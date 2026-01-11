Atac ucrainean cu drone asupra orașului Voronej din Rusia: un mort și clădiri avariate

19:50

Administrația NASA a anunțat că echipajul misiunii Crew-11 de pe Stația Spațială Internațională (ISS) va fi evacuat în zilele următoare din cauza unei probleme de sănătate care afectează unul dintre astronauți. Este pentru prima dată în istoria laboratorului orbital când are loc o evacuare medicală controlată, transmite Digi24. Responsabilii agenției americane nu au oferit detalii […] Articolul Istorie pe ISS: NASA evacuează astronauți pentru prima dată din motive medicale apare prima dată în Realitatea.md.