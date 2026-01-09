Producția de miere s-a redus în jumătate. Veaceslav Ioniță: 2025 a fost cel mai slab an pentru apicultură

12:30

Incendiul devastator de pe strada Mihai Viteazul din Capitală, care a distrus peste 8000 de metri pătrați dintr-un depozit alimentar, a fost lichidat azi-dimineață. Intervenția, în care au fost implicați 90 de salvatori și pompieri, a durat aproximativ 30 de ore. IGSU anunță că pe parcursul nopții au fost implicate două autospeciale cu un efectiv […]