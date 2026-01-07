Tradiții și obiceiuri de Crăciun în Republica Moldova

13:30

Întrebat despre operațiunea desfășurată de Statele Unite în Venezuela pentru capturarea liderului autocrat Nicolas Maduro și aducerea sa în fața justiției americane, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dat un răspuns care a stârnit râsete. „Ce-aș putea spune aici? Dacă se poate face asta dictatorilor, atunci Statele Unite ale Americii știu ce trebuie să facă în […]