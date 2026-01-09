ANSA: Substanță interzisă depistată la o avicolă: 110 mii de păsări nimicite, iar ouăle – retrase de pe piață

10:20

Ţările care sprijină Ucraina se reunesc marţi la Paris, în cadrul summitului „Coaliţia de Voinţă", în încercarea de a avansa către o soluţionare a războiului declanşat de Rusia, conflict care se apropie de al cincilea an. Reuniunea va aduna reprezentanţi din 35 de state şi urmăreşte să evidenţieze convergenţa dintre Statele Unite, partenerii europeni şi […]