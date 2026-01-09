Un moldovean și-a pierdut viața în stațiunea italiană Cervinia, după un accident la snowboard

18:40

În timp ce unii vor să fie de Crăciun acasă, alături de familie, alții au ales să petreacă această zi altfel. La restaurantul unei crame din raionul Ialoveni toate mesele au fost ocupate pe parcursul întregii zile. Zeci de oameni au venit să sărbătorească Nașterea Domnului împreună cu cei dragi. Gazdele a pregătit și un program artistic special, din care nu au lipsit colindele.