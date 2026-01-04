Un truc ingenios pentru deszăpezire: vei curăța locul de parcare și curtea în jumătate de timp

05:20

Sfârșitul de an este momentul ideal pentru un nou început, iar ordinea din locuință joacă un rol important. Eliminarea lucrurilor inutile te ajută să începi anul cu mai mult spațiu și claritate. Specialiștii în organizare explică ce obiecte ar trebui să dispară din casă înainte de Anul Nou. Noul an vine cu dorința de schimbare, […] Post-ul Ce să arunci sau să donezi înainte de Anul Nou. Lista celor 8 lucruri de care ar trebui să te desparți apare prima dată în Observatorul de Nord.