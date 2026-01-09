Sute de mii de locuințe, fără energie electrică în Franța și Marea Britanie în urma furtunii Goretti
Vocea Basarabiei, 9 ianuarie 2026 14:20
Vânturile puternice care s-au abătut vineri asupra Franței și Marii Britanii în urma furtunii Goretti au provocat întreruperea alimentării cu energie electrică pentru sute de mii de locuințe, informează Reuters. În Franța, circa 380.000 de locuințe au rămas în beznă, în special în regiunile Normandia și Bretania, a anunțat compania de electricitate Enedis. În timpul
Acum 30 minute
14:20
Sute de mii de locuințe, fără energie electrică în Franța și Marea Britanie în urma furtunii Goretti
Vânturile puternice care s-au abătut vineri asupra Franței și Marii Britanii în urma furtunii Goretti au provocat întreruperea alimentării cu energie electrică pentru sute de mii de locuințe, informează Reuters. În Franța, circa 380.000 de locuințe au rămas în beznă, în special în regiunile Normandia și Bretania, a anunțat compania de electricitate Enedis. În timpul
Acum 2 ore
13:10
Atacul Rusiei asupra Kievului: 20 de clădiri avariate, printre care și Ambasada Qatarului # Vocea Basarabiei
În urma atacului rusesc asupra Kievului au fost avariate 20 de clădiri rezidențiale, printre care și sediul Ambasadei Qatarului – un stat care contribuie a medierea cu Rusia pentru eliberarea prizonierilor de război și a civililor deținuți în închisorile rusești. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis condoleanțe familiilor celor patru victime, printre care se numără
12:50
Doliu național în Elveția: bat clopotele bisericilor, drapele coborâte în bernă, cursuri suspendate # Vocea Basarabiei
Elveția îi comemorează, vineri, 9 ianuarie, pe cei 40 de decedați în incendiul din clubul „Le Constellation" din Crans-Montana cu un moment național de reculegere și multiple ceremonii în toată țara. Autoritățile Confederației și bisericile din Elveția au invitat populația să păstreze un minut de reculegere la ora locală 14:00 (13:00 GMT). Clopotele bisericilor vor
Acum 4 ore
12:40
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, 563 de școli din cele 834 anunțate anterior, au început activitatea de vineri, 9 ianuarie 2026, iar elevii din 604 instituții de învățământ general vor
12:10
Israel deschide noi oportunități de cooperare cu R. Moldova: agricultura, securitatea și sănătatea – priorități pentru 2026 # Vocea Basarabiei
Deschiderea Ambasadei la Chișinău reflectă strategia Israelului de consolidare a relațiilor cu parteneri de încredere și viziuni similare, a menționat ambasadorul Israelului la Chișinău, Yoram Elron, într-un editorial pentru deschide.md. Diplomatul a menționat că, în 2025, cooperarea bilaterală s-a intensificat prin vizite oficiale reciproce la nivel înalt, inclusiv două vizite ale ministrului israelian Yoav Sa'ar
11:30
ANSA: Substanță interzisă depistată la o avicolă: 110 mii de păsări nimicite, iar ouăle – retrase de pe piață # Vocea Basarabiei
Peste 110 mii de păsări de la o avicolă au fost nimicite, iar ouăle – retrase de pe piață, după depistarea reziduurilor de metronidazol, o substanță chimică periculoasă pentru sănătatea umană. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a inițiat o amplă anchetă pentru investigarea cazului, iar unele acțiuni sunt încă în derulare. În cadrul anchetei
11:10
Autoritățile Republicii Moldova au condamnat ferm atacul lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei, în care a fost folosită racheta supersonică Oreșnik, ce a vizat infrastructura energetică și zone rezidențiale. Președinta Maia Sandu a calificat atacul drept un act de teroare, avertizând că războiul declanșat de Rusia se apropie tot mai mult de Europa și reprezintă
Acum 6 ore
09:20
Raportul MAI: peste 160 de accidente rutiere, trafic dat peste cap în toată țara și zboruri anulate # Vocea Basarabiei
Vremea nefavorabilă a afectat transportul aerian, mai multe curse spre și dinspre Istanbul, București, Varșovia și Tel Aviv înregistrând întârzieri sau anulări. Aeroportul Internațional Chișinău funcționează în regim normal, pistele fiind curățate, anunță Ministerul Afacerilor Interne. Peste 160 de accidente într-o singură ziTotodată, vântul cu rafale de până la 20 m/s, lapovița și ghețușul au
09:00
(FOTO) Salvatorii au intervenit în zeci de localități: ambulanțe, camioane și autobuze blocate din cauza ghețușului # Vocea Basarabiei
În ultimele 24 de ore angajații IGSU au realizat 88 de intervenții, cele mai multe din ele 33 la efectuarea lucrărilor de tractare și deblocare mijloacelor de transport rămase în dificultate. În localitatea Hăsnășenii Mari din raionul Drochia salvatorii au avut misiunea de a debloca o ambulanță care se deplasa spre pacient și a derapat
09:00
Circulație blocată pe șoseaua Balcani, după Grătiești, în urma unui accident rutier # Vocea Basarabiei
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi, în urma unui accident rutier produs în această dimineață, în jurul orei 04:11. Potrivit Poliției, un camion, condus de un bărbat a cărui identitate urmează a fi stabilită, a derapat de pe carosabil, s-a răsturnat și a blocat complet traseul.
Acum 8 ore
08:40
Rusia a lansat asupra Ucrainei atac masiv, utilizând o rachetă balistică hipersonică „Oreșnik” # Vocea Basarabiei
Rusia a lansat joi noaptea o serie de rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puţin patru persoane în capitala Kiev şi lovind infrastructura din vestul ţării cu o rachetă balistică. Ministerul rus al Apărării a confirmat că a lansat o rachetă hipersonică „Oreșnik". Atacurile au avut loc la câteva ore după ce Moscova a repetat că
Ieri
14:30
Un tarif mai mic la gazele naturale ar putea fi stabilit la sfârșitul lunii ianuarie # Vocea Basarabiei
Prețul gazelor naturale ar putea scădea în perioada următoare, afirmă directorul general interimar al SA „Energocom", Eugeniu Buzatu. Potrivit lui, tarifele finale vor fi stabilite de ANRE la sfârșitul lunii ianuarie și vor fi aplicate, inclusiv, în următorul sezon rece, informează realitatea.md. Potrivit lui Eugeniu Buzatu, „Energocom" a anunțat încă din luna septembrie 2025 prețul
13:00
Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru # Vocea Basarabiei
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaţilor săi să ofere Ucrainei garanţii de securitate puternice împotriva unui nou atac rus, progrese în negocierile de aderare al Uniunea Europeană (UE) şi o înăsprire a sancţiunilor impuse Moscovei, relatează Reuters. Şeful statului ucrainean a fost primit miercuri la Nicosia de către omologul său Nikos Christodoulides, la preluarea preşedinţiei semestriale
12:40
(FOTO) Incendiul de pe strada Mihai Viteazul din capitală, lichidat după mai bine de 24 de ore # Vocea Basarabiei
Pompierii au anunțat, joi, lichidarea incendiului devastator izbucnit, miercuri, într-un depozit cu produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A din municipiul Chișinău. Pe parcursul nopții au fost antrenate două autospeciale de intervenție cu un efectiv de 10 angajați IGSU, care au efectuat lucrări de monitorizare, securizare și lichidare a focarelor mici. Incendiul
12:20
Fermierii francezi au blocat joi mai multe zone din Paris, în semn de protest față de un amplu acord comercial pe care Uniunea Europeană este pe cale să îl semneze cu țări din America de Sud și față de alte nemulțumiri locale, transmite Rador. Fermierii din sindicatul Coordination Rurale au convocat proteste la Paris, pe
12:10
Meteorologii au emis un cod galben de vânt puternic. Avertizarea este valabilă pe 8 ianuarie, ora 16:00 – 9 ianuarie, ora 12:00. În perioada menționată, se prevăd intensificări ale vântului vestic, cu rafale de până la 15–20 m/s. Totodată, până pe vineri, 9 ianuarie, ora 14:00 este valabilă avertizarea meteo de polei, ghețuș și precipitații
11:30
Când vor fi taxate bunurile de pe platformele internaționale de comerț online. Precizările ministrului Finanțelor # Vocea Basarabiei
Mecanismul de taxare a bunurilor livrate de pe platformele internaționale de comerț online va fi introdus în R. Modova din luna iulie. Precizarea a fost făcută de către ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță la postul public de radio. „Nu este obiectivul de a face coletele neatractive, este vorba doar să aducem și coletele în același cadru
10:40
Soborul Maicii Domnului, prăznuit pe 8 ianuarie, cheamă credincioșii la rugăciune și smerenie # Vocea Basarabiei
Creștinii ortodocși care urmează calendarul de stil vechi prăznuiesc Soborul Maicii Domnului pe 8 ianuarie, a doua zi după Nașterea Domnului. Arhimandritul Nectarie Gherman a menționat pentru IPN că termenul „sobor" înseamnă „adunare" și a subliniat că întreaga biserică se reunește în jurul Maicii Domnului, Născătoarea de Dumnezeu, pentru a-i aduce mulțumire și cinstire. „Această
09:30
Traficul transfrontalier este intens, la această oră, în punctele de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile anunță un flux majorat atât de călători, cât și de mijloace de transport, fiind înregistrate aglomerații pe direcția de ieșire din țară. Potrivit Poliției de Frontieră, angajații structurilor de control activează
09:30
Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă aproape complet în două regiuni din sud-estul Ucrainei, în urma unor atacuri ruseşti de miercuri seară, a declarat Ministerul Energiei, citat de Reuters. Spitalele şi alte locaţii critice din zonele afectate funcţionau cu energie de rezervă, potrivit rapoartelor locale. Echipele de urgenţă au lucrat toată noaptea pentru a
09:10
R. Moldova și Ucraina examinează posibilitatea deschiderii simultane a primelor clustere de negocieri cu UE # Vocea Basarabiei
R. Moldova și Ucraina examinează posibilitatea deschiderii simultane a primelor clustere de negocieri cu UE. Subiectul, asupra căruia cele două state colaborează îndeaproape, a fost discutat, miercuri, 7 ianuarie, în Cipru, în cadrul întrevederii dintre președinte Maia Sandu și Volodimir Zelenski în marja deschiderii oficiale a Președinției cipriote a Consiliului UE. Potrivit lui Zelenski, cei
08:50
Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Vocea Basarabiei
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, miercuri, 7 ianuarie, la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul găzduit de Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, a reunit mai mulți oficiali, inclusiv, Președintele Consiliului European, António Costa, Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski. Potrivit unui comunicat al Președinției,
08:40
Pe parcursul acestei nopți, echipele de drumari au patrulat și au intervenit pe drumurile naționale pentru a preveni formarea poleiului și a ghețușului. Astfel, pentru siguranța participanților la trafic, întreprinderile teritoriale S.A. „Drumuri" au împrăștit material antiderapant în mai multe sectoare din nordul și centrul țării, printre care Sănătăuca, Rezina, Glodeni, Bălți, Drochia, Șoldănești, Soroca,
7 ianuarie 2026
18:10
Două companii americane oferă 22 miliarde de dolari pentru activele internaţionale ale Lukoil # Vocea Basarabiei
Companiile energetice americane Chevron și Quantum Capital Group pregătesc o ofertă în valoare de aproximativ 22 de miliarde de dolari pentru achiziționarea activelor internaționale ale grupului rus Lukoil, afectat de sancțiunile impuse după invadarea Ucrainei, relatează Financial Times, citat de Novinite și Agerpres. Oferta vizează rafinăriile Lukoil și peste 2.000 de benzinării din Europa, Asia
16:50
De Crăciun pe stil vechi, poliția va intensifica patrularea în zonele aglomerate și pe drumurile publice # Vocea Basarabiei
De Crăciun pe stil vechi, polițiștii din întreaga țară vor activa în regim sporit pentru menținerea ordinii publice, prevenirea incidentelor și asigurarea siguranței cetățenilor, informează MOLDPRES. Solicitată de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Oxana Todiriță, a precizat că echipajele vor intensifica patrularea atât în zonele aglomerate, cât și pe drumurile
15:50
Începând de azi, turiștii care vor să vadă Fontana di Trevi din Roma vor plăti o taxă de acces. Cât costă vizita # Vocea Basarabiei
Începând cu 7 ianuarie, vizitatorii Romei vor fi nevoiți să achite o taxă de 2 euro pentru a vedea Fontana di Trevi, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Italiei și un reper al patrimoniului artistic mondial. Măsura a fost inițiată de consilierul pentru turism, Alessandro
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit în această dimineață într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău, situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A. După aproximativ cinci ore de intervenție, arderea a fost localizată la ora 09:53, fiind coborât nivelul sporit de intervenție. Potrivit IGSU, […] Articolul Incendiul de pe strada Mihai Viteazul din Capitală a fost localizat de pompieri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Mai multe categorii de persoane pot beneficia de facilități la plata primei de asigurare medicală în sumă fixă până la 31 martie. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), reducerea se aplică proprietarilor de teren agricol, persoanelor care desfășoară activitate independentă în comerțul cu amănuntul, fondatorilor de întreprinderi individuale și gospodăriilor țărănești, deținătorilor de […] Articolul Facilități la achitarea primei de asigurare medicală până pe 31 martie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
16 blocuri din zona Telecentru, fără agent termic și apă caldă din cauza unei defecțiuni # Vocea Basarabiei
Locuitorii a 16 blocuri din zona Telecentru au fost deconectați temporar de la agentul termic și apa caldă menajeră din cauza unei defecțiuni tehnice, informează MOLDPRES. Potrivit SA Termoelectrica, perturbările au apărut ca urmare a unei căderi de tensiune pe linia electrică 110 kV „Chișinău – Malina Mică” în data de 6 ianuarie, ceea ce […] Articolul 16 blocuri din zona Telecentru, fără agent termic și apă caldă din cauza unei defecțiuni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Administrația fostului președinte american Donald Trump a transmis un ultimatum autorităților interimare din Venezuela, cerând măsuri radicale de politică externă și economică, potrivit unor surse citate de ABC News. Conform informațiilor, Washingtonul i-a solicitat președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, să expulzeze din țară Rusia, China, Iranul și Cuba, precum și să rupă legăturile economice […] Articolul Trump a transmis un ultimatum Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Maia Sandu, mesaj de felicitare cu ocazia Nașterii Domnului: „Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului. „Crăciun fericit celor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului! Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape”, a transmis șefa statului. Creștinii ortodocși de stil vechi marchează astăzi Crăciunul, una dintre cele 12 mari sărbători domnești sau împărătești, […] Articolul Maia Sandu, mesaj de felicitare cu ocazia Nașterii Domnului: „Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Formulă de lapte praf comercializată de SRL „KAUFLAND” și produsă de SRL „NESTLÉ” este rechemată voluntar de pe piață, ca măsură de precauție, pentru o cantitate limitată de produse din loturile vizate, anunță ANSA. Decizia a fost luată în urma identificării unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern, utilizat în procesul […] Articolul Formulă de lapte praf, rechemată de pe piață. Atenționare pentru consumatori apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
400 de pompieri și salvatori, la datorie de Crăciun pe stil vechi. Recomandările IGSU pentru populație # Vocea Basarabiei
400 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu 15 unități de tehnică, vor fi la datorie în perioada Crăciunului pe stil vechi, pentru a asigura siguranța și securitatea cetățenilor. În acest context, IGSU îndeamnă populația să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor și normele de siguranță, pentru ca sărbătoarea Nașterii Domnului să […] Articolul 400 de pompieri și salvatori, la datorie de Crăciun pe stil vechi. Recomandările IGSU pentru populație apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Circulație rutieră în condiții de ceață pe drumurile naționale: drumarii rămân la datorie # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în dimineața zilei de astăzi, circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă de până la 200 de metri sau chiar mai puțin. Situația este determinată de Codul Galben de ceață, valabil până în a doua parte a zilei. Pe […] Articolul Circulație rutieră în condiții de ceață pe drumurile naționale: drumarii rămân la datorie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Incendiu de proporții la un depozit de produse alimentare situat pe strada Mihai Viteazul nr. 15A. În dimineața zilei de 7 ianuarie 2026, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în regim sporit pentru lichidarea arderii. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03, iar potrivit primelor informații, la sosirea […] Articolul Incendiu de proporții la un depozit de produse alimentare din Capitală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Maia Sandu va participa la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa astăzi la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul va fi găzduit de Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, și va reuni înalți oficiali europeni, printre care Președintele Consiliului European, António Costa, și Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cipru a preluat, începând cu 1 […] Articolul Maia Sandu va participa la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Crăciunul este una dintre cele mai îndrăgite sărbători din Republica Moldova, prilej de bucurie, regăsire spirituală și păstrare a tradițiilor strămoșești. Sărbătoarea Nașterii Domnului este marcată atât pe stil vechi (7 ianuarie), cât și pe stil nou (25 decembrie), iar obiceiurile diferă ușor de la o regiune la alta, păstrând însă același spirit de comuniune […] Articolul Tradiții și obiceiuri de Crăciun în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
6 ianuarie 2026
19:00
Vlad Plahotniuc ar putea afla pedeapsa în 2026: Procurorii speră la finalizarea dosarului „furtul miliardului” # Vocea Basarabiei
Dosarul penal al fostului lider democrat Vlad Plahotniuc se află într-o etapă avansată, iar procurorii anticorupție estimează că procesul ar putea avea o finalitate în cursul anului 2026. Declarațiile au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan, într-un interviu acordat postului Moldova 1, transmite MOLDPRES. Potrivit lui Dumbrăvan, acuzatorii de stat participă la toate […] Articolul Vlad Plahotniuc ar putea afla pedeapsa în 2026: Procurorii speră la finalizarea dosarului „furtul miliardului” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Inspectorii de mediu din raionul Rîșcani au depistat un caz de tăiere ilicită de arbori în fondul forestier Sturzeni, gestionat de Ocolul Silvic Rîșcani. Descoperirea a fost făcută în urma unei razii desfășurate în teren, care a avut drept scop intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice și verificarea respectării legislației de mediu. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția […] Articolul Tăiere ilegală de arbori depistată în fondul forestier Sturzeni, raionul Rîșcani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
ODA, cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al partenerilor de dezvoltare, își continuă misiunea de susținere a mediului de afaceri, anunțând că relansarea apelurilor de finanțare nerambursabilă este planificată după aprobarea bugetului instituției pentru anul 2026. Potrivit instituției, aprobarea bugetului este estimată pentru sfârșitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie 2026, etapă necesară pentru asigurarea […] Articolul Apelurile de granturi ODA vor fi relansate după aprobarea bugetului pentru 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Cod galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate, valabil până pe 9 ianuarie # Vocea Basarabiei
Meteorologii au emis un Cod galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada 7 ianuarie, ora 01:00 – 9 ianuarie, ora 14:00. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în zilele de 7 și 8 ianuarie, în jumătatea de nord a țării, iar pe 9 ianuarie pe arii extinse, […] Articolul Cod galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate, valabil până pe 9 ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Veaceslav Platon solicită să fie audiat ca martor în dosarul „frauda bancară”, în care este inculpat Vlad Plahotniuc # Vocea Basarabiei
Veaceslav Platon, aflat în afara Republicii Moldova, a depus o cerere la Judecătoria Chișinău prin care solicită să fie audiat în calitate de martor în dosarul privind frauda bancară, în care este inculpat fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Informația a fost confirmată de magistrați, iar demersul urmează să fie examinat la următoarele ședințe […] Articolul Veaceslav Platon solicită să fie audiat ca martor în dosarul „frauda bancară”, în care este inculpat Vlad Plahotniuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Un bărbat va sta 25 de ani după gratii pentru că a abuzat sexual fiica concubinei sale de la vârsta de 3 ani # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 40 de ani din nordul țării a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Sentința a fost pronunțată pe 6 ianuarie 2026, anunță Procuratura. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2021–2023, inculpatul, aflându-se în relație de concubinaj cu o femeie, a abuzat sexual fiica […] Articolul Un bărbat va sta 25 de ani după gratii pentru că a abuzat sexual fiica concubinei sale de la vârsta de 3 ani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Aproximativ 20 milioane de lei economisiți de beneficiari în 2025 prin achiziția de electrocasnice eficiente energetic # Vocea Basarabiei
Programul guvernamental EcoVoucher a generat, în 2025, economii de aproximativ 5,41 milioane kWh, echivalentul a 20 milioane de lei, ca urmare a utilizării tuturor echipamentelor achiziționate, inclusiv a celor înlocuite din 2024. În 2025, alte 25.564 de familii au beneficiat de program, reducându-și facturile la energie electrică cu aproximativ 30%, ceea ce reprezintă economii totale […] Articolul Aproximativ 20 milioane de lei economisiți de beneficiari în 2025 prin achiziția de electrocasnice eficiente energetic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Eurodeputatul român Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat că a primit un răspuns oficial de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitor la propunerea sa de creare a Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră – un centru strategic pentru coordonarea acțiunilor UE în regiune. Negrescu a precizat că mesajul […] Articolul România ar putea găzdui hubul de securitate maritimă al UE la Marea Neagră apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
2.314 cazuri de infecții respiratorii raportate săptămâna trecută, majoritatea la copii # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că, în perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, au fost înregistrate 2.314 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, ceea ce reprezintă o descreștere de 1% față de săptămâna precedentă. Tot în această perioadă, au fost raportate 363 cazuri de gripă sezonieră, […] Articolul 2.314 cazuri de infecții respiratorii raportate săptămâna trecută, majoritatea la copii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău încheie 2025 cu trafic record și creștere accelerată # Vocea Basarabiei
Anul 2025 a fost unul record pentru Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, care confirmă poziția de principal nod aerian al Republicii Moldova și de hub regional în dezvoltare. Traficul total de pasageri a ajuns la 6.080.431, ceea ce reprezintă o creștere de 46,8% față de 2024 și depășirea planului anual cu 106,8%. Doar în […] Articolul Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău încheie 2025 cu trafic record și creștere accelerată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Pompierii din capitală au evacuat 32 de persoane, inclusiv doi minori, dintr-un bloc locativ de pe strada Unirii Principatelor 1, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în noaptea de 6 ianuarie, la ora 00:43. La etajul 3, într-o cameră a unui apartament, au fost observate flăcări. […] Articolul 32 de persoane evacuate în urma unui incendiu într-un bloc din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
ASP lansează serviciul online de înregistrare a antreprenorilor independenți, freelanceri # Vocea Basarabiei
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță lansarea, începând cu 5 ianuarie 2026, a unui serviciu online pentru luarea în evidență în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) a persoanelor care doresc să activeze ca antreprenori independenți. Serviciul se adresează persoanelor fizice rezidente care intenționează să desfășoare activități economice independente în domeniile permise, conform Clasificatorului […] Articolul ASP lansează serviciul online de înregistrare a antreprenorilor independenți, freelanceri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
246 894,88 lei încasați ca drepturi de import suplimentare pentru o marfă declarată eronat la vamă. Funcționarii postului vamal Chișinău 4 (PVI Poșta) au verificat o declarație vamală pentru importul unei piese destinate aeronavelor civile, cu valoarea facturată inițial de 1285 euro. În urma analizei preliminare, a fost identificat un risc de subevaluare a mărfii, […] Articolul Peste 246 mii lei achitați suplimentar pentru marfă declarată eronat la vamă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
