Soroca este printre raioanele unde au fost înregistrate cazuri de gripă sezonieră, la început de an

09:40

Țările care întâmpină ultimele Anul Nou sunt situate la est de Kiribati, prima țară care intră în noul an. Din acest motiv, diferența de timp dintre aceste zone și restul lumii este foarte mare. Mulți consideră că ultimele locuri de pe glob care intră în Noul An sunt Insula Baker și Insula Howland. Ambele se […] Post-ul Care sunt țările care intră ultimele în Noul An? apare prima dată în Observatorul de Nord.