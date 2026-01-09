Republica Moldova poate bloca activele Lukoil și altor companii petroliere ruse
TVR Moldova, 9 ianuarie 2026 14:40
Activele și mijloacele financiare deținute în Republica Moldova de Lukoil și alte companii petroliere din Rusia pot fi blocate de Serviciul Fiscal. Decizia a fost luată pe 6 ianuarie 2026 de Consiliul interinstituțional de supervizare, prin aplicarea măsurilor restrictive instituite în octombrie 2025 de Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse.
Acum 10 minute
14:50
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest în România încă 30 de zile # TVR Moldova
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, joi, Înalta Curte de Casație și Justiție, potrivit Agerpres.
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:10
Fără ștampile la frontieră și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut” # TVR Moldova
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut”, anunță Poliția de Frontieră.
14:00
Replica ANRE la acuzațiile lui Tofilat: Cele 33 de mil. de lei au fost scoase din tarife # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) respinge afirmațiile expertului în energetică Sergiu Tofilat, făcute pe 8 ianuarie, conform cărora instituția nu ar fi prezentat procuraturii ilegalitățile depistate la Chișinău-Gaz. Agenția subliniază că Chișinău-Gaz a fost obligată să scoată cheltuielile neîntemeiate admise în valoare de 33 de milioane de lei din tarifiele reglementate.
Acum 4 ore
12:40
Prețul benzinei crește, iar al motorinei scade. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noile prețuri la carburanți pentru acest sfârșit de săptămână.
12:30
Ritualurile de relaxare acasă te ajută să te deconectezi după o zi aglomerată sau să-ți începi dimineața în liniște. Mulți oameni visează la un moment de răsfăț similar cu cel dintr-un spa, chiar în baie sau dormitorul personal. Unul dintre elementele centrale pentru această atmosferă îl reprezintă halatul de baie, care oferă confort și creează cadrul perfect pentru pauza ta de wellness.
11:40
„Un act de teroare” - RM condamnă ferm atacul Rusiei asupra Ucrainei cu racheta balistică Oreșnik # TVR Moldova
Republica Moldova condamnă cu fermitate atacul masiv lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei, în urma căruia mai multe orașe au rămas fără electricitate și apă. Reacția vine după ce Rusia a folosit, pentru a doua oară în acest război, racheta balistică hipersonică „Oreșnik”.
11:10
ANSA a nimicit peste 100 mii de păsări după depistarea hranei contaminate cu substanțe interzise # TVR Moldova
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dispus nimicirea a peste 100 mii de păsări, după ce în cadrul unor controale de laborator a fost depistată prezența metronidazolului – o substanță strict interzisă – în serul păsărilor și în ouă destinate consumului uman.
11:00
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026, anunță Ministerul Educației, într-un comunicat de presă.
Acum 6 ore
10:00
Primăria municipiului Chișinău informează că circulația transportului public a fost restabilită în totalitate în raza orașului, toate rutele de troleibuz și autobuz desfășurându-se conform traseelor și orarelor stabilite.
09:30
Patru persoane au fost ucise, iar alte 22 au fost rănite la Kiev, după ce Rusia a lansat, în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, scrie kyivindependent.com.
09:10
Patru persoane au fost ucise, iar alte 19 au fost rănite la Kiev, după ce Rusia a lansat, în noaptea de 8 spre 9 ianuarie, un atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, scrie kyivindependent.com.
Acum 8 ore
08:50
Peste 4.200 de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza ninsorilor și vântului puternic # TVR Moldova
Peste 4.200 de consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de 8 ianuarie, informează Ministerul Energiei.
08:30
Pe șoseaua Balcani, circulația a fost blocată pe ambele benzi după ce un camion s-a răsturnat # TVR Moldova
La această oră, circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi, informează Poliția.
08:10
Peste 80 de misiuni au fost realizate de salvatori și pompieri din întreaga țară în ultimele 24 de ore, în urma condițiilor meteo nefavorabile. Cele mai multe dintre acestea 33 la număr, au vizat lucrări de tractare și deblocare a mijloacelor de transport rămase în dificultate, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Acum 12 ore
06:40
Misterul omorului tânărului moldovean în Italia, dezlegat. Autorul „crimei brutale” este un polițist # TVR Moldova
Principalul suspect este un polițist local, Riccardo Salvagno, implicat în trafic de droguri. Potrivit oamenilor legii, Riccardo Salvagno, născut în 1985, angajat al poliției locale din Veneția, l-a împușcat pe Sergiu Țărnă și a fugit în Spania. El a fost reținut pe 7 ianuarie, după ce s-a întors de la Madrid.
Acum 24 ore
23:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat, joi seară, 8 ianuarie, că fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
19:40
După un an cu o redresare economică extrem de lentă, de doar 0.1 la sută, în 2025, economia Republicii Moldova a dat semne de o ușoară revigorare. Inflaţia a continuat să scadă, atingând nivelul de 6,9%, ceea ce a reprezentat un semnal pozitiv pentru economie şi investiţii. Din acest an, Republica Moldova este şi parte operațională a Zonei Unice de Plăți în Euro.
19:10
Fără destinaţii exotice sau tehnologii sofisticate. Pentru mulți basarabeni, adevărata sărbătoare începe acolo unde liniștea satului se împletește cu mirosul bucatelor tradiționale, iar timpul pare să curgă mai încet. De Crăciunul pe stil vechi, tot mai mulți aleg locurile în care simplitatea devine bogăție. Această atmosferă, mulţi au găsit-o la pensiunile din Rezervaţia naturală Orheiul Vechi.
18:40
Crăciunul a fost cu ghinion pentru unii oameni. Sute de persoane au ajuns la spital, în ultimele 24 de ore, cu diverse traumatisme sau cu toxiinfecţii alimentare. Şi salvatorii au avut de lucru. Ei au intervenit în peste 20 de situaţii de risc, inclusiv patru incendii. Iar poliţiştii spun că s-au înregistrat 30 de accidente rutiere.
18:20
Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vânt, valabilă până mâine la amiază. În acelaşi timp, se menţine Codul galben de polei şi precipitaţii, iar în unele zone ale ţării ninge abundent, motiv pentru care se circulă cu dificultate pe mai multe drumuri. Totul în contextul în care se înregistrează valori sporite de trafic, pentru că oamenii se întorc acasă după sărbători.
17:40
Lacrimi și îmbrățișări pe Aeroportul "Eugen Doga" din Chişinău, după sărbătorile de iarnă # TVR Moldova
E aglomeraţie şi pe Aeroportul Internaţional "Eugen Doga" din Chişinău. Sărbătorile petrecute alături de cei dragi, cu veselie şi mese îmbelşugate, au trecut repede, iar basarabenii se întorc la muncă sau la studii peste hotare. Despărţirile de familii au fost cele mai grele, ca întotdeauna.
17:20
Ilan Șor, în atenția presei internaționale. Conexiuni cu petrolierul urmărit de marina SUA # TVR Moldova
Pe 7 ianuarie, Garda de Coastă a SUA a reținut petrolierul „Marinera” (fostul Bella 1) în Atlanticul de Nord. Urmărirea navei a durat două săptămâni și jumătate, timp în care aceasta și-a schimbat pavilionul din Guyana în Rusia și a fost chiar escortată de un submarin rusesc. După cum a descoperit Svoboda.org, petrolierul este legat de aliați de lungă durată ai Kremlinului – fostul deputat ucrainean Viktor Baranski și oligarhul moldovean fugar, Ilan Șor.
16:40
Iarna îşi arată forţa în aceste zile, în România, cu ninsori, viscol şi ger. Meteorologii au emis şapte avertizări de vreme rea, valabile de azi până sâmbătă dimineaţă.
16:10
„Nimeni nu știe”. S. Tofilat denunță inacțiune la ANRE legată de presupuse scheme la Chișinău-Gaz # TVR Moldova
Expertul în energetică Sergiu Tofilat susține că una dintre filialele SA Moldovagaz, Chișinău-Gaz, ar fi implicată într-o schemă cu cheltuieli nejustificate de 33 de milioane de lei, presupusa ilegalitate a fost semnalată în 2024. Deși ANRE, în opinia expertului, a constatat aceste ilegalități, nu a sesizat instituțiile de drept și, astfel, subliniază el, a admis o ilegalitate.
15:40
E trafic intens la punctele de trecere a frontierei Leușeni, Sculeni și Criva, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Pentru reducerea timpilor de așteptare, au fost deschise toate pistele disponibile, inclusiv cele unde permite infrastructura, fiind aplicată și procedura de revers.
15:30
Antonio Costa: Extinderea UE spre Ucraina, R. Moldova și Balcanii de Vest este esențială # TVR Moldova
Următoarea extindere a Uniunii Europene, către Ucraina, Republica Moldova și Balcanii de Vest, este esențială pentru consolidarea Uniunii ca actor geopolitic. Este declarația președintelui Consiliului European, Antonio Costa, făcută la ceremonia de preluare a președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, desfasurata în capitala Ciprului, Nicosia. Au participat lideri europeni și șefi de stat, printre care președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Ieri
14:50
Visul arctic al Rusiei se clatină. Spionaj ucrainean: Moscova nu-și poate deservi propriile porturi # TVR Moldova
Rusia nu este capabilă să deservească porturile sale arctice, ceea ce expune o discrepanță tot mai mare între ambițiile arctice ale Moscovei și capacitățile sale reale, afirmă serviciile de informații externe ale Ucrainei, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, citat de Kyiv Post.
14:00
Prețul gazelor naturale ar putea fi redus în perioada următoare, iar decizia privind ajustarea tarifului urmează să fie luată la sfârșitul lunii ianuarie de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Tariful aprobat va fi valabil timp de un an, inclusiv în următorul sezon rece.
13:10
Guvernele europene tratează tot mai serios declarațiile președintelui american Donald Trump privind preluarea Groenlandei și caută soluții pentru a evita o criză majoră, arată o analiză publicată de Politico. Oficialii europeni spun că retorica Washingtonului nu mai poate fi ignorată, iar discuțiile vizează atât opțiuni diplomatice, cât și economice sau de securitate.
13:10
Incendiul de proporții de pe str. Mihai Viteazul din Chișinău, lichidat. Care sunt consecințele? # TVR Moldova
Pompierii au anunțat lichidarea incendiului devastator izbucnit într-un depozit cu produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A din municipiul Chișinău. În dimineața zilei de 8 ianuarie 2026, ora 11:14, a fost anunțată lichidarea completă a focarelor de ardere.
13:00
Președintele american Donald a declarat miercuri că are îndoieli că alianța va veni în ajutorul Washingtonului într-o criză, pe măsură ce tensiunile au crescut din cauza eforturilor reînnoite ale Casei Albe de a achiziționa Groenlanda, scrie TVRINFO.RO.
12:10
Traficul pe traseele naționale este intens, în special din cauza persoanelor care se întorc la domicilii după sărbători, informează poliția. Situația este complicată de condițiile meteo nefavorabile din mai multe regiuni ale țării.
11:40
Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat miercuri, 7 ianuarie, din zona înaltă a Masivul Ceahlău, în urma unei intervenții care a durat aproximativ patru ore. Informația a fost comunicată de reprezentanții Salvamont Neamț.
11:00
Ultimul acord de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia, Noul START, expiră pe 5 februarie, într-un context marcat de lipsa negocierilor și de tensiunile generate de războiul din Ucraina. Soarta regimului de limitare a armelor strategice rămâne incertă, iar perspectivele unui nou tratat sunt neclare, relatează TVR Info.
10:10
Republica Moldova caută cele mai atractive destinații pentru concursul „Destinația Anului 2026” # TVR Moldova
Republica Moldova participă pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”, ediția 2026, un proiect de amploare organizat în România, care a inclus în ultimii ani și destinații turistice de pe malul drept al Prutului. Nominalizările pentru etapa națională sunt deschise până la 15 ianuarie, iar publicul este invitat să propună locuri care se remarcă prin experiențe, povești și implicarea comunităților locale.
09:40
The Times: Marea Britanie și Franța ar putea trimite până la 15.000 de militari în Ucraina # TVR Moldova
Marea Britanie și Franța analizează posibilitatea de a trimite împreună până la 15.000 de militari în Ucraina pentru a oferi garanții de securitate în cazul încheierii unui acord de pace. Informația este relatată de The Times, care citează surse din mediul militar și guvernamental britanic.
09:10
Cererea de muncitori străini crește în România, pe fondul unui deficit record de angajați # TVR Moldova
România începe anul 2026 cu un deficit de forță de muncă estimat la aproape 600.000 de angajați, potrivit datelor agregate din mediul de afaceri și din instituțiile publice. În același timp, contingentul de muncitori străini a fost redus la 90.000 de persoane, cu 10.000 mai puțin decât anul precedent, ceea ce accentuează presiunea asupra pieței muncii, relatează TVR Info.
08:20
Ziua de 8 ianuarie vine cu vreme predominant norosă în Republica Moldova. Pe parcursul zilei sunt prognozate ceață și polei, iar spre seară se așteaptă lapoviță. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge până la +3 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî până la -3 grade.
7 ianuarie 2026
19:30
2025 a fost un an de foc pentru justiţia din Republica Moldova - extrădări, dosare penale reluate # TVR Moldova
Reţineri și condamnări răsunătoare în dosare de corupție și finanţare ilegală a partidelor politice din partea grupului criminal Şor. Extrădarea în cătușe a lui Vladimir Plahotniuc sau cererea Franței de extrădare a lui Vlad Filat. Sentințe de condamnare rămase neexecutate, dosare penale reluate de la zero, acuzații de tergiversare și condamnări la detenție pe viață. Toate au marcat justiţia Republicii Moldova în 2025. Urmăriţi o retrospectivă a celor mai importante evenimente din acest domeniu în anul care a trecut, realizată de Angelina Ungureanu.
19:10
Aproape 2000 de candidați au contestat in acest an examenele auto. Potrivit Agenţiei Servicii Publice, numărul celor ce nu sunt de acord cu rezultatele examenului la probele teoretice sau practice a crescut considerabil, faţă de acum doi ani, când s-au înregistrat aproape 300 de contestații.
18:50
Patru paşi prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei, folosit de Putin în România # TVR Moldova
Donald Trump vrea ca Statele Unite să dețină Groenlanda. Problema este că Groenlanda aparține deja Danemarcei și majoritatea groenlandezilor nu doresc să devină parte a Statelor Unite, notează Politico într-o analizează care radiografiază situația și cum ar putea SUA să facă rost de steaua cu numărul 51 de pe steag.
18:40
În timp ce unii vor să fie de Crăciun acasă, alături de familie, alții au ales să petreacă această zi altfel. La restaurantul unei crame din raionul Ialoveni toate mesele au fost ocupate pe parcursul întregii zile. Zeci de oameni au venit să sărbătorească Nașterea Domnului împreună cu cei dragi. Gazdele a pregătit și un program artistic special, din care nu au lipsit colindele.
18:20
Astăzi, în Republica Moldova este celebrat Crăciunul pe stil vechi, una dintre cele mai mari sărbători creştine. De dimineaţă, mulţi credincioşi au participat la sfânta liturghie, iar Biserica "Acoperământul Maicii Domnului" din satul Ghidighici a fost neîncăpătoare. Conform tradiţiei, după biserică, oamenii au mers acasă şi s-au asezat la masa de sărbătoare.
18:10
Goalkeeper-ul Alexei Koșelev poate nu doar să joace între buturi, dar și să livreze pase de gol. Portarul din Republica Moldova a pus umărul la reușita clubului Atromitos în optimile de finală ale Cupei Greciei.
18:00
SUA au capturat un petrolier sub pavilion rusesc. Un alt vas, din ”flota fantomă”, capturat # TVR Moldova
Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc ce naviga în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela, transmite AFP. Tot miercuri fiind capturat de SUA încă un petrolier, în urma unei operaţiuni separate în Marea Caraibilior, relatează agenţiile AFP şi Reuters.
17:10
Mai multe categorii de persoane care achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă până la data de 31 martie beneficiază de facilități substanțiale, prevăzute de legislație, menționează Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).
16:30
Președintele Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului.
16:10
În Chişinău, viața este mai costisitoare decât în multe oraşe din Ucraina, precum Kiev sau Odesa, dar mai ieftină decât în oraşe din România precum Bucureşti, Cluj sau Braşov. Informaţiile au fost publicate, la începutul anului, de platforma Numbeo, o platformă internațională care colectează informații despre prețurile și nivelul de trai la nivel global. Clasamentul a fost realizat folosind preţurile de consum, costurile imobiliare şi indicatorii calităţii vieţii.
15:40
Pe drumurile naţionale din Republica Moldova, circulaţia se desfăşoară în condiții de ceaţă, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă până la 200 de metri sau mai puțin.
