Tradiții și obiceiuri în cea de-a treia zi de Crăciun. Ce este indicat să faci.

Noaptea dintre ani nu este doar un moment de petrecere, ci și unul profund simbolic. În multe culturi, Revelionul este însoțit de superstiții transmise din generație în generație, menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate. Chiar dacă nu toată lumea crede în ele, aceste obiceiuri continuă să fie respectate, mai ales din dorința de a […]