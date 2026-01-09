Bucuria iernii la Chișinău: copii la săniuș, adulți cu amintiri din copilărie

10:10

Republica Moldova participă pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”, ediția 2026, un proiect de amploare organizat în România, care a inclus în ultimii ani și destinații turistice de pe malul drept al Prutului. Nominalizările pentru etapa națională sunt deschise până la 15 ianuarie, iar publicul este invitat să propună locuri care se remarcă prin experiențe, povești și implicarea comunităților locale.