Două companii americane oferă 22 miliarde de dolari pentru activele internaţionale ale Lukoil

Preşedintele american Donald Trump dă asigurări că Statele Unite se află ”la conducerea” Venezuelei, după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, care urmează să se înfăţişeze luni la un tribunal la New York pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţii de trafic de droguri, relatează AFP. Somată să se conformeze voinţei Washingtonului, Delcy Rodriguez, numită preşedintă interimară […] Articolul Trump dă asigurări că SUA conduc Venezuela. 70 de morţi şi 90 de răniţi în „operaţiunea de poliţie” americană apare prima dată în Vocea Basarabiei.