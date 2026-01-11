Cum se circulă pe drumurile naționale? Intervenții în mai multe regiuni ale țării
Realitatea.md, 11 ianuarie 2026 10:30
Traficul pe drumurile naționale se desfășoară în regim de iarnă, fără probleme semnificative, anunță Administrația Națională a Drumurilor. În cea mai mare parte a țării, carosabilul este preponderent uscat, iar izolat se menține zăpadă. În decursul nopții, drumarii au intervenit, la necesitate, în peste 10 sectoare din țară, inclusiv în Cahul, Căinari, Strășeni, Dondușeni, Ceadîr-Lunga,
Acum 30 minute
10:30
Acum 2 ore
09:40
Duminică, 11 ianuarie, vremea se menține rece pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi variabil, fără precipitații semnificative, iar vântul va sufla moderat din nord-vest. La Chișinău, temperatura maximă va atinge -5 grade Celsius, iar noaptea mercurul din termometre va coborî până la -12 grade. Umiditatea aerului va fi în jur de 70%, ceea
Acum 24 ore
18:20
Meta pregătește „Mango” și „Avocado”, noile modele AI pentru generare de imagini, video și programare # Realitatea.md
Meta lucrează la două noi modele de inteligență artificială, axate pe generarea de imagini, videoclipuri și procesarea limbajului natural. Modelul „Mango" se concentrează pe creație vizuală, iar „Avocado" este un model lingvistic de mari dimensiuni, cu îmbunătățiri pentru programare, potrivit lui Alexandr Wang, directorul de AI al companiei. Surse interne indică lansarea ambelor produse în
18:10
Informații noi despre situația pe drumurile din țară: peste 120 de utilaje și 60 de muncitori, antrenați la deszăpezire # Realitatea.md
Un total de 129 de utilaje speciale și 67 de muncitori rutieri au fost mobilizați pentru patrulare, curățarea părții carosabile, deszăpezire și combaterea lunecușului pe drumurile naționale. Circulația se desfășoară în condiții de iarnă, cu carosabil preponderent umed și pe alocuri înzăpezit. Unitățile teritoriale ale S.A. „Drumuri" au intervenit în ultimele ore în sectoare din
17:20
Mama tânărului moldovean ucis în Italia rupe tăcerea: „Nu voi avea liniște până nu aflu tot” # Realitatea.md
Durerea Anastasiei Burghelea, mama lui Sergiu Țârnă, tânărul moldovean ucis în Italia, nu s-a diminuat odată cu arestarea principalului suspect. Femeia spune că nu se simte ușurată și insistă că adevărul complet despre crimă trebuie scos la iveală, iar toți cei vinovați trebuie să răspundă. „Nu voi avea liniște până când nu se va face
17:10
ANI a inițiat controlul averii Președintelui interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința lui Petru Triboi, președinte interimar al Judecătoriei Ungheni, în urma unei sesizări privind posibile încălcări ale regimului de declarare a averii. Sesizarea a fost înregistrată după ce magistratul nu a promovat evaluarea externă a integrității, Comisia de Evaluare constatând că
17:10
Doliu în Poliția Națională: un ofițer de investigații din Cimișlia a murit la 32 de ani # Realitatea.md
Poliția Națională anunță, cu profundă durere, trecerea în neființă a colegului său, Vicol Gheorghe, ofițer de investigații al Inspectoratului de Poliție Cimișlia. Potrivit informațiilor oficiale, Gheorghe Vicol s-a stins fulgerător la vârsta de 32 de ani, în urma unui stop cardiac, în orașul Verona, Italia, unde se afla în concediu paternal din februarie 2024. Vicol
16:40
Cele mai punctuale companii aeriene și aeroporturi din lume în 2025: clasamentul Cirium # Realitatea.md
Compania de analiză Cirium a publicat un nou raport care arată care au fost cele mai punctuale companii aeriene și aeroporturi din lume în 2025, pe baza întârzierilor și anulărilor înregistrate la nivel global. Analiza a vizat primele 10% companii aeriene de pasageri după capacitate, precum și aeroporturi mari, medii și mici. Pentru al doilea
16:30
Moldovenii vor achita mai mult pentru vacanțele în România: taxe turistice majorate din 2026 # Realitatea.md
Vacanțele moldovenilor în România vor deveni mai scumpe începând cu 1 ianuarie 2026, după ce mai multe orașe și stațiuni turistice au decis să introducă sau să majoreze taxele turistice. Noile costuri se vor aplica pentru fiecare noapte de cazare, indiferent de cetățenie, transmte Digi24.ro. În București va fi percepută o taxă turistică de 10
15:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a publicat un mesaj de susținere pentru poporul iranian și a declarat că țara noastră este „solidară" cu locuitorii din Iran. "Mă gândesc la curajosul popor al Iranului, care își ridică vocea pentru a apăra libertatea, demnitatea și dreptul la alegere democratică. Aspirația lor de a-și construi propriul viitor răsună
15:40
O furtună magnetică de intensitate slabă a început pe Pământ pe 9 ianuarie și va continua și astăzi, 10 ianuarie, potrivit informațiilor transmise de Serviciul Geologic Britanic. Fenomenul este provocat de un flux de mare viteză provenit dintr-o gaură coronală a Soarelui, care a dus la creșterea temporară a vitezei vântului solar. Cercetătorii precizează însă
15:00
OMS: Personalul medical trebuie să poarte măști respiratorii în locul celor chirurgicale # Realitatea.md
Măștile chirurgicale nu oferă suficientă protecție împotriva infecțiilor respiratorii transmise pe cale aeriană, afirmă un grup de experți internaționali care solicită modificarea ghidurilor privind echipamentul de protecție utilizat de personal medical, transmite IPN. Într-o scrisoare adresată Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), autorii arată că nu există o justificare rațională pentru utilizarea măștilor chirurgicale în sistemul
15:00
Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc, sâmbătă, pe o șosea din județul Mureș, România. Incidentul s-a produs în jurul orei prânzului, pe raza localității Soromiclea. Potrivit autorităților, în urma evenimentului nu au fost înregistrate victime. Șoferul și cei 47 de pasageri s-au evacuat în siguranță, înainte ca vehiculul
14:30
Moldova se mândrește cu numeroase recorduri mondiale Guinness, atrăgând atenția lumii prin realizări unice în domeniul vinurilor, artei și culturii. Cea mai cunoscută este crama Mileștii Mici, care deține cea mai mare colecție de vinuri din lume: peste 1,5 milioane de sticle depozitate în 55 km de tuneluri subterane de calcar. Tot în top, crama
14:10
Reactorul chinez EAST depășește limitele plasmei și apropie omenirea de energia de fuziune # Realitatea.md
Reactorul chinez de fuziune nucleară EAST, supranumit „Soarele artificial", a reușit să mențină plasma stabilă la densități extreme, depășind Limita Greenwald, considerată un obstacol major în dezvoltarea fuziunii nucleare. Plasma, a patra stare a materiei, a fost controlată prin gestionarea interacțiunii cu pereții reactorului și prin ajustarea presiunii inițiale a gazului și a încălzirii electronilor,
13:00
Irina Rimes părăsește juriul de la Vocea României. Presa: Decizia este una gândită de mai mult timp # Realitatea.md
După mai multe sezoane în care a fost una dintre cele mai apreciate prezențe din juriu, Irina Rimes a decis să părăsească definitiv emisiunea Vocea României, din sezonul următor. Informația, obținută de România TV în exclusivitate, vine la finalul unui sezon în care artista ar fi vrut deja să facă pasul înapoi, dar a mai
13:00
Autoritățile din Belgrad analizează posibilitatea implementării unui sistem par-impar pentru traficul auto, prin care mașinile cu numere pare ar circula într-o zi, iar cele cu numere impare în ziua următoare. Măsura are ca scop reducerea ambuteiajelor și a poluării, probleme frecvente în capitala Serbiei. Sistemul a mai fost aplicat în Belgrad în perioada fostei Iugoslavii,
12:20
Cinci candidați, în cursa pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Moldova. Cine sunt aceștia # Realitatea.md
Cinci avocați s-au înscris în cursa pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Moldova (UAM). Este vorba despre Natalia Balaban, Anatolie Barbacar, Alexandru Țurcan, Mihail Durnescu și Ludmila Spînu, transmite bizlaw.md. Alegerea noului președinte va avea loc în cadrul Congresului ordinar al avocaților pentru anul 2025, care va începe pe 19 ianuarie 2026. În
11:50
Stop cadru! Trump, întrebat dacă ar ordona capturarea lui Putin după operațiunea cu Maduro # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost întrebat de corespondentul Fox News la Casa Albă dacă ar ordona vreodată o misiune de capturare a președintelui rus Vladimir Putin, similară celei în care forțele speciale americane Delta Force l-au arestat pe fostul lider venezuelean Nicolás Maduro. Întrebarea a venit în contextul unui comentariu al președintelui ucrainean
11:40
Avertizare pentru turiștii din România: Au avut loc câteva avalanșe de dimensiuni considerabile # Realitatea.md
Salvamontiștii sibieni avertizează turiștii să nu se deplaseze la Bâlea Lac sau la altitudine mai mare, în Munții Făgăraș, în drumeții pe munte și în niciun caz fără echipament adecvat, după ce aici au avut loc câteva avalanșe de dimensiuni considerabile. Una din aceste avalanșe a avut loc în noaptea de joi spre vineri și
11:30
Escrocherie! O bătrână din Capitală a rămas fără 550.000 de lei după un apel fals în numele autorităților # Realitatea.md
O femeie de 73 de ani din sectorul Botanica al Capitalei a fost victima unei escrocherii, după ce a fost contactată telefonic de o persoană care s-a prezentat drept angajată a instituțiilor de drept și a vorbit în limba rusă. Potrivit Poliției, apelanta a avertizat-o că banii acesteia ar fi în pericol și că, pentru
11:20
De la inimă la inimă: Sute de copii din familii vulnerabile au petrecut sărbătorile de iarnă la Chișinău # Realitatea.md
În perioada sărbătorilor de iarnă, Primăria Municipiului Chișinău a fost alături de copiii din centrele de plasament, copiii cu necesități speciale și cei din familii social-vulnerabile, veniți din mai multe raioane ale țării, oferindu-le momente de bucurie și apropiere. Acțiunile au avut loc în cadrul campaniei „De la inimă la inimă", prin care autoritățile municipale
11:10
Un bărbat din Belarus, evadat dintr-o închisoare din țara sa pe data de 8 ianuarie, a fost descoperit la frontieraa moldo-română Leușeni-Albița, la intrarea în România. "În ziua de 9 ianuarie, în jurul orei 8:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pentru a intra în țară, pasager
11:00
Explozie de cereri pentru cetățenia Moldovei: locuitorii din stânga Nistrului depun actele înainte de noile reguli # Realitatea.md
Modificările aduse Legii cetățeniei Republicii Moldova au determinat o creștere semnificativă a numărului de solicitări din partea locuitorilor regiunii transnistrene, care au încercat să depună actele înainte de intrarea în vigoare a noii proceduri. Datele au fost furnizate de Agenția Servicii Publice (ASP) și obținute de Zona de Securitate. Noua lege, semnată de președinta Maia
Ieri
10:10
Marea Britanie alocă 270 milioane de dolari pentru desfășurarea trupelor în Ucraina: Ar putea ajunge 7.500 de soldați # Realitatea.md
Marea Britanie va cheltui aproximativ 270 de milioane de dolari pentru pregătirea desfășurării unui contingent militar în Ucraina, în eventualitatea unui armistițiu, informează Reuters, citat de Unian. Anunțul a fost făcut de ministrul britanic al Apărării, John Healey, în timpul unei vizite la Kiev. Fondurile vor fi direcționate pentru modernizarea vehiculelor militare, a sistemelor de
10:10
Surpriză pe Aeroportul Chișinău! O tânără a fost prinsă cu peste 48.000. Unde erau ascunși banii # Realitatea.md
O tentativă de transportare ilicită a unei sume impresionante de bani a fost dejucată pe Aeroportul Internațional Chișinău. O femeie de 27 de ani, nerezidentă, a fost depistată cu 48.100 de dolari SUA nedeclarați, în timpul controlului bagajelor pasagerilor de pe ruta Chișinău–Baku. Tânăra a ales culoarul verde „nimic de declarat" și a declarat în
09:50
Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, și în această dimineață, condițiile de iarnă se mențin pe traseele naționale. Drumurile rămân practicabile, însă partea carosabilă este umedă, pe anumite sectoare cu ghețuș sau înzăpezită. Intervențiile pentru menținerea circulației în condiții de siguranță au continuat și în această noapte pe întreaga rețea națională. Echipele
09:50
Țările, în care vacanța va fi mai scumpă în 2026: Se introduc taxe noi pentru turiști # Realitatea.md
Vacanțe mai scumpe în 2026. Se introduc taxe noi și se măresc cele existente în multe destinații populare. Totul pentru a combate supraturismul. Thailanda, Scoția și Spania sunt doar câteva dintre țările unde un sejur va costa mai mult, transmite Digi24.ro. Din mijlocul acestui an, în Thailanda, toți turiștii internaționali vor plăti o taxă de
09:30
Vremea va rămâne rece sâmbătă, 10 ianuarie, în toată țara. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar iz
9 ianuarie 2026
23:00
Polonia este îngrijorată de tensiunile create în interiorul NATO de subiectul Groenlanda, afirmă premierul Donald Tusk # Realitatea.md
Premierul polonez Donald Tusk s-a declarat vineri, 9 ianurie curent, îngrijorat de tensiunile create în interiorul NATO de amenințarea SUA cu preluarea Groenlandei, el adăugând că în calitate de aliat loial, Polonia va fi onestă cu Washingtonul în această privință, informează agerpres.ro. Polonia consideră NATO și Statele Unite drept esențiale pentru securitatea sa în fața […] Articolul Polonia este îngrijorată de tensiunile create în interiorul NATO de subiectul Groenlanda, afirmă premierul Donald Tusk apare prima dată în Realitatea.md.
22:30
Furtună mortală în Turcia: cel puțin cinci morți, mai mulți răniți și pagube majore în mai multe regiuni # Realitatea.md
Cel puțin cinci persoane au murit și mai multe au fost rănite grav în urma furtunilor care au lovit Turcia în ultimele 48 de ore, potrivit presei locale. Vântul violent și valurile puternice au provocat pagube importante în mai multe provincii ale țării, relatează Digi24. Conform postului privat NTV, un bărbat de 58 de ani […] Articolul Furtună mortală în Turcia: cel puțin cinci morți, mai mulți răniți și pagube majore în mai multe regiuni apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
VIDEO BMW pe aleea pietonală din Chișinău. Poliția s-a autosesizat și cercetează incidentul # Realitatea.md
Un șofer din Chișinău a confundat aleea pietonală cu carosabilul. Acesta a fost surprins circulând cu un BMW pe aleea de pe bulevardul Mircea cel Bătrân, din sectorul Ciocana. Momentul a avut loc pe 8 ianuarie, a fost filmat de un pasager și distribuit ulterior pe rețelele sociale. Din imagini se vede cum automobilul circulă […] Articolul VIDEO BMW pe aleea pietonală din Chișinău. Poliția s-a autosesizat și cercetează incidentul apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Caz de rabie confirmat la o bovină în Sipoteni, Călărași. Localitatea, în carantină pentru 30 de zile # Realitatea.md
Un caz de rabie la o bovină a fost confirmat pe teritoriul comunei Sipoteni, raionul Călărași. Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Călărași s-a întrunit vineri, 9 ianuarie curent, în ședință și a decis instituirea carantinei pe un termen de 30 de zile în comuna Sipoteni, perioadă în care vor fi aplicate măsuri stricte de […] Articolul Caz de rabie confirmat la o bovină în Sipoteni, Călărași. Localitatea, în carantină pentru 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Gazele naturale depozitate în Ucraina nu au fost afectate de atacul Rusiei, susține Ministerul Energiei # Realitatea.md
Autoritățile moldovenești au confirmat că gazele naturale depozitate în Ucraina sunt în siguranță și nu au fost afectate de atacul Rusiei asupra infrastructurii strategice din Lvov. Informațiile au fost obținute după o discuție cu partea ucraineană, au declarat pentru IPN reprezentanții Ministerului Energiei. Republica Moldova deține aproximativ 22 de milioane de metri cubi de gaze […] Articolul Gazele naturale depozitate în Ucraina nu au fost afectate de atacul Rusiei, susține Ministerul Energiei apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Serviciile fiscale electronice ar putea fi temporar indisponibile sâmbătă, 10 ianuarie, în intervalul orar 08:00–22:00, ca urmare a unor lucrări de mentenanță la sistemele informatice ale Serviciului Fiscal de Stat. Intervențiile sunt parte a procesului de migrare a infrastructurii MCloud, coordonat de Agenția de Guvernare Electronică și Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. Serviciul Fiscal […] Articolul Atenție contribuabili! Serviciile fiscale online, indisponibile pe 10 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că aproximativ 6.000 de blocuri de apartamente din capitală au rămas fără încălzire după atacul combinat al armatei ruse din noaptea de 9 ianuarie. Lipsa de căldură a afectat și furnizarea apei, serviciile comunale funcționând în regim de urgență. Potrivit declarațiilor primarului, jumătate din blocurile de apartamente au rămas […] Articolul Primarul Kievului cere evacuarea cetățenilor din oraș după atacul rusesc apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Administrația NASA a anunțat că echipajul misiunii Crew-11 de pe Stația Spațială Internațională (ISS) va fi evacuat în zilele următoare din cauza unei probleme de sănătate care afectează unul dintre astronauți. Este pentru prima dată în istoria laboratorului orbital când are loc o evacuare medicală controlată, transmite Digi24. Responsabilii agenției americane nu au oferit detalii […] Articolul Istorie pe ISS: NASA evacuează astronauți pentru prima dată din motive medicale apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Un cetățean al Republicii Moldova a fost depistat de polițiștii de frontieră cu o substanță vegetală, presupusă a fi de natură narcotică, la frontiera de vest a țării. Potrivit informațiilor furnizate de Poliția de Frontieră, cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 9 ianuarie, în punctul de trecere a frontierei Leușeni. Bărbatul, în vârstă […] Articolul Cetățean moldovean, prins la PTF Leușeni cu o substanță suspectă apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat vineri, 9 ianuarie, că a alocat 464,1 milioane de lei pentru plata compensațiilor la energie acordate populației sub formă monetară. Potrivit informațiilor transmise de instituție, în aceeași zi au fost finanțate și plățile pentru pensii și alocații sociale, în valoare totală de 130 de milioane de lei. […] Articolul Compensațiile la energie: CNAS a finanțat plăți de 464,1 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Administrația „Chișinău-gaz” respinge acuzațiile lui Sergiu Tofilat privind cheltuieli de peste 30 milioane lei # Realitatea.md
Administrația SRL „Chișinău-gaz” a transmis un comunicat în care respinge acuzațiile lansate în spațiul public de expertul în energetică Sergiu Tofilat, formulate în cadrul unei conferințe de presă din 8 ianuarie 2026, privind presupuse cheltuieli nejustificate în valoare de 33 de milioane de lei în perioada 2021–2024. Potrivit companiei, declarațiile făcute de expert sunt „eronate […] Articolul Administrația „Chișinău-gaz” respinge acuzațiile lui Sergiu Tofilat privind cheltuieli de peste 30 milioane lei apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Comandamentul Sudic al SUA a confirmat confiscarea petrolierului „Olina” în Marea Caraibelor, anunțând că operațiunea s-a desfășurat fără incidente. Informația a fost transmisă printr-un comunicat oficial publicat pe rețelele de socializare, transmite presa rusă. Potrivit Comandamentului Sudic, forțele americane au reținut nava în cadrul unei operațiuni interagenții desfășurate înainte de zori. „În această dimineață, forțele […] Articolul VIDEO SUA confirmă confiscarea petrolierului Olina în Marea Caraibelor apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Trafic intens la vama Costești și Leușeni: aglomerație pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Realitatea.md
Călătorii care intenționează să părăsească Republica Moldova sunt atenționați asupra traficului intens înregistrat, la această oră, la punctele de trecere a frontierei Costești și Leușeni. Potrivit autorităților, fluxul majorat de persoane și mijloace de transport se atestă preponderent pe sensul de ieșire din țară. Reprezentanții instituțiilor de control anunță că sunt aplicate măsuri suplimentare pentru […] Articolul Trafic intens la vama Costești și Leușeni: aglomerație pe sensul de ieșire din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Un american a uitat să declare patru iPhone-uri 17 și două ceasuri inteligente la Aeroport. Le aducea din Germania # Realitatea.md
Un bărbat a uitat să declare patru iPhone-uri și două ceasuri inteligente la Aeroport. Cetățeanul străin a menționat că nu are nimic de declarat, însă în bagajul său au fost depistate dispozitivele. Individul are 45 de ani și este cetățean al Statelor Unite ale Americii. El venea în Republica Moldova din orașul german Frankfurt. Pentru […] Articolul Un american a uitat să declare patru iPhone-uri 17 și două ceasuri inteligente la Aeroport. Le aducea din Germania apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Trei organizații de creditare nebancară au fost amendate de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) pentru că nu au executat, în termenul stabilit, prescripțiile impuse anterior. Acestea vizau restituirea către consumatori a plăților percepute nejustificat în baza contractelor de credit, transmite IPN. Organizația de creditare nebancară „Cash&Go” a primit cea mai mare amendă – 82 […] Articolul Trei organizații de creditare nebancară, amendate de CNPF. Care este motivul? apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Salariile profesorilor universitari au ajuns la 21.400 de lei anul trecut. Datele au fost prezentate de către Ministerul Educației și Cercetării. Autoritatea precizează că aproximativ 4000 de cadre științifico-didactice și cercetători au beneficiat de sporuri salariale majorate în 2025. Sporul lunar pentru titlul de doctor habilitat a crescut de la 1100 la 4500 de lei. […] Articolul MEC: Salariile profesorilor universitari au ajuns la 21.400 de lei în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Vreme geroasă în weekend: ninsori slabe, ghețuș pe drumuri și temperaturi de până la -18°C # Realitatea.md
Vremea se răcește accentuat în weekendul 10–12 ianuarie 2026, când Republica Moldova va fi afectată de ger, izolat ninsori slabe și condiții dificile de trafic. Meteorologii anunță cer variabil pe parcursul celor trei zile, cu ninsori slabe izolate sâmbătă și luni, în timp ce duminică vremea va fi, în mare parte, fără precipitații semnificative. Un […] Articolul Vreme geroasă în weekend: ninsori slabe, ghețuș pe drumuri și temperaturi de până la -18°C apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Papa Leon al XIV-lea trage un semnal de alarmă: „Războiul a revenit în lume şi se răspândeşte o febră războinică” # Realitatea.md
Papa Leon al XIV-lea avertizează, vineri, 9 ianuarie, asupra riscului revenirii războiului și al ascensiunii unei diplomații a forței. Suveranul Pontif denunță slăbirea multilateralismului și atrage atenția că respectarea frontierelor stabilite după cel de-al Doilea Război Mondial este pusă în pericol. „Războiul a revenit în lume şi se răspândeşte o febră războinică. Slăbirea multilateralismului pe […] Articolul Papa Leon al XIV-lea trage un semnal de alarmă: „Războiul a revenit în lume şi se răspândeşte o febră războinică” apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Numirea lui Machidon în funcția de Procuror General se amână. Comisia de evaluare îl cheamă repetat la audieri închise # Realitatea.md
Numirea lui Alexandru Machidon în funcția de Procuror General se mai amână. După ce a câștigat concursul organizat de Consiliul Superior al Procurorilor, Machidon urma să fie numit în funcție de șefa statului Maia Sandu. Președinta nu a semnat însă decretul deocamdată, deoarece Alexandru Machidon urmează să treacă Comisia de evaluare. Astăzi, 9 ianuarie, Comisia […] Articolul Numirea lui Machidon în funcția de Procuror General se amână. Comisia de evaluare îl cheamă repetat la audieri închise apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a acuzat într-un mesaj public că Israelul și Statele Unite sunt responsabile pentru tulburările și protestele de amploare din țară. „Deși tulburările din ultimele zile au început cu proteste împotriva instabilității economice, inamicul sionist le-a orientat spre destabilizarea situației din țară. Ultimele declarații ale Trump nu fac decât […] Articolul Teheranul acuză SUA și Israelul de implicare în protestele din Iran apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Cu sprijinul UE! Persoanele vulnerabile vor avea un spațiu pentru servicii sociale prietenos la Copceac # Realitatea.md
Persoanele vulnerabile vor beneficia de un spațiu modern și prietenos pentru acordarea serviciilor sociale la Copceac. Edificiul a fost renovat cu suportul Uniunii Europene și UNDP Moldova. Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale din Copceac își deschide porțile pentru persoanele în situații de risc, vârstnici și oameni cu dizabilități. Clădirea a fost dotată cu echipamente moderne, […] Articolul Cu sprijinul UE! Persoanele vulnerabile vor avea un spațiu pentru servicii sociale prietenos la Copceac apare prima dată în Realitatea.md.
