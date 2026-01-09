Circulația transportului public a fost restabilită în Chișinău și suburbii

12:00

Un profesor dedicat, pe lângă lecțiile pe care le predă elevilor, mai e și un ghid care îi ajută pe copii să descopere lucruri și perspective noi. Un exemplu în acest sens este și Zinaida Baleanu, care s-a consacrat pedagogiei, aproape o jumătate de secol. Mai multe amănunte vedeți în reportajul realizat de către jurnalistul TVR MOLDOVA, Alexandru Leahu.