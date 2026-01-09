Republica Moldova poate bloca activele Lukoil și altor companii petroliere ruse

18:20

Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vânt, valabilă până mâine la amiază. În acelaşi timp, se menţine Codul galben de polei şi precipitaţii, iar în unele zone ale ţării ninge abundent, motiv pentru care se circulă cu dificultate pe mai multe drumuri. Totul în contextul în care se înregistrează valori sporite de trafic, pentru că oamenii se întorc acasă după sărbători.