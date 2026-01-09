Sute de mii de locuințe, fără energie electrică în Franța și Marea Britanie în urma furtunii Goretti

12:20

Fermierii francezi au blocat joi mai multe zone din Paris, în semn de protest față de un amplu acord comercial pe care Uniunea Europeană este pe cale să îl semneze cu țări din America de Sud și față de alte nemulțumiri locale, transmite Rador. Fermierii din sindicatul Coordination Rurale au convocat proteste la Paris, pe […]