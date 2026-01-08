AND: Circulația rutieră pe rețeaua națională se desfășoară în condiții de iarnă

16:40

Taxa de 40 de mii de lei plus amenda pentru depășirea termenului de admitere temporară. Este soluția oferită de Serviciul Vamal pentru persoanele care au introdus în Republica Moldova autoturisme cu numere străine, dar nu au reușit să încheie regimul vamal de admitere temporară, iar vehiculele nu mai există fizic. Șeful secției destinații vamale din […]