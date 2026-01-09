Patru morți și 19 răniți într-un atac rusesc masiv în Ucraina, inclusiv în Kiev și Liov, oraș situat aproape de granița cu Polonia

09:55

Președintele României Nicușor Dan, care s-a întors în țară de la Paris cu o întârziere de 24 de ore, a anunțat că aeronava Spartan cu care se îndrepta spre București a fost escortată de două avioane F-18, câtă vreme s-a aflat în spațiul aerian al Elveției, șeful statului spunând că a fost un gest de apreciere al autorităților elvețiene pentru ajutorul oferit după tragedia de la Crans Montana.