Visul arctic al Rusiei se clatină. Spionaj ucrainean: Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
TVR Moldova, 8 ianuarie 2026 14:50
Rusia nu este capabilă să deservească porturile sale arctice, ceea ce expune o discrepanță tot mai mare între ambițiile arctice ale Moscovei și capacitățile sale reale, afirmă serviciile de informații externe ale Ucrainei, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, citat de Kyiv Post.
• • •
Acum 30 minute
14:50
Acum 2 ore
14:00
Prețul gazelor naturale ar putea fi redus în perioada următoare, iar decizia privind ajustarea tarifului urmează să fie luată la sfârșitul lunii ianuarie de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Tariful aprobat va fi valabil timp de un an, inclusiv în următorul sezon rece.
Acum 4 ore
13:10
Guvernele europene tratează tot mai serios declarațiile președintelui american Donald Trump privind preluarea Groenlandei și caută soluții pentru a evita o criză majoră, arată o analiză publicată de Politico. Oficialii europeni spun că retorica Washingtonului nu mai poate fi ignorată, iar discuțiile vizează atât opțiuni diplomatice, cât și economice sau de securitate.
13:10
Incendiul de proporții de pe str. Mihai Viteazul din Chișinău, lichidat. Care sunt consecințele? # TVR Moldova
Pompierii au anunțat lichidarea incendiului devastator izbucnit într-un depozit cu produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A din municipiul Chișinău. În dimineața zilei de 8 ianuarie 2026, ora 11:14, a fost anunțată lichidarea completă a focarelor de ardere.
13:00
Președintele american Donald a declarat miercuri că are îndoieli că alianța va veni în ajutorul Washingtonului într-o criză, pe măsură ce tensiunile au crescut din cauza eforturilor reînnoite ale Casei Albe de a achiziționa Groenlanda, scrie TVRINFO.RO.
12:10
Traficul pe traseele naționale este intens, în special din cauza persoanelor care se întorc la domicilii după sărbători, informează poliția. Situația este complicată de condițiile meteo nefavorabile din mai multe regiuni ale țării.
11:40
Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat miercuri, 7 ianuarie, din zona înaltă a Masivul Ceahlău, în urma unei intervenții care a durat aproximativ patru ore. Informația a fost comunicată de reprezentanții Salvamont Neamț.
Acum 6 ore
11:00
Ultimul acord de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia, Noul START, expiră pe 5 februarie, într-un context marcat de lipsa negocierilor și de tensiunile generate de războiul din Ucraina. Soarta regimului de limitare a armelor strategice rămâne incertă, iar perspectivele unui nou tratat sunt neclare, relatează TVR Info.
10:10
Republica Moldova caută cele mai atractive destinații pentru concursul „Destinația Anului 2026” # TVR Moldova
Republica Moldova participă pentru al treilea an consecutiv la competiția „Destinația Anului”, ediția 2026, un proiect de amploare organizat în România, care a inclus în ultimii ani și destinații turistice de pe malul drept al Prutului. Nominalizările pentru etapa națională sunt deschise până la 15 ianuarie, iar publicul este invitat să propună locuri care se remarcă prin experiențe, povești și implicarea comunităților locale.
09:40
The Times: Marea Britanie și Franța ar putea trimite până la 15.000 de militari în Ucraina # TVR Moldova
Marea Britanie și Franța analizează posibilitatea de a trimite împreună până la 15.000 de militari în Ucraina pentru a oferi garanții de securitate în cazul încheierii unui acord de pace. Informația este relatată de The Times, care citează surse din mediul militar și guvernamental britanic.
Acum 8 ore
09:10
Cererea de muncitori străini crește în România, pe fondul unui deficit record de angajați # TVR Moldova
România începe anul 2026 cu un deficit de forță de muncă estimat la aproape 600.000 de angajați, potrivit datelor agregate din mediul de afaceri și din instituțiile publice. În același timp, contingentul de muncitori străini a fost redus la 90.000 de persoane, cu 10.000 mai puțin decât anul precedent, ceea ce accentuează presiunea asupra pieței muncii, relatează TVR Info.
08:20
Ziua de 8 ianuarie vine cu vreme predominant norosă în Republica Moldova. Pe parcursul zilei sunt prognozate ceață și polei, iar spre seară se așteaptă lapoviță. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge până la +3 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile termice vor coborî până la -3 grade.
Acum 24 ore
19:30
2025 a fost un an de foc pentru justiţia din Republica Moldova - extrădări, dosare penale reluate # TVR Moldova
Reţineri și condamnări răsunătoare în dosare de corupție și finanţare ilegală a partidelor politice din partea grupului criminal Şor. Extrădarea în cătușe a lui Vladimir Plahotniuc sau cererea Franței de extrădare a lui Vlad Filat. Sentințe de condamnare rămase neexecutate, dosare penale reluate de la zero, acuzații de tergiversare și condamnări la detenție pe viață. Toate au marcat justiţia Republicii Moldova în 2025. Urmăriţi o retrospectivă a celor mai importante evenimente din acest domeniu în anul care a trecut, realizată de Angelina Ungureanu.
19:10
Aproape 2000 de candidați au contestat in acest an examenele auto. Potrivit Agenţiei Servicii Publice, numărul celor ce nu sunt de acord cu rezultatele examenului la probele teoretice sau practice a crescut considerabil, faţă de acum doi ani, când s-au înregistrat aproape 300 de contestații.
18:50
Patru paşi prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei, folosit de Putin în România # TVR Moldova
Donald Trump vrea ca Statele Unite să dețină Groenlanda. Problema este că Groenlanda aparține deja Danemarcei și majoritatea groenlandezilor nu doresc să devină parte a Statelor Unite, notează Politico într-o analizează care radiografiază situația și cum ar putea SUA să facă rost de steaua cu numărul 51 de pe steag.
18:40
În timp ce unii vor să fie de Crăciun acasă, alături de familie, alții au ales să petreacă această zi altfel. La restaurantul unei crame din raionul Ialoveni toate mesele au fost ocupate pe parcursul întregii zile. Zeci de oameni au venit să sărbătorească Nașterea Domnului împreună cu cei dragi. Gazdele a pregătit și un program artistic special, din care nu au lipsit colindele.
18:20
Astăzi, în Republica Moldova este celebrat Crăciunul pe stil vechi, una dintre cele mai mari sărbători creştine. De dimineaţă, mulţi credincioşi au participat la sfânta liturghie, iar Biserica "Acoperământul Maicii Domnului" din satul Ghidighici a fost neîncăpătoare. Conform tradiţiei, după biserică, oamenii au mers acasă şi s-au asezat la masa de sărbătoare.
18:10
Goalkeeper-ul Alexei Koșelev poate nu doar să joace între buturi, dar și să livreze pase de gol. Portarul din Republica Moldova a pus umărul la reușita clubului Atromitos în optimile de finală ale Cupei Greciei.
18:00
SUA au capturat un petrolier sub pavilion rusesc. Un alt vas, din ”flota fantomă”, capturat # TVR Moldova
Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc ce naviga în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela, transmite AFP. Tot miercuri fiind capturat de SUA încă un petrolier, în urma unei operaţiuni separate în Marea Caraibilior, relatează agenţiile AFP şi Reuters.
17:10
Mai multe categorii de persoane care achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă până la data de 31 martie beneficiază de facilități substanțiale, prevăzute de legislație, menționează Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM).
16:30
Președintele Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului.
16:10
În Chişinău, viața este mai costisitoare decât în multe oraşe din Ucraina, precum Kiev sau Odesa, dar mai ieftină decât în oraşe din România precum Bucureşti, Cluj sau Braşov. Informaţiile au fost publicate, la începutul anului, de platforma Numbeo, o platformă internațională care colectează informații despre prețurile și nivelul de trai la nivel global. Clasamentul a fost realizat folosind preţurile de consum, costurile imobiliare şi indicatorii calităţii vieţii.
15:40
Pe drumurile naţionale din Republica Moldova, circulaţia se desfăşoară în condiții de ceaţă, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă până la 200 de metri sau mai puțin.
Ieri
15:10
Ecoul colindelor se aude, astăzi, în toate localităţile Republicii Moldova. Îmbrăcaţi în straie tradiționale, colindătorii de toate vârstele merg din gospodărie în gospodărie şi aduc vestea Nașterii lui Iisus și bucuria Crăciunului pe stil vechi. Gospodarii îi întâmpină cu dulciuri, colaci și bani, păstrând vie tradiția stămoşească.
14:30
Comisia Europeană a lansat, miercuri, cereri pentru o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor în vârstă de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, informează Executivului comunitar, potrivit Agerpres.
14:10
Mai mulți locuitori din sectorul Telecentru din Chișinău au rămas fără apă caldă și energie termică, după ce o cădere de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Mălina Mică” a cauzat defecțiuni în sistemul centralizat de termoficare.
12:40
Autoritățile interimare ale Venezuelei vor preda SUA între 30 și 50 de milioane de barili de țiței # TVR Moldova
Autoritățile interimare ale Venezuelei vor preda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de țiței, aflat sub sancțiuni. Anunțul a fost făcut chiar de liderul de la Casa Albă, pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, potrivit tvrinfo.ro.
12:00
Cunoașteți istoria Zinaidei Baleanu, care s-a consacrat pedagogiei aproape o jumătate de secol # TVR Moldova
Un profesor dedicat, pe lângă lecțiile pe care le predă elevilor, mai e și un ghid care îi ajută pe copii să descopere lucruri și perspective noi. Un exemplu în acest sens este și Zinaida Baleanu, care s-a consacrat pedagogiei, aproape o jumătate de secol. Mai multe amănunte vedeți în reportajul realizat de către jurnalistul TVR MOLDOVA, Alexandru Leahu.
11:10
Până pe 9 ianuarie este valabilă avertizarea emisă de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) Cod Galben - condiţiile ale vremii potenţial periculoase - de ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ pe tot teritoriul Republicii Moldova.
10:30
Marea Britanie și Franța sunt de acord să trimită trupe în Ucraina în cazul unui acord de pace # TVR Moldova
Garanțiile de securitate pentru Ucraina, împărțirea sarcinilor și coordonarea – sunt aspectele concrete dezbătute ieri, la reuniunea Coaliției de voință, întrunită la Palatul Elysee. Totul este prevăzut inclusiv într-un document pregătit de experții militari. Marea Britanie și Franța s-au declarat dispuse să trimită trupe în Ucraina după o încetare a focului. „România nu va trimite trupe în Ucraina, ci este pregătită să contribuie prin sprijin pe mai multe paliere, inclusiv prin consolidarea securității la Marea Neagră”, a declarat președintele Nicușor Dan, relatează tvrinfo.ro.
09:10
ASD: Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață și carosabil umed # TVR Moldova
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă de până la 200 m sau mai puțin, ca urmare a Codului Galben, valabil până în a doua parte a zilei, informează Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit drumarilor, pe majoritatea traseelor din republică partea carosabilă este umedă.
09:00
/FOTO/ Incendiu de proporții la un depozit din Chișinău: 70 de salvatori luptă cu flăcările # TVR Moldova
Un incendiu de proporții a izbucnit într-un depozit cu produse alimentare situat pe strada Mihai Viteazul nr.15 A din Chișinău. La fața locului au intervenit peste 70 de salvatori și pompieri cu 13 autospeciale de intervenție de stingere a incendiilor.
08:50
Atenționare de călătorie în Franța: Cod portocaliu de ninsori abundente; perturbări în transporturi # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe de la București informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că autoritățile locale au emis un cod portocaliu de ninsori abundente și polei pentru miercuri, 7 ianuarie.
08:40
Maia Sandu participă la deschiderea oficială a președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene.
08:10
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc pe 7 ianuarie Nașterea Domnului Iisus Hristos. De Crăciun, creștinii care au postit se pot împărtăși și este dezlegare la orice fel de mâncăruri. Tradițional, creștinii merg la biserică, iar mai apoi se adună împreună cu familia la masa de sărbătoare pentru a marca Nașterea Domnului Iisus Hristos.
6 ianuarie 2026
20:40
Radiografia anului 2025 în Transnistria: Gaze tăiate, economie de subzistență și drepturi încălcate # TVR Moldova
2025 a fost, pentru regiunea transnistreană, anul nenumăratelor stări de urgenţă în economie, din cauza crizei energetice, provocată de Moscova şi regimul separatist de la Tiraspol. Regiunea s-a aflat aproape de colapsul economic, după ce Federaţia Rusă a refuzat să mai livreze gaz. Nici autoritățile de la Chișinău nu au mai cumpărat energie electrică de la Centrala de la Cuciurgan, o sursă importantă de existenţă pentru regimul separatist. Procesul de reintegrare a bătut pasul pe loc în 2025. Fie din cauza situației geopolitice, fie din cauza pasivității autorităţilor constituţionale. Drepturile omului au fost în continuare încălcate și au fost arestări ilegale, pe criterii politice, hărţuiri şi răpiri. Urmăriţi în continuare o radiografie a evenimentelor din regiune în 2025.
19:40
De Crăciun pe stil vechi, dorul de casă e mai puternic decât distanța. Cu gândul la soba caldă, colindele copilăriei și mesele pline, oamenii pornesc la drum spre satele natale. Autogara de Nord din Chișinău a devenit, astăzi, locul în care valizele și emoțiile se întâlnesc, iar fiecare bilet cumpărat înseamnă o revedere așteptată tot anul.
19:10
„Dovezi complete”: Platon spune că are probe împotriva lui Plahotniuc, Guvernului și BNM # TVR Moldova
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a declarat pentru TV8 că a solicitat să fie audiat ca martor al acuzării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. El a asigurat că, în acest moment, nimeni din Republica Moldova nu ar deține informații complete despre acest caz. Procurorii se vor pronunța pe marginea demersului lui Platon la ședința următoare.
18:40
În spitalele de copii și de boli infecțioase sunt tot mai multi pacienti cu gripă. Peste 360 de cazuri au fost înregistrate doar de la începutul anului, o creştere cu 40% faţă de săptămâna anterioară. Copiii, adolescenții, bătrânii și bolnavii cronici sunt cei mai predispuși să dezvolte forme grave ale bolii, atenţionează medicii.
18:20
Naștere în ambulanță! O mamă a adus pe lume al nouălea copil chiar în drum spre spital # TVR Moldova
O femeie de 37 de ani din raionul Sângerei a trăit un moment cu totul special, aducând pe lume al nouălea copil chiar în ambulanță, în drum spre spital.
18:10
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, judecat de comiterea unui accident rutier soldat cu moartea unui adolescent, a venit azi la ședința de judecată. Astăzi s-a încheiat cercetarea juecătorească, iar la şedinţa viitoare urmează pledoariile. Ciochină respinge toate acuzaţiile şi spune că dosarul lui ar fi fabricat.
18:10
Petrocub Hîncești și-a întărit lotul, în pauza de iarnă, cu doi tineri jucători din Republica Moldova. Fundașul Vlad Pascari a venit de la Dacia Buiucani, iar mijlocașul Bogdan Musteață de la Politehnica UTM. "Leii" vor reveni din vacanță pe 19 ianuarie, iar în februarie vor pleca într-un stagiu de pregătire în Turcia.
17:50
Kaufland și Nestlé retrag produse din motive de siguranță alimentară: Riscuri de toxiinfecție # TVR Moldova
Kaufland și Nestlé retrag voluntar de la vânzare o cantitate limitată de produse după depistarea unei posibile neconformități la un ingredient utilizat în procesul de fabricație, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
17:40
17:10
Victor Stînă s-a remarcat în liga secundă a Israelului. Fotbalistul din Republica Moldova a pus umărul la victoria categorică a clubului Bnei Yehuda. A fost 3 la 0 cu Hapoel Kfar Shalem.
16:50
Ce a spus Olga Bondarciuc în ședința de judecată: „Nu notara dlui Plahotniuc, ci notara R. Moldova” # TVR Moldova
În dosarul „Frauda Bancară”, instanţa a continuat astăzi audierea martorilor apărării, în lipsa lui Vladimir Plahotniuc. Între timp, controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a depus o cerere în instanţă şi solicită să fie audiat şi el ca martor în procesul în care este judecat Plahotniuc. Deocamdată, nu se ştie dacă de partea apărării sau a acuzării.
16:40
„Aprindeți luminile în seara de Crăciun”, program muzical dedicat Crăciunului pe stil vechi # TVR Moldova
Pe 6 ianuarie 2026, între orele 17:00 - 22:00, în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, va fi organizat un program special consacrat sărbătorii Crăciunului pe stil vechi, cu genericul „Aprindeți luminile în seara de Crăciun”.
16:40
Opt dintre liderii de top ai Europei s-au adunat pentru a apăra teritoriul autonom danez Groenlanda, pe fondul amenințărilor tot mai mari din partea administrației președintelui Donald Trump, conform cărora SUA ar putea prelua insula arctică bogată în minerale, potrivit politico.eu.
16:10
Artur Ioniță a ajuns la cinci goluri marcate în actuala stagiune din liga secundă a Italiei # TVR Moldova
Fotbalistul din Republica Moldova a înscris pentru Triestina Calcio, dar nu s-a bucurat și de o victorie la finalul meciului cu Alcione Milano.
16:00
Conform avertizării de Cod Galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pe 7 - 8 ianuarie 2025 în jumătatea de nord a țării, iar pe 9 ianuarie pe arii extinse se va semnala polei, iar pe drumuri ghețuș. Pe 8 ianuarie vor cădea precipitații sub formă de ploaie cu transformări în lapoviță și ninsoare, în jumătatea de nord însemnate cantitativ (7 -15 l/m pătrat).
