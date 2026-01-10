Furtună magnetică pe 10 ianuarie: ce spun specialiștii și cine poate fi afectat

14:20

Escrocherii cu criptomonede în valoare de peste 700 de mii de lei au fost investigate într-un dosar în care un tânăr de 26 de ani a fost condamnat pentru trei episoade de înșelăciune, comise prin intermediul tranzacțiilor online. Potrivit Procuratura municipiului Chișinău, în perioada 22–30 august 2022, inculpatul a pus la cale o schemă frauduloasă […]