babei Vanga stârnesc curiozitatea și imaginația tuturor, scrie click.ro. De la eclipsa totală de soare până la posibilitatea unui prim contact cu extratereștrii, previziunile pentru anul viitor combină elemente științifice, simboluri misterioase și avertismente care par desprinse dintr-un film SF. Ce […] Post-ul Nostradamus și Baba Vanga, profeții pentru 2026. Extratereștri, o eclipsă și… sfârșitul iubirii? apare prima dată în Observatorul de Nord.
