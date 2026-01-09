Scandal înainte de J.O. de Iarnă: Mai mulți sportivi sunt acuzați că și-au mărit penisul, pentru a avea un avantaj în timpul probei

13:30

Ex-deputatul Petr Vlah, într-un nou comentariu pe pagina sa de Facebook, a spus cum ar trebui să fie anul 2026 pentru Autonomia Găgăuză, or, a remarcat el: „în timp ce pentru Republica Moldova, în general, anul 2026 se anunţă a fi unul destul de liniştit (cel puţin nu vor avea loc nici un fel de alegeri republicane), în Autonomia Găgăuză acesta ar putea fi destul de agitat din punct de vedere politic. Pe lângă alegerile în Adunarea Populară, nu sunt excluse nici alegeri anticipate ale Başcanului Găgăuziei”.