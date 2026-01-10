Astăzi benzina costă 22,12 lei, iar motorina poate fi procurată cu 18,72 lei

11:50

Mierea este unul dintre cele mai consumate alimente, iubit de o mulțime de oameni. Deseori observăm că, în borcan, se formează un strat alb deasupra mierii, despre care mulți cred că este un semn al alterării sau al faptului că nu este naturală. Adevărul este, însă, cu totul altul. Atenție atunci când cumperi din comerț. […] Post-ul Ce este spuma albă din borcanele cu miere. Detaliul important la care să fii atent când o cumperi apare prima dată în Observatorul de Nord.