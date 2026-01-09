VIDEO BMW pe aleea pietonală din Chișinău. Poliția s-a autosesizat și cercetează incidentul
Realitatea.md, 9 ianuarie 2026 22:10
Un șofer din Chișinău a confundat aleea pietonală cu carosabilul. Acesta a fost surprins circulând cu un BMW pe aleea de pe bulevardul Mircea cel Bătrân, din sectorul Ciocana. Momentul a avut loc pe 8 ianuarie, a fost filmat de un pasager și distribuit ulterior pe rețelele sociale. Din imagini se vede cum automobilul circulă
• • •
Acum 5 minute
22:30
Furtună mortală în Turcia: cel puțin cinci morți, mai mulți răniți și pagube majore în mai multe regiuni # Realitatea.md
Cel puțin cinci persoane au murit și mai multe au fost rănite grav în urma furtunilor care au lovit Turcia în ultimele 48 de ore, potrivit presei locale. Vântul violent și valurile puternice au provocat pagube importante în mai multe provincii ale țării, relatează Digi24. Conform postului privat NTV, un bărbat de 58 de ani
Acum 30 minute
22:10
VIDEO BMW pe aleea pietonală din Chișinău. Poliția s-a autosesizat și cercetează incidentul # Realitatea.md
Un șofer din Chișinău a confundat aleea pietonală cu carosabilul. Acesta a fost surprins circulând cu un BMW pe aleea de pe bulevardul Mircea cel Bătrân, din sectorul Ciocana. Momentul a avut loc pe 8 ianuarie, a fost filmat de un pasager și distribuit ulterior pe rețelele sociale. Din imagini se vede cum automobilul circulă
Acum o oră
21:40
Caz de rabie confirmat la o bovină în Sipoteni, Călărași. Localitatea, în carantină pentru 30 de zile # Realitatea.md
Un caz de rabie la o bovină a fost confirmat pe teritoriul comunei Sipoteni, raionul Călărași. Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Călărași s-a întrunit vineri, 9 ianuarie curent, în ședință și a decis instituirea carantinei pe un termen de 30 de zile în comuna Sipoteni, perioadă în care vor fi aplicate măsuri stricte de
Acum 2 ore
21:10
Gazele naturale depozitate în Ucraina nu au fost afectate de atacul Rusiei, susține Ministerul Energiei # Realitatea.md
Autoritățile moldovenești au confirmat că gazele naturale depozitate în Ucraina sunt în siguranță și nu au fost afectate de atacul Rusiei asupra infrastructurii strategice din Lvov. Informațiile au fost obținute după o discuție cu partea ucraineană, au declarat pentru IPN reprezentanții Ministerului Energiei. Republica Moldova deține aproximativ 22 de milioane de metri cubi de gaze
20:50
Serviciile fiscale electronice ar putea fi temporar indisponibile sâmbătă, 10 ianuarie, în intervalul orar 08:00–22:00, ca urmare a unor lucrări de mentenanță la sistemele informatice ale Serviciului Fiscal de Stat. Intervențiile sunt parte a procesului de migrare a infrastructurii MCloud, coordonat de Agenția de Guvernare Electronică și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. Serviciul Fiscal
Acum 4 ore
19:50
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că aproximativ 6.000 de blocuri de apartamente din capitală au rămas fără încălzire după atacul combinat al armatei ruse din noaptea de 9 ianuarie. Lipsa de căldură a afectat și furnizarea apei, serviciile comunale funcționând în regim de urgență. Potrivit declarațiilor primarului, jumătate din blocurile de apartamente au rămas
19:50
Administrația NASA a anunțat că echipajul misiunii Crew-11 de pe Stația Spațială Internațională (ISS) va fi evacuat în zilele următoare din cauza unei probleme de sănătate care afectează unul dintre astronauți. Este pentru prima dată în istoria laboratorului orbital când are loc o evacuare medicală controlată, transmite Digi24. Responsabilii agenției americane nu au oferit detalii
18:50
Un cetățean al Republicii Moldova a fost depistat de polițiștii de frontieră cu o substanță vegetală, presupusă a fi de natură narcotică, la frontiera de vest a țării. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția de Frontieră, cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 9 ianuarie, în punctul de trecere a frontierei Leușeni. Bărbatul, în vârstă
Acum 6 ore
18:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat vineri, 9 ianuarie, că a alocat 464,1 milioane de lei pentru plata compensațiilor la energie acordate populației sub formă monetară. Potrivit informațiilor transmise de instituție, în aceeași zi au fost finanțate și plățile pentru pensii și alocații sociale, în valoare totală de 130 de milioane de lei.
17:50
Administrația „Chișinău-gaz" respinge acuzațiile lui Sergiu Tofilat privind cheltuieli de peste 30 milioane lei # Realitatea.md
Administrația SRL „Chișinău-gaz" a transmis un comunicat în care respinge acuzațiile lansate în spațiul public de expertul în energetică Sergiu Tofilat, formulate în cadrul unei conferințe de presă din 8 ianuarie 2026, privind presupuse cheltuieli nejustificate în valoare de 33 de milioane de lei în perioada 2021–2024. Potrivit companiei, declarațiile făcute de expert sunt „eronate
17:30
Comandamentul Sudic al SUA a confirmat confiscarea petrolierului „Olina" în Marea Caraibelor, anunțând că operațiunea s-a desfășurat fără incidente. Informația a fost transmisă printr-un comunicat oficial publicat pe rețelele de socializare, transmite presa rusă. Potrivit Comandamentului Sudic, forțele americane au reținut nava în cadrul unei operațiuni interagenții desfășurate înainte de zori. „În această dimineață, forțele
17:00
Trafic intens la vama Costești și Leușeni: aglomerație pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Realitatea.md
Călătorii care intenționează să părăsească Republica Moldova sunt atenționați asupra traficului intens înregistrat, la această oră, la punctele de trecere a frontierei Costești și Leușeni. Potrivit autorităților, fluxul majorat de persoane și mijloace de transport se atestă preponderent pe sensul de ieșire din țară. Reprezentanții instituțiilor de control anunță că sunt aplicate măsuri suplimentare pentru
16:50
Un american a uitat să declare patru iPhone-uri 17 și două ceasuri inteligente la Aeroport. Le aducea din Germania # Realitatea.md
Un bărbat a uitat să declare patru iPhone-uri și două ceasuri inteligente la Aeroport. Cetățeanul străin a menționat că nu are nimic de declarat, însă în bagajul său au fost depistate dispozitivele. Individul are 45 de ani și este cetățean al Statelor Unite ale Americii. El venea în Republica Moldova din orașul german Frankfurt. Pentru
16:40
Trei organizații de creditare nebancară au fost amendate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) pentru că nu au executat, în termenul stabilit, prescripțiile impuse anterior. Acestea vizau restituirea către consumatori a plăților percepute nejustificat în baza contractelor de credit, transmite IPN. Organizația de creditare nebancară „Cash&Go" a primit cea mai mare amendă – 82
Acum 8 ore
16:30
Salariile profesorilor universitari au ajuns la 21.400 de lei anul trecut. Datele au fost prezentate de către Ministerul Educației și Cercetării. Autoritatea precizează că aproximativ 4000 de cadre științifico-didactice și cercetători au beneficiat de sporuri salariale majorate în 2025. Sporul lunar pentru titlul de doctor habilitat a crescut de la 1100 la 4500 de lei.
16:30
Vreme geroasă în weekend: ninsori slabe, ghețuș pe drumuri și temperaturi de până la -18°C # Realitatea.md
Vremea se răcește accentuat în weekendul 10–12 ianuarie 2026, când Republica Moldova va fi afectată de ger, izolat ninsori slabe și condiții dificile de trafic. Meteorologii anunță cer variabil pe parcursul celor trei zile, cu ninsori slabe izolate sâmbătă și luni, în timp ce duminică vremea va fi, în mare parte, fără precipitații semnificative. Un
16:30
Papa Leon al XIV-lea trage un semnal de alarmă: „Războiul a revenit în lume şi se răspândeşte o febră războinică" # Realitatea.md
Papa Leon al XIV-lea avertizează, vineri, 9 ianuarie, asupra riscului revenirii războiului și al ascensiunii unei diplomații a forței. Suveranul Pontif denunță slăbirea multilateralismului și atrage atenția că respectarea frontierelor stabilite după cel de-al Doilea Război Mondial este pusă în pericol. „Războiul a revenit în lume şi se răspândeşte o febră războinică. Slăbirea multilateralismului pe
16:00
Numirea lui Machidon în funcția de Procuror General se amână. Comisia de evaluare îl cheamă repetat la audieri închise # Realitatea.md
Numirea lui Alexandru Machidon în funcția de Procuror General se mai amână. După ce a câștigat concursul organizat de Consiliul Superior al Procurorilor, Machidon urma să fie numit în funcție de șefa statului Maia Sandu. Președinta nu a semnat însă decretul deocamdată, deoarece Alexandru Machidon urmează să treacă Comisia de evaluare. Astăzi, 9 ianuarie, Comisia
15:50
Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a acuzat într-un mesaj public că Israelul și Statele Unite sunt responsabile pentru tulburările și protestele de amploare din țară. „Deși tulburările din ultimele zile au început cu proteste împotriva instabilității economice, inamicul sionist le-a orientat spre destabilizarea situației din țară. Ultimele declarații ale Trump nu fac decât
15:50
Cu sprijinul UE! Persoanele vulnerabile vor avea un spațiu pentru servicii sociale prietenos la Copceac # Realitatea.md
Persoanele vulnerabile vor beneficia de un spațiu modern și prietenos pentru acordarea serviciilor sociale la Copceac. Edificiul a fost renovat cu suportul Uniunii Europene și UNDP Moldova. Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale din Copceac își deschide porțile pentru persoanele în situații de risc, vârstnici și oameni cu dizabilități. Clădirea a fost dotată cu echipamente moderne,
15:40
OpenAI a anunțat lansarea unui nou produs, ChatGPT Health, care le permite utilizatorilor să conecteze în siguranță dosarele medicale și aplicațiile de wellness la ChatGPT, pentru a primi răspunsuri mai relevante, bazate pe propriile date de sănătate. Compania precizează că ChatGPT Health nu înlocuiește medicul și nu este destinat diagnosticării sau tratamentului. Funcția este gândită
15:20
Un pensionar a fost tamponat de o mașină care a deraiat. Bărbatul se deplasa prin Bender, pe partea carosabilă de lângă trotuar, informează autoritățile autoproclamate. Șoferul unei mașini de marca Skoda nu a ținut cont de condițiile meteo. Conducătorul auto vira la dreapta, iar vehiculul a derapat. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru
15:00
Trump va face campanie electorală pentru Orban? Indicii care sugerează că ar putea vizita Budapesta # Realitatea.md
Donald Trump i-ar fi expediat o scrisoare lui Viktor Orban și ar fi exprimat dorința să viziteze Ungaria. Nu se exclude că liderul de la Casa Albă ar putea veni la Budapesta cu puțin timp înainte de alegerile care vor avea loc în aprilie. Potrivit unei scrisori publicate de Orban, Trump a lăudat „epoca de
15:00
Donald Trump a decis să elibereze doi cetățeni ruși din echipajul petrolierului reținut Marinera (fost Bella 1), a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Zaharova a declarat că Rusia apreciază deci
14:50
2025, an extrem de dificil pentru sectorul apicol. Producția de miere s-a înjumătățit # Realitatea.md
2025 a fost cel mai dificil an din ultimele decenii pentru apicultura din Republica Moldova, fiind marcat de o prăbușire accentuată a producției de miere de albine. Potrivit expertului IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, înghețurile severe din primăvara trecută au afectat grav flora meliferă, determinând o înjumătățire a producției apicole. Economistul precizează că, în 2025, producția […] Articolul 2025, an extrem de dificil pentru sectorul apicol. Producția de miere s-a înjumătățit apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
VIDEO Parlamentară din Honduras rănită într-un atac cu exploziv la Congresul Național # Realitatea.md
Parlamentara opoziției din Honduras, Gladis Aurora Lopez, a fost rănită joi, 8 ianuarie, după ce un dispozitiv exploziv a fost aruncat în apropierea sa, la Congresul Național, a anunțat Partidul Național, citat de New York Post. Incidentul are loc într-un context de tensiuni ridicate generate de alegerile prezidențiale controversate din țară. Potrivit Partidului Național, dispozitivul […] Articolul VIDEO Parlamentară din Honduras rănită într-un atac cu exploziv la Congresul Național apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
14:30
La prânz, România exporta 6,4 milioane de metri cubi de gaze către Moldova, în timp ce importa masiv din Bulgaria # Realitatea.md
România exporta vineri la prânz către Republica Moldova aproximativ 6,4 milioane de metri cubi de gaze, arată datele Transgaz analizate de HotNews. În același timp, România importa din Bulgaria circa 12,2 milioane de metri cubi pe zi și exporta spre Ungaria aproximativ 0,9 milioane de metri cubi, ceea ce a dus la un import net […] Articolul La prânz, România exporta 6,4 milioane de metri cubi de gaze către Moldova, în timp ce importa masiv din Bulgaria apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Peste 700 de mii de lei furați de pe cardurile oamenilor prin scheme crypto. Un tânăr de 26 de ani, condamnat # Realitatea.md
Escrocherii cu criptomonede în valoare de peste 700 de mii de lei au fost investigate într-un dosar în care un tânăr de 26 de ani a fost condamnat pentru trei episoade de înșelăciune, comise prin intermediul tranzacțiilor online. Potrivit Procuratura municipiului Chișinău, în perioada 22–30 august 2022, inculpatul a pus la cale o schemă frauduloasă […] Articolul Peste 700 de mii de lei furați de pe cardurile oamenilor prin scheme crypto. Un tânăr de 26 de ani, condamnat apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Doi adolescenți arestați în Olanda după moartea unui bărbat într-o altercație cu bulgări de zăpadă # Realitatea.md
Poliția olandeză a arestat doi adolescenți în cadrul unei anchete privind moartea unui bărbat în vârstă de 60 de ani, aparent victima unei agresiuni survenite în urma unei altercații legate de aruncarea cu bulgări de zăpadă, relatează AFP, citată de News.ro. Incidentul a avut loc în orașul Schiedam, situat în apropiere de Rotterdam, unde salvatorii […] Articolul Doi adolescenți arestați în Olanda după moartea unui bărbat într-o altercație cu bulgări de zăpadă apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Kaja Kallas, după atacul cu Oreșnic asupra Ucrainei: Avertisment pentru Europa și SUA # Realitatea.md
Kaja Kallas consideră că utilizarea rachetelor Oreșnic în atacurile asupra Ucrainei reprezintă avertisment pentru SUA și UE. Șefa diplomației europene calificări atacul din noaptea de 8 spre 9 ianuarie drept o escaladare. Oficiala susține că „Putin nu vrea pace”. Kallas a reiterat că statele membre ale Uniunii Europene vor continua să sprijine Ucraina. „Răspunsul Rusiei […] Articolul Kaja Kallas, după atacul cu Oreșnic asupra Ucrainei: Avertisment pentru Europa și SUA apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Ucraina cere reuniune urgentă a Consiliului de Securitate ONU după atacul rusesc cu rachete Oreșnik # Realitatea.md
Ucraina a inițiat convocarea unei reuniuni urgente a Consiliului de Securitate al ONU, ca reacție la atacul cu rachete balistice Oreșnik lansat de Rusia în noaptea de joi spre vineri. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean de Externe, Andrei Sibiha, care a subliniat că comunitatea internațională trebuie să răspundă ferm la ceea ce a […] Articolul Ucraina cere reuniune urgentă a Consiliului de Securitate ONU după atacul rusesc cu rachete Oreșnik apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
AND: La această oră, drumarii sunt în teren pentru patrulare și răspândirea materialului antiderapant # Realitatea.md
Starea drumurilor naționale este monitorizată în continuare, iar intervențiile pentru menținerea siguranței traficului se desfășoară și în aceste momente pe întreaga rețea rutieră din țară. La această oră, drumarii desfășoară lucrări de patrulare și răspândire a materialului antiderapant în sectoarele cu risc, inclusiv pe traseul R26, sectorul Căinari, G136 în Comrat, R11, G9 și G10 […] Articolul AND: La această oră, drumarii sunt în teren pentru patrulare și răspândirea materialului antiderapant apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
ANRE, despre declarația lui Tofilat privind cheltuielile Chișinău-Gaz: Au fost impuse măsuri de remediere # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) confirmă că în 2024 a efectuat un control inopinat la Chișinău-Gaz și a depistat cheltuieli nejustificate de circa 33 milioane de lei pentru perioada. Declarația vine după ce informația a fost făcută publică de expertul în energetică Sergiu Tofilat, care a vorbit despre subiect în cadrul unei conferințe […] Articolul ANRE, despre declarația lui Tofilat privind cheltuielile Chișinău-Gaz: Au fost impuse măsuri de remediere apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Focar de scabie într-un spital din România. Mai mulți pacienți infectați au fost izolați # Realitatea.md
Un focar de scabie, boală cunoscută colocvial drept „râie”, a fost confirmat vineri, 9 ianuarie, de autoritățile de specialitate la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, județul Timiș. Potrivit presei din România, trei pacienți cu afecțiuni psihice au fost diagnosticați cu această boală. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Timiș, cei trei au fost izolați și primesc […] Articolul Focar de scabie într-un spital din România. Mai mulți pacienți infectați au fost izolați apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Medaliile de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, de la Milan-Cortina, vor avea o valoare financiară dublă față de cele de la Jocurile Olimpice de vară din 2024, de la Paris, după ce Monetăria de stat italiană a început producția acestora, pe fondul creșterii accentuate a prețului aurului și argintului. Realizate de Istituto Poligrafico […] Articolul Medaliile pentru JO de iarnă 2026 au valoare dublă față de cele de la Paris apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Profesor din București, despre comasarea Universității din Cahul cu UTM: Avantajele și problemele pe care le vede # Realitatea.md
Profesorul de la București Marian Preda a analizat din mai multe puncte de vedere comasarea Universității din Cahul cu UTM și a relatat despre problemele și avantajele identificate. El a menționat experiența României și a precizat că i s-a vorbite în ultima perioadă, fiind rector al Universității din București, despre scandalul din mediul academic al […] Articolul Profesor din București, despre comasarea Universității din Cahul cu UTM: Avantajele și problemele pe care le vede apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Mai multe drumuri din Bulgaria rămân blocate sau cu trafic îngreunat din cauza zăpezii și gheții, în urma ninsorilor abundente din ultimele zile, potrivit informațiilor transmise de Novinite. Condițiile rutiere continuă să fie dificile la nivel național, pericolele specifice iernii afectând circulația pe numeroase tronsoane ale rețelei rutiere republicane din Bulgaria. Agenția pentru Infrastructură Rutieră […] Articolul Condiții rutiere dificile în Bulgaria: drumuri închise și trafic restricționat apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Bugetul trăiește din importuri. Carburanții și autoturismele aduc cele mai multe venituri # Realitatea.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a încasat în anul 2025 peste 41 de miliarde de lei la bugetul de stat, cu aproape 3 miliarde de lei mai mult decât în anul precedent. Potrivit datelor oficiale, în 2025 au fost colectate 41,15 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 2,87 miliarde de lei sau […] Articolul Bugetul trăiește din importuri. Carburanții și autoturismele aduc cele mai multe venituri apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
O femeie a ajuns la spital după ce a fost snopită în bătaie de iubit. Bărbatul, cercetat în libertate # Realitatea.md
O femeie a ajuns la spital după ce a fost agresată de concubinul său, în județul Călărași. Potrivit presei române, deși procurorii au cerut arestarea preventivă, judecătorul a decis ca suspectul să fie cercetat în libertate, sub control judiciar, pentru 60 de zile, pentru violență în familie. „În data de 28.12.2025, în timp ce se […] Articolul O femeie a ajuns la spital după ce a fost snopită în bătaie de iubit. Bărbatul, cercetat în libertate apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
VIDEO Trump anunță extinderea luptei contra cartelurilor: SUA vor începe atacuri terestre în Mexic # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a anunțat joi seară, într-un interviu la Fox News, că Statele Unite intenționează să extindă operațiunile împotriva cartelurilor de droguri și să înceapă atacuri „terestre” împotriva acestora, după ce campania de atacuri asupra ambarcațiunilor maritime din Caraibe și Pacific a redus cu 97 % drogurile care intrau pe apă, transmite Time […] Articolul VIDEO Trump anunță extinderea luptei contra cartelurilor: SUA vor începe atacuri terestre în Mexic apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Șeful Moldovagaz, după acuzațiile lui Tofilat: A votat în 2024 pentru aprobarea bugetului companiei # Realitatea.md
Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, susține că Sergiu Tofilat a votat în noiembrie 2024 bugetul companiei și a filialelor sale, inclusiv cheltuielile. Declarația vine după ce expertul în energetică a susținut că întreprinderea Chișinău-Gaz ar cheltui nejustificat circa 33 de milioane de lei. Referindu-se la documentele pe care Tofilat le-a prezentat, printre care actele de control […] Articolul Șeful Moldovagaz, după acuzațiile lui Tofilat: A votat în 2024 pentru aprobarea bugetului companiei apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Șeful diplomației franceze: Civilizația europeană nu va dispărea, însă organizarea politică europeană este în pericol # Realitatea.md
Organizarea politică europeană „este astăzi în pericol”, a avertizat vineri ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot, în discursul său anual susținut în fața ambasadorilor Franței, relatează AFP. „Nu, civilizația europeană nu va dispărea. Însă da, organizarea noastră politică este astăzi în pericol, în pofida stabilității sale atât de prețioase într-o lume imprevizibilă, în pofida imenselor […] Articolul Șeful diplomației franceze: Civilizația europeană nu va dispărea, însă organizarea politică europeană este în pericol apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Important! Noul sistem de intrare/ieșire al UE se aplică și la punctul de trecere de la Lipcani # Realitatea.md
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”. Sistemul EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de […] Articolul Important! Noul sistem de intrare/ieșire al UE se aplică și la punctul de trecere de la Lipcani apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Incident grav pe o autostradă din Anglia: o adolescentă a căzut din spatele unei ambulanțe # Realitatea.md
O adolescentă a căzut din spatele unei ambulanțe aflate în mers pe o autostradă din comitatul Lancashire, Anglia, în timp ce era transportată de urgență la spital, în timpul orei de vârf. Incidentul s-a produs pe o șosea de acces dintre autostrăzile M6 și M55, una dintre zonele intens circulate din regiune. Potrivit Daily Mail, […] Articolul Incident grav pe o autostradă din Anglia: o adolescentă a căzut din spatele unei ambulanțe apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
33 de persoane s-au adresat joi, 8 ianuarie, la urgență, după ce au căzut sau alunecat pe trotuar din cauza ghețușului. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md de ofițerul de presă al Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău, Dorina Arsene. Potrivit purtătoarei de cuvânt a IMU, majoritatea cetățenilor au suferit luxații sau entorse. „După consultații […] Articolul Gheața face victime: Mai multe persoane au ajuns la urgență cu luxații apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri plafon la carburanți pentru perioada 10-12 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va putea fi comercializat cu cel mult 22 de lei și 12 bani, în creștere cu 8 bani față de perioada precedentă. Totodată, prețul maxim pentru motorină a fost stabilit la 18 […] Articolul Benzina se scumpește, iar motorina se ieftinește. Cât costă carburanții în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs vineri dimineață în zona seismică Vrancea, România, fiind resimțit slab și în Republica Moldova. Seismul a avut loc la ora 05:50, la o adâncime de peste 100 de kilometri. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, mișcarea tectonică s-a produs în județul Vrancea, […] Articolul Cutremur în zona Vrancea, resimțit slab și în Republica Moldova vineri dimineață apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Justificarea lui Bolea: Natura este de vină pentru haosul de pe drumurile Moldovei, în timpul viscolului de joi # Realitatea.md
„Așa funcționează natura” – astfel justifică ministrul Infrastructurii Vladimir Bolea haosul provocat de viscol joi după-amiază pe drumurile Moldovei. Oficialul a apreciat activitatea oamenilor din teren și s-a plâns pe Facebook că a fost făcut vinovat pentru că s-a așternut zăpadă. Ministrul a relatat că în ultimile 24 de ore au fost mobilizate 271 de […] Articolul Justificarea lui Bolea: Natura este de vină pentru haosul de pe drumurile Moldovei, în timpul viscolului de joi apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Proteste în SUA după ce o femeie a fost ucisă de un agent ICE în Minnesota. Incident armat și la Portland # Realitatea.md
Au avut loc proteste joi, 8 ianuarie, în mai multe orașe din Statele Unite, inclusiv la Washington DC, după ce o femeie de 37 de ani a fost împușcată mortal în Minneapolis, Minnesota, de un agent al serviciului american de imigrație (ICE), în timp ce se afla la volanul mașinii sale. Manifestațiile au izbucnit la […] Articolul VIDEO Proteste în SUA după ce o femeie a fost ucisă de un agent ICE în Minnesota. Incident armat și la Portland apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Va reveni Moldova la energia ieftină de la MGRES? Șeful Energocom: Pâine la 16 copeici și salam la o rublă nu vor mai fi # Realitatea.md
Republica Moldova nu va reveni la energia electrică ieftină livrată anterior de Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES), iar realitatea pieței energetice este una diferită de percepțiile nostalgice din trecut. Declarația a fost făcută de directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV. „Noi din ianuarie 2025 nu mai achiziționăm energie […] Articolul Va reveni Moldova la energia ieftină de la MGRES? Șeful Energocom: Pâine la 16 copeici și salam la o rublă nu vor mai fi apare prima dată în Realitatea.md.
