Facilități la achitarea primei de asigurare medicală până pe 31 martie
Vocea Basarabiei, 7 ianuarie 2026 14:00
Mai multe categorii de persoane pot beneficia de facilități la plata primei de asigurare medicală în sumă fixă până la 31 martie. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), reducerea se aplică proprietarilor de teren agricol, persoanelor care desfășoară activitate independentă în comerțul cu amănuntul, fondatorilor de întreprinderi individuale și gospodăriilor țărănești, deținătorilor de […] Articolul Facilități la achitarea primei de asigurare medicală până pe 31 martie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 5 minute
14:20
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit în această dimineață într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău, situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A. După aproximativ cinci ore de intervenție, arderea a fost localizată la ora 09:53, fiind coborât nivelul sporit de intervenție. Potrivit IGSU, […] Articolul Incendiul de pe strada Mihai Viteazul din Capitală a fost localizat de pompieri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 30 minute
14:00
Mai multe categorii de persoane pot beneficia de facilități la plata primei de asigurare medicală în sumă fixă până la 31 martie. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), reducerea se aplică proprietarilor de teren agricol, persoanelor care desfășoară activitate independentă în comerțul cu amănuntul, fondatorilor de întreprinderi individuale și gospodăriilor țărănești, deținătorilor de […] Articolul Facilități la achitarea primei de asigurare medicală până pe 31 martie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
16 blocuri din zona Telecentru, fără agent termic și apă caldă din cauza unei defecțiuni # Vocea Basarabiei
Locuitorii a 16 blocuri din zona Telecentru au fost deconectați temporar de la agentul termic și apa caldă menajeră din cauza unei defecțiuni tehnice, informează MOLDPRES. Potrivit SA Termoelectrica, perturbările au apărut ca urmare a unei căderi de tensiune pe linia electrică 110 kV „Chișinău – Malina Mică” în data de 6 ianuarie, ceea ce […] Articolul 16 blocuri din zona Telecentru, fără agent termic și apă caldă din cauza unei defecțiuni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
12:10
Administrația fostului președinte american Donald Trump a transmis un ultimatum autorităților interimare din Venezuela, cerând măsuri radicale de politică externă și economică, potrivit unor surse citate de ABC News. Conform informațiilor, Washingtonul i-a solicitat președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, să expulzeze din țară Rusia, China, Iranul și Cuba, precum și să rupă legăturile economice […] Articolul Trump a transmis un ultimatum Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Maia Sandu, mesaj de felicitare cu ocazia Nașterii Domnului: „Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului. „Crăciun fericit celor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului! Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape”, a transmis șefa statului. Creștinii ortodocși de stil vechi marchează astăzi Crăciunul, una dintre cele 12 mari sărbători domnești sau împărătești, […] Articolul Maia Sandu, mesaj de felicitare cu ocazia Nașterii Domnului: „Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Formulă de lapte praf comercializată de SRL „KAUFLAND” și produsă de SRL „NESTLÉ” este rechemată voluntar de pe piață, ca măsură de precauție, pentru o cantitate limitată de produse din loturile vizate, anunță ANSA. Decizia a fost luată în urma identificării unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern, utilizat în procesul […] Articolul Formulă de lapte praf, rechemată de pe piață. Atenționare pentru consumatori apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
400 de pompieri și salvatori, la datorie de Crăciun pe stil vechi. Recomandările IGSU pentru populație # Vocea Basarabiei
400 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu 15 unități de tehnică, vor fi la datorie în perioada Crăciunului pe stil vechi, pentru a asigura siguranța și securitatea cetățenilor. În acest context, IGSU îndeamnă populația să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor și normele de siguranță, pentru ca sărbătoarea Nașterii Domnului să […] Articolul 400 de pompieri și salvatori, la datorie de Crăciun pe stil vechi. Recomandările IGSU pentru populație apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
10:10
Circulație rutieră în condiții de ceață pe drumurile naționale: drumarii rămân la datorie # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în dimineața zilei de astăzi, circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă de până la 200 de metri sau chiar mai puțin. Situația este determinată de Codul Galben de ceață, valabil până în a doua parte a zilei. Pe […] Articolul Circulație rutieră în condiții de ceață pe drumurile naționale: drumarii rămân la datorie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Incendiu de proporții la un depozit de produse alimentare situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15A. În dimineața zilei de 7 ianuarie 2026, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în regim sporit pentru lichidarea arderii. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03, iar potrivit primelor informații, la sosirea […] Articolul Incendiu de proporții la un depozit de produse alimentare din Capitală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Maia Sandu va participa la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa astăzi la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul va fi găzduit de Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, și va reuni înalți oficiali europeni, printre care Președintele Consiliului European, António Costa, și Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cipru a preluat, începând cu 1 […] Articolul Maia Sandu va participa la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Crăciunul este una dintre cele mai îndrăgite sărbători din Republica Moldova, prilej de bucurie, regăsire spirituală și păstrare a tradițiilor strămoșești. Sărbătoarea Nașterii Domnului este marcată atât pe stil vechi (7 ianuarie), cât și pe stil nou (25 decembrie), iar obiceiurile diferă ușor de la o regiune la alta, păstrând însă același spirit de comuniune […] Articolul Tradiții și obiceiuri de Crăciun în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
19:00
Vlad Plahotniuc ar putea afla pedeapsa în 2026: Procurorii speră la finalizarea dosarului „furtul miliardului” # Vocea Basarabiei
Dosarul penal al fostului lider democrat Vlad Plahotniuc se află într-o etapă avansată, iar procurorii anticorupție estimează că procesul ar putea avea o finalitate în cursul anului 2026. Declarațiile au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan, într-un interviu acordat postului Moldova 1, transmite MOLDPRES. Potrivit lui Dumbrăvan, acuzatorii de stat participă la toate […] Articolul Vlad Plahotniuc ar putea afla pedeapsa în 2026: Procurorii speră la finalizarea dosarului „furtul miliardului” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Inspectorii de mediu din raionul Rîșcani au depistat un caz de tăiere ilicită de arbori în fondul forestier Sturzeni, gestionat de Ocolul Silvic Rîșcani. Descoperirea a fost făcută în urma unei razii desfășurate în teren, care a avut drept scop intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice și verificarea respectării legislației de mediu. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția […] Articolul Tăiere ilegală de arbori depistată în fondul forestier Sturzeni, raionul Rîșcani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
ODA, cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, își continuă misiunea de susținere a mediului de afaceri, anunțând că relansarea apelurilor de finanțare nerambursabilă este planificată după aprobarea bugetului instituției pentru anul 2026. Potrivit instituției, aprobarea bugetului este estimată pentru sfârșitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie 2026, etapă necesară pentru asigurarea […] Articolul Apelurile de granturi ODA vor fi relansate după aprobarea bugetului pentru 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Cod galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate, valabil până pe 9 ianuarie # Vocea Basarabiei
Meteorologii au emis un Cod galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada 7 ianuarie, ora 01:00 – 9 ianuarie, ora 14:00. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în zilele de 7 și 8 ianuarie, în jumătatea de nord a țării, iar pe 9 ianuarie pe arii extinse, […] Articolul Cod galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate, valabil până pe 9 ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Veaceslav Platon solicită să fie audiat ca martor în dosarul „frauda bancară”, în care este inculpat Vlad Plahotniuc # Vocea Basarabiei
Veaceslav Platon, aflat în afara Republicii Moldova, a depus o cerere la Judecătoria Chișinău prin care solicită să fie audiat în calitate de martor în dosarul privind frauda bancară, în care este inculpat fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Informația a fost confirmată de magistrați, iar demersul urmează să fie examinat la următoarele ședințe […] Articolul Veaceslav Platon solicită să fie audiat ca martor în dosarul „frauda bancară”, în care este inculpat Vlad Plahotniuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Un bărbat va sta 25 de ani după gratii pentru că a abuzat sexual fiica concubinei sale de la vârsta de 3 ani # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 40 de ani din nordul țării a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Sentința a fost pronunțată pe 6 ianuarie 2026, anunță Procuratura. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2021–2023, inculpatul, aflându-se în relație de concubinaj cu o femeie, a abuzat sexual fiica […] Articolul Un bărbat va sta 25 de ani după gratii pentru că a abuzat sexual fiica concubinei sale de la vârsta de 3 ani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Aproximativ 20 milioane de lei economisiți de beneficiari în 2025 prin achiziția de electrocasnice eficiente energetic # Vocea Basarabiei
Programul guvernamental EcoVoucher a generat, în 2025, economii de aproximativ 5,41 milioane kWh, echivalentul a 20 milioane de lei, ca urmare a utilizării tuturor echipamentelor achiziționate, inclusiv a celor înlocuite din 2024. În 2025, alte 25.564 de familii au beneficiat de program, reducându-și facturile la energie electrică cu aproximativ 30%, ceea ce reprezintă economii totale […] Articolul Aproximativ 20 milioane de lei economisiți de beneficiari în 2025 prin achiziția de electrocasnice eficiente energetic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Eurodeputatul român Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat că a primit un răspuns oficial de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitor la propunerea sa de creare a Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră – un centru strategic pentru coordonarea acțiunilor UE în regiune. Negrescu a precizat că mesajul […] Articolul România ar putea găzdui hubul de securitate maritimă al UE la Marea Neagră apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
14:20
2.314 cazuri de infecții respiratorii raportate săptămâna trecută, majoritatea la copii # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că, în perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, au fost înregistrate 2.314 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, ceea ce reprezintă o descreștere de 1% față de săptămâna precedentă. Tot în această perioadă, au fost raportate 363 cazuri de gripă sezonieră, […] Articolul 2.314 cazuri de infecții respiratorii raportate săptămâna trecută, majoritatea la copii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău încheie 2025 cu trafic record și creștere accelerată # Vocea Basarabiei
Anul 2025 a fost unul record pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, care confirmă poziția de principal nod aerian al Republicii Moldova și de hub regional în dezvoltare. Traficul total de pasageri a ajuns la 6.080.431, ceea ce reprezintă o creștere de 46,8% față de 2024 și depășirea planului anual cu 106,8%. Doar în […] Articolul Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău încheie 2025 cu trafic record și creștere accelerată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Pompierii din capitală au evacuat 32 de persoane, inclusiv doi minori, dintr-un bloc locativ de pe strada Unirii Principatelor 1, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în noaptea de 6 ianuarie, la ora 00:43. La etajul 3, într-o cameră a unui apartament, au fost observate flăcări. […] Articolul 32 de persoane evacuate în urma unui incendiu într-un bloc din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
ASP lansează serviciul online de înregistrare a antreprenorilor independenți, freelanceri # Vocea Basarabiei
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță lansarea, începând cu 5 ianuarie 2026, a unui serviciu online pentru luarea în evidență în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) a persoanelor care doresc să activeze ca antreprenori independenți. Serviciul se adresează persoanelor fizice rezidente care intenționează să desfășoare activități economice independente în domeniile permise, conform Clasificatorului […] Articolul ASP lansează serviciul online de înregistrare a antreprenorilor independenți, freelanceri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
246 894,88 lei încasați ca drepturi de import suplimentare pentru o marfă declarată eronat la vamă. Funcționarii postului vamal Chișinău 4 (PVI Poșta) au verificat o declarație vamală pentru importul unei piese destinate aeronavelor civile, cu valoarea facturată inițial de 1285 euro. În urma analizei preliminare, a fost identificat un risc de subevaluare a mărfii, […] Articolul Peste 246 mii lei achitați suplimentar pentru marfă declarată eronat la vamă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Poliția informează că astăzi este programat un protest în localitatea Negureni, raionul Telenești, care ar putea implica tehnică agricolă (tractoare). Traseul Negureni – Telenești este intens circulat, mai ales în această perioadă, când cetățenii se deplasează către localități rurale pentru sărbătorile de Crăciun. În contextul protestului și al condițiilor meteo nefavorabile, circulația rutieră poate fi […] Articolul Atenție, șoferi! Protest planificat astăzi la Negureni, Telenești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Luni seara, martorii au declarat că au fost trase focuri de armă în apropierea Palatului Prezidențial din Venezuela, Palatul Miraflores, situat în sectorul Libertador Bolivarian din Caracas. O sursă guvernamentală a precizat însă că situația este sub control, potrivit AFP. Drone neidentificate au survolat palatul, iar forțele de securitate ar fi deschis focul ca răspuns, […] Articolul Focuri de armă și drone deasupra Palatului Miraflores din Venezuela apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Tradițiile din Ajunul Crăciunului în Republica Moldova: obiceiuri păstrate din străbuni # Vocea Basarabiei
Ajunul Crăciunului, sărbătorit pe 6 ianuarie de credincioșii care respectă calendarul iulian, ocupă un loc special în tradițiile populare din Republica Moldova. Este o zi a așteptării, a curățeniei sufletești și trupești, marcată de obiceiuri vechi, transmise din generație în generație. Post, curățenie și pregătiri pentru sărbătoare Ziua Ajunului începe, tradițional, cu post aspru. Mulți […] Articolul Tradițiile din Ajunul Crăciunului în Republica Moldova: obiceiuri păstrate din străbuni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Grădinițele din Chișinău vor activa astăzi după un program prescurtat, în ajunul Crăciunului # Vocea Basarabiei
Grădinițele din municipiul Chișinău vor activa marți, în ajunul Crăciunului, conform unui program prescurtat. Potrivit Direcției generale educație, tineret și sport, instituțiile de educație timpurie vor fi deschise între orele 07:00 și 16:00, transmite IPN. Autoritățile municipale precizează că, la solicitarea părinților care nu pot prelua copiii în intervalul stabilit, vor fi organizate grupe de […] Articolul Grădinițele din Chișinău vor activa astăzi după un program prescurtat, în ajunul Crăciunului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Ţările care susţin Ucraina se reunesc la Paris pentru a discuta garanţiile de securitate şi un posibil armistiţiu # Vocea Basarabiei
Ţările care sprijină Ucraina se reunesc marţi la Paris, în cadrul summitului „Coaliţia de Voinţă”, în încercarea de a avansa către o soluţionare a războiului declanşat de Rusia, conflict care se apropie de al cincilea an. Reuniunea va aduna reprezentanţi din 35 de state şi urmăreşte să evidenţieze convergenţa dintre Statele Unite, partenerii europeni şi […] Articolul Ţările care susţin Ucraina se reunesc la Paris pentru a discuta garanţiile de securitate şi un posibil armistiţiu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Un nou accident rutier s-a produs ieri, pe strada Mihail Sadoveanu din sectorul Durlești, unde un automobil a derapat și s-a izbit violent într-un gard. Din imaginile video surprinse la fața locului se observă cum mașina pierde controlul, derapează și lovește gardul, acesta fiind deja deteriorat. Potrivit informațiilor deduse din video, acesta ar fi cel […] Articolul Mașină scăpată de sub control în Durlești: al patrulea impact în același loc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
IGSU avertizează șoferii: lapovița și ninsoarea creează dificultăți pe traseele din țară # Vocea Basarabiei
Pe parcursul zilei de 5 ianuarie 2026, salvatorii și pompierii au recepționat mai multe solicitări pentru acordarea suportului în situații de risc, înregistrându-se cinci cazuri de blocare și derapare a mijloacelor de transport de pe carosabil. Două dintre incidente au avut loc în municipiul Chișinău, unde o ambulanță a derapat în apropierea sectorului de vile […] Articolul IGSU avertizează șoferii: lapovița și ninsoarea creează dificultăți pe traseele din țară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Zece persoane, condamnate la Paris pentru hărțuirea cibernetică a primei doamne a Franței, Brigitte Macron # Vocea Basarabiei
Un tribunal din Paris a condamnat luni zece persoane pentru hărțuirea cibernetică a primei doamne a Franței, Brigitte Macron, după ce au răspândit pe rețelele de socializare informații false și insulte, inclusiv afirmații potrivit cărora aceasta ar fi o femeie transgender, relatează BFM TV. Zvonurile false, care circulă de mai mulți ani în mediul online, […] Articolul Zece persoane, condamnate la Paris pentru hărțuirea cibernetică a primei doamne a Franței, Brigitte Macron apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Tentativă de transport ilicit de țigări, contracarată pe Aeroportul Internațional Chișinău # Vocea Basarabiei
Un cetățean român, în vârstă de 29 de ani, care transporta în bagaj 120 de pachete de țigări a fost documentat de polițiștii de frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Tentativa de transportare ilicită a produselor din tutun a fost depistată în timpul controlului de specialitate al pasagerilor […] Articolul Tentativă de transport ilicit de țigări, contracarată pe Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
5 ianuarie 2026
20:00
Nicolas Maduro, prima declarație în fața unui judecător federal din New York: „Mă consider prizonier de război” # Vocea Basarabiei
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a apărut luni pentru prima dată în fața unui judecător federal într-o sală de judecată din Manhattan, unde a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile care îi sunt aduse, afirmând că este „un om decent”, după ce a fost adus sub escortă, purtând uniformă de deținut și cătușe la glezne, la câteva […] Articolul Nicolas Maduro, prima declarație în fața unui judecător federal din New York: „Mă consider prizonier de război” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Oficiul Medicilor de Familie Dolna din subordinea Centrului de Sănătate Strășeni și-a reparat acoperișul și rampa de acces în edificiu în cadrul unui proiect din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de 267 de mii de lei, […] Articolul Încă o instituție medicală are acoperiș nou cu sprijinul CNAM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după anunțarea oficială a demisiei lui Vasili Maliuk, l-a numit pe Yevhen Khmara în funcția de șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei, potrivit RBC-Ucraina și Serviciului ucrainean al BBC. În aprilie 2023, Khmara a fost numit șef al Centrului de operațiuni speciale, care se ocupă de combaterea terorismului, în […] Articolul Zelenski l-a numit provizoriu la conducerea SBU pe Evghenii Hmara apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Victor Negrescu: R. Moldova trebuie să vizeze o aderare completă la UE. Decuplarea de Ucraina, improbabilă # Vocea Basarabiei
Republica Moldova trebuie să vizeze o aderare completă la Uniunea Europeană, iar o decuplare a R.Moldova de Ucraina este improbabilă, spune într-un interviu la RFI, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Europarlamentarul a menționat că Republica Moldova trebuie să-și facă auzită vocea și intențiile. „Ced că Republica Moldova trebuie să vizeze o aderare completă la Uniunea […] Articolul Victor Negrescu: R. Moldova trebuie să vizeze o aderare completă la UE. Decuplarea de Ucraina, improbabilă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Lidera interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află pe lista de sancţiuni a UE # Vocea Basarabiei
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, căreia preşedintele american Donald Trump i-a încredinţat responsabilitatea pentru noua relaţie bilaterală şi care este pregătită să conducă tranziţia, este una dintre cele 69 de persoane sancţionate de UE pentru acţiuni împotriva democraţiei şi a statului de drept, pentru încălcări ale drepturilor omului şi pentru reprimarea societăţii civile şi […] Articolul Lidera interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află pe lista de sancţiuni a UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară” # Vocea Basarabiei
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Fostul lider democrat a fost escortat și a participat la ședința de judecată, transmite IPN. După audierea în instanță, Iurie Leancă a răspuns la întrebările jurnaliștilor și a declarat că singurul lucru pe […] Articolul Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Cum se achită taxa pentru autoturismele cu numere străine dispărute sau distruse. Explicațiile autorităților # Vocea Basarabiei
Taxa de 40 de mii de lei plus amenda pentru depășirea termenului de admitere temporară. Este soluția oferită de Serviciul Vamal pentru persoanele care au introdus în Republica Moldova autoturisme cu numere străine, dar nu au reușit să încheie regimul vamal de admitere temporară, iar vehiculele nu mai există fizic. Șeful secției destinații vamale din […] Articolul Cum se achită taxa pentru autoturismele cu numere străine dispărute sau distruse. Explicațiile autorităților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
„Energocom” a procurat în decembrie mai multă energie electrică, la un preț ușor mai mic față de noiembrie # Vocea Basarabiei
În luna decembrie 2025, Energocom a procurat energie electrică la un preț mai mic față de luna noiembrie 2025. Totodată, volumul energiei achiziționate în decembrie a fost mai mare față de luna precedentă. Potrivit datelor Energocom, în decembrie, întreprinderea a achiziționat 458,150 mii MWh, cu aproximativ 60,6 mii MWh mai mult decât în noiembrie, când […] Articolul „Energocom” a procurat în decembrie mai multă energie electrică, la un preț ușor mai mic față de noiembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Trump dă asigurări că SUA conduc Venezuela. 70 de morţi şi 90 de răniţi în „operaţiunea de poliţie” americană # Vocea Basarabiei
Preşedintele american Donald Trump dă asigurări că Statele Unite se află ”la conducerea” Venezuelei, după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, care urmează să se înfăţişeze luni la un tribunal la New York pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţii de trafic de droguri, relatează AFP. Somată să se conformeze voinţei Washingtonului, Delcy Rodriguez, numită preşedintă interimară […] Articolul Trump dă asigurări că SUA conduc Venezuela. 70 de morţi şi 90 de răniţi în „operaţiunea de poliţie” americană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de ceață. Astfel, începând cu 6 ianuarie, ora 01, până miercuri, ora 16:00, pe întreg teritoriul țării vizibilitatea va fi redusă până la 200 de metri și mai puțin, fenomen ce poate afecta traficul auto și cel aerian. În același timp, până marți, ora 10:00, este […] Articolul Avertizare meteo: polei, ghețuș și ceață densă în toată țara apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Un tânăr de 24 de ani, recunoscut vinovat de escrocherie prin intermediul aplicației WhatsApp, condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Anunțul a fost făcut de Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit materialelor cauzei, în decembrie 2024, tânărul, aflat în detenție, a creat un cont fals pe […] Articolul Tânăr de 24 de ani, condamnat la închisoare pentru escrocherie prin WhatsApp apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
UE cere respectarea dreptului internațional și a voinței poporului venezuelean, după intervenția SUA # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană a transmis duminică că principiile dreptului internațional trebuie respectate în Venezuela și că voința poporului venezuelean trebuie să stea la baza oricărei soluții politice, potrivit unei declarații comune susținute de toate statele membre ale blocului, cu excepția Ungariei, relatează MOLDPRES cu referire la Reuters. Mesajul UE survine după ce Statele Unite au lansat […] Articolul UE cere respectarea dreptului internațional și a voinței poporului venezuelean, după intervenția SUA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Intervenții nocturne pe drumurile naționale: peste 700 de tone de material antiderapant, împrăștiate pe trasee # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, pe parcursul nopții, unitățile teritoriale ale S.A. „Drumuri” au intervenit în raioanele din nordul, centrul și sudul țării pentru patrularea și monitorizarea continuă a traseelor naționale, precum și pentru combaterea lunecușului. Potrivit AND, drumarii au acționat cu prioritate pe sectoarele cu pante, curbe periculoase și în zonele cu […] Articolul Intervenții nocturne pe drumurile naționale: peste 700 de tone de material antiderapant, împrăștiate pe trasee apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
11 cazuri de consum și deținere de droguri, depistate într-o săptămână la Chișinău # Vocea Basarabiei
În decursul unei săptămâni, angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au depistat 11 cazuri de consum și deținere de substanțe narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău, în urma acțiunilor zilnice de patrulare. Potrivit informațiilor oferite de poliție, în sectorul Centru au fost identificați trei bărbați, cu vârste cuprinse între 33 și 38 de ani, […] Articolul 11 cazuri de consum și deținere de droguri, depistate într-o săptămână la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Incendiu la o biserică din raionul Drochia. Focul a izbucnit în anexa lăcașului de cult # Vocea Basarabiei
Incendiu la biserica „Sfânta Treime” din localitatea Sofia, raionul Drochia. Pompierii din nordul țării au fost alertați prin Serviciul 112, în dimineața zilei de 4 ianuarie 2026la ora 06:40. Potrivit primelor informații, focul a izbucnit într-o anexă a lăcașului de cult, mai exact într-o încăpere tehnică cu suprafața de 12 metri pătrați, unde era amenajată […] Articolul Incendiu la o biserică din raionul Drochia. Focul a izbucnit în anexa lăcașului de cult apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Cuba anunță moartea a 32 de ofițeri de securitate în urma atacului SUA asupra Venezuelei # Vocea Basarabiei
Guvernul Cubei a anunțat că 32 de membri ai forțelor de securitate cubaneze au fost uciși în urma atacurilor militare americane asupra Venezuelei, desfășurate sâmbătă dimineață. Informația a fost confirmată duminică printr-un comunicat oficial difuzat la televiziunea națională, transmit dpa, AFP și EFE. Potrivit autorităților de la Havana, militarii decedați făceau parte din Forțele Armate […] Articolul Cuba anunță moartea a 32 de ofițeri de securitate în urma atacului SUA asupra Venezuelei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
Un bărbat a fost reținut de polițiștii din Ceadîr-Lunga, după ce ar fi tras un foc de armă asupra unui automobil aflat în deplasare pe drumul local Tomai – Ceadîr-Lunga. Incidentul s-a produs ieri, în jurul orei 18:40. Poliția a fost sesizată de o femeie care a comunicat că, în timp ce se deplasa cu […] Articolul Incident armat pe un drum local din Ceadîr-Lunga. Un bărbat, reținut de poliție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.