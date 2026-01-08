Drumuri înzăpezite pe întreg teritoriul țării. Recomandările autorităților

18:00

Judecătoarea Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru, care inițial a promovat evaluarea integrității, dar nu și evaluarea reluată, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins primul raport, nu mai poate ocupa funcții publice pentru cinci ani. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins marți, 6 ianuarie, contestația depusă de aceasta împotriva...