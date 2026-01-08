Vreme severă în România: ninsori și viscol în mai multe regiuni

20:40

2025 a fost, pentru regiunea transnistreană, anul nenumăratelor stări de urgenţă în economie, din cauza crizei energetice, provocată de Moscova şi regimul separatist de la Tiraspol. Regiunea s-a aflat aproape de colapsul economic, după ce Federaţia Rusă a refuzat să mai livreze gaz. Nici autoritățile de la Chișinău nu au mai cumpărat energie electrică de la Centrala de la Cuciurgan, o sursă importantă de existenţă pentru regimul separatist. Procesul de reintegrare a bătut pasul pe loc în 2025. Fie din cauza situației geopolitice, fie din cauza pasivității autorităţilor constituţionale. Drepturile omului au fost în continuare încălcate și au fost arestări ilegale, pe criterii politice, hărţuiri şi răpiri. Urmăriţi în continuare o radiografie a evenimentelor din regiune în 2025.