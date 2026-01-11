Accident rutier în capitală: un pasager rănit, iar mașinile grav avariate

16:50

Un bărbat a uitat să declare patru iPhone-uri și două ceasuri inteligente la Aeroport. Cetățeanul străin a menționat că nu are nimic de declarat, însă în bagajul său au fost depistate dispozitivele. Individul are 45 de ani și este cetățean al Statelor Unite ale Americii. El venea în Republica Moldova din orașul german Frankfurt.