Incendiu la Biserica „Sfînta Treime” din satul Sofia, raionul Drochia: a ars pălămăria

07:50

La răscrucea dintre ani, pragul redacției Observatorului de Nord ni l-a pășit nimeni altul decât Moș Crăciun, prilej de a-l invita să fie eroul Podcast-ului nostru. Mereu vesel și bun la suflet, Moșul a răspuns afirmativ invitației noastre – ba mai mult, n-a venit cu mâna goală, dar cu cadouri dulci pentru noi și pentru […] Post-ul Podcast OBSERVATORUL cu Moș Crăciun: „Am venit la Soroca tocmai din Laponia, ca să vă urez de sănătate și pace!” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.