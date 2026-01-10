Meta pregătește „Mango” și „Avocado”, noile modele AI pentru generare de imagini, video și programare

15:20

Un pensionar a fost tamponat de o mașină care a deraiat. Bărbatul se deplasa prin Bender, pe partea carosabilă de lângă trotuar, informează autoritățile autoproclamate. Șoferul unei mașini de marca Skoda nu a ținut cont de condițiile meteo. Conducătorul auto vira la dreapta, iar vehiculul a derapat.