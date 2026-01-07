LIVE TEXT/ Atacuri asupra a două porturi din regiunea Odesa: o persoană a murit și cinci au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1413
Ziarul de Garda, 7 ianuarie 2026 18:10
UPDATE 18:05 Rusia a lansat un nou atac asupra a două porturi din regiunea Odesa, a transmis viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba. Guverantorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, a anunțat că, în cursul zilei, armata rusă a lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa. Conform datelor preliminare, o persoană a...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
18:30
Nestle retrage loturi de lapte praf pentru sugari din mai multe de țări, din cauza riscului de contaminare cu toxine # Ziarul de Garda
Retragerea de pe piață a unor loturi de produse alimentare pentru sugari de către Nestle s-a extins dincolo de Europa, în Africa, America și Asia, inclusiv în Brazilia, China și Africa de Sud, potrivit datelor furnizate de companie și declarațiilor naționale privind siguranța alimentară, scrie Reuters. În R. Moldova, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a...
Acum o oră
18:10
LIVE TEXT/ Atacuri asupra a două porturi din regiunea Odesa: o persoană a murit și cinci au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1413 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:05 Rusia a lansat un nou atac asupra a două porturi din regiunea Odesa, a transmis viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba. Guverantorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, a anunțat că, în cursul zilei, armata rusă a lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa. Conform datelor preliminare, o persoană a...
Acum 2 ore
17:40
SUA au capturat un petrolier sub pavilion rus în Atlantic, după o urmărire de două săptămâni # Ziarul de Garda
Statele Unite au capturat petrolierul sub pavilion rus care încerca să evite blocada SUA în apropierea Venezuelei, într-o operațiune riscantă care ar putea duce la o confruntare cu Kremlinul, după ce Moscova ar fi trimis un submarin pentru a proteja nava, relatează The Guardian. Marinera, cunoscută anterior sub numele de Bella 1, „a fost confiscată...
Acum 4 ore
16:20
Două companii americane ar pregăti o ofertă pentru activele internaționale ale Lukoil în valoare de 22 miliarde de dolari # Ziarul de Garda
Grupul de capital privat Quantum Energy Partners lucrează la o ofertă care ar putea implica compania petrolieră americană Chevron, pentru activele internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil, scrie Reuters, citând o sursă familiarizată cu acest subiect. Quantum planifică această mișcare prin intermediul unității sale de achiziții nou înființate, Artemis Energy, a declarat sursa, care ar...
15:40
LIVE TEXT/ O persoană a decedat iar mai multe au fost rănite în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1413 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:36 O femeie a decedat în urma unui atac rusesc cu drone într-un sat din raionul Sînelnîkove, regiunea Dnipropetrovsk, a anunțat guvernatorul Vladislav Haivanenko. Corpul acesteia fost scos de sub dărâmăturile unei clădiri distruse. Alte trei persoane au fost rănite. Este vorba despre o femeie de 56 de ani și doi bărbați de 43...
15:00
Rusia a trimis un submarin pentru a escorta un petrolier pe care SUA a încercat să-l captureze în largul Venezuelei, relatează WSJ # Ziarul de Garda
Rusia a trimis un submarin și alte nave militare pentru a escorta un petrolier vechi și gol, care încerca să evite blocada SUA în apropierea Venezuelei, a raportat marți Wall Street Journal (WSJ), citând un oficial american, conform Reuters. Petrolierul, cunoscut anterior sub numele de Bella 1, a evitat interceptarea de când Paza de Coastă...
Acum 6 ore
14:20
Modificări în circulația autobuzelor dintre capitală și suburbii, pe 7 și 8 ianuarie # Ziarul de Garda
În perioada 7–8 ianuarie 2026, vor fi operate modificări în circulația mai multor rute de autobuz, acestea urmând să circule conform unor orare ajustate, a informat Primăria Chișinău. Totodată, miercuri și joi va fi suspendată circulația rutelor de autobuz nr. 12, 18b, 50 și 52, iar la data de 8 ianuarie vor fi suspendate suplimentar...
13:40
LIVE TEXT/ Emmanuel Macron declară că Franța ar putea desfășura câteva mii de soldați în Ucraina după un armistițiu: „Nu vor fi angajate în luptă”. Război în Ucraina, ziua 1413 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:31 Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că mai mulți mii de soldați francezi ar putea fi desfășurați în Ucraina după ce se va ajunge la un armistițiu, însă aceștia nu ar lua parte la operațiuni de luptă, scrie Ukrinform. Potrivit lui Macron, armata franceză va participa la operațiuni de control al frontierei de-a...
13:20
Analiză Politico/ Patru pași prin care Donald Trump ar putea obține Groenlanda. Expert: SUA ar putea prelua controlul „în jumătate de oră sau mai puțin” # Ziarul de Garda
Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, vrea ca Statele Unite să dețină Groenlanda. Problema este că Groenlanda aparține deja Danemarcei, iar majoritatea locuitorilor săi nu doresc să devină parte a SUA. Deși ar părea ireal să „ataci” capitala Groenlandei, Nuuk, și să preiei controlul în stil venezuelean, există un traseu clar. Trump pare să...
Acum 8 ore
12:30
16 blocuri de locative au rămas temporar fără încălzire și apă caldă menajeră. Precizările companiei Termoelectrica # Ziarul de Garda
Compania de energie termică Termoelectrica informează că, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, la data de 6 ianuarie curent, au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului centralizat de termoficare din zona Telecentru. Iar miercuri, 7 ianuarie, 16 blocuri locative au fost deconectate...
12:10
LIVE TEXT/ Delegația ucraineană de la Paris continuă discuțiile de pace. Oficial ucrainean: „Nu toate informațiile pot fi făcute publice, dar rezultate concrete există deja”. Război în Ucraina, ziua 1413 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:08 Delegația ucraineană de la Paris continuă negocierile de pace, anunță șeful Biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, într-o postare pe Telegram. „Continuăm negocierile importante la Paris pentru a atinge o pace durabilă și garanții de securitate sigure pentru statul nostru. Nu toate informațiile pot fi făcute publice, dar rezultate concrete există deja, iar...
11:50
UPDATE/ După aproximativ cinci ore de luptă, pompierii au localizat incendiul izbucnit la un depozit alimentar din capitală # Ziarul de Garda
UPDATE 11:44 Pompierii au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit în această dimineață într-un depozit de produse alimentare din municipiul Chișinău. După aproximativ cinci ore de luptă, focul a fost localizat la ora 09:53, fiind coborât nivelul sporit de intervenție, precizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit Inspectoratului, victime n-au fost raportate. „Angajații...
11:20
„De doi ani visez să merg la un psiholog. Am văzut pe internet că m-ar putea ajuta”. Despre visul unui băiat de 11 ani, depresia ereditară și psihiatrii de care nu ar trebui să ne fie frică # Ziarul de Garda
Pe la 35 de ani, am încercat o programare online la un psiholog, dar în ultimul moment mi-am retras mâna de pe laptop. „Sunt normală doar? Acolo se duc cei care sunt complet duși cu pluta”. De atunci, mi-am schimbat părerea, la fel cum am schimbat și o duzină de psihologi. Acum, oamenii merg la...
11:00
Venezuela va exporta petrol în valoare de 2 miliarde dolari către SUA. Trump: „Banii vor fi controlați de mine” # Ziarul de Garda
Caracas și Washington au ajuns la un acord pentru a exporta până la 2 miliarde dolari în petrol venezuelean către Statele Unite, a declarat marți, 6 ianuarie, președintele american Donald Trump, o negociere emblematică care ar redirecționa livrările dinspre China, ajutând în același timp Venezuela să evite tăieri mai mari ale producției de petrol, relatează Reuters. Trump...
Acum 12 ore
10:40
Creştinii ortodocşi sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi. Președinta Maia Sandu: „Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape” # Ziarul de Garda
O parte dintre creștinii ortodocși din R. Moldova sărbătoresc miercuri, 7 ianuarie, Nașterea Domnului. Cu această ocazie, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj. „Crăciun fericit celor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului! Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape”, a spus șefa statului pe Facebook. Deși în cea mai mare parte a lumii...
10:00
FOTO/ Incendiu de proporții la un depozit alimentar din capitală: peste 70 de salvatori și pompieri au intervenit la fața locului # Ziarul de Garda
Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de 7 ianuarie la un depozit de produse alimentare din capitală, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) într-un comunicat. La fața locului, conform nivelului de intervenție sporit, au intervenit peste 70 de salvatori și pompieri cu 13 autospeciale de intervenție. Potrivit IGSU, până în prezent n-au...
09:30
LIVE TEXT/ Forțele ucrainene susțin că au neutralizat o rachetă balistică și 81 de drone folosite de armata rusă pentru a ataca Ucraina în cursul nopții trecute. Război în Ucraina, ziua 1413 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:23 Conform informațiilor operative de la ora 07:30, apărarea antiaeriană a doborât o rachetă balistică și 81 de drone de tip Shahed, Herbera și drone de alte tipuri pe teritoriul Ucrainei, anunță Forțele Aeriene Ucrainene. „Au fost înregistrate lovituri din partea a 14 drone de atac în 8 locații, precum și fragmente ale obiectelor...
09:10
Maia Sandu participă la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul găzduit de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, va reuni oficiali europeni, printre care președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează administrația prezidențială de la Chișinău într-un comunicat. Cipru a preluat, începând cu...
Acum 24 ore
21:30
LIVE TEXT/ O forță multinațională însărcinată cu consolidarea forțelor armate ale Ucrainei și cu asigurarea securității „în aer, pe mare și pe uscat”. Garanțiile pe care ar urma să le primească Kievul. Război în Ucraina, ziua 1412 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:28 Așa-numita Coaliție a celor dispuși a înregistrat noi progrese în ceea ce privește un cadru pentru garanții de securitate de tip NATO pentru Ucraina în cadrul unei reuniuni a aliaților Kievului la Paris, a declarat marți prim-ministra Italiei Giorgia Meloni. Discuțiile, a declarat Meloni într-un comunicat, au fost constructive și au subliniat un...
21:00
De la rezidențiat, direct în sala de operații: povestea unui tânăr medic care a ales Spitalul Raional Rezina, unde este sigurul ortoped-traumatolog # Ziarul de Garda
Medicul ortoped-traumatolog Dorin Cazac, în vârstă de 31 de ani, este unul dintre tinerii absolvenți-rezidenți care a participat la repartizarea pentru plasarea în câmpul muncii a absolvenților Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, promoția 2025, pentru programele de studii postuniversitare prin rezidențiat, la specialitățile cu durata de 3 și 5 ani. Conform...
20:00
Europa va fi afectată de noi perturbări în transporturi, pe fondul unor noi valuri de frig și ninsori # Ziarul de Garda
În zilele următoare, în Europa vor fi anulate mai multe zboruri, trenurile vor circula cu întârziere, iar drumurile vor fi blocate de zăpadă, întrucât se preconizează că valul de frig se va accentua, aducând și mai multe ninsori abundente după câteva zile de perturbări în transporturi, transmite Reuters. Autoritățile din Țările de Jos au recomandat...
19:30
LIVE TEXT/ Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor include angajamente obligatorii de sprijin în cazul unui viitor atac rusesc, se arată în proiectul declarației summitului. Război în Ucraina, ziua 1412 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:20 Aliații Ucrainei vor conveni că garanțiile de securitate trebuie să includă angajamente obligatorii de sprijinire a Kievului în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei, potrivit unui proiect de declarație pregătit înaintea summitului de la Paris, scrie Reuters. „Aceste angajamente pot include utilizarea capacităților militare, sprijinul logistic și de informații, inițiative diplomatice,...
Ieri
18:40
Livrarea agentului termic, afectată în zona Telecentru din cauza unei căderi de tensiune # Ziarul de Garda
Termoelectrica S.A. a anunțat că, în seara zilei de marți, 6 ianuarie, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică de 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului de termoficare în cartierul Telecentru. Conform unui comunicat de presă, în prezent, echipele de intervenție ale...
18:00
Decizie irevocabilă pentru judecătoarea de la Curtea de Apel Centru care inițial a promovat evaluarea, dar a doua oară nu: CSJ a respins contestația acesteia, urmând să fie eliberată din funcție # Ziarul de Garda
Judecătoarea Olga Cojocaru de la Curtea de Apel Centru, care inițial a promovat evaluarea integrității, dar nu și evaluarea reluată, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins primul raport, nu mai poate ocupa funcții publice pentru cinci ani. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins marți, 6 ianuarie, contestația depusă de aceasta împotriva...
17:10
Ciochină, audiat și nu prea. A refuzat să răspundă la întrebările procurorului, ale instanței, ale mamei lui Mihăiță, și chiar ale avocatului său: „Acesta e dosarul jurnaliștilor, ca să impresioneze publicul” # Ziarul de Garda
Fostul primar Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a fost audiat astăzi, 6 ianuarie, în fața instanței. Totuși, acesta a refuzat să răspundă la întrebările procurorului, ale judecătoarei, ale mamei lui Mihăiță, și chiar ale avocatului său (din oficiu), invocând că nu are încredere în...
17:10
Atenție, consumatori! ANSA: Lapte, sub formă de praf pentru copii, rechemat din cauza unei posibile contaminări # Ziarul de Garda
SRL „KAUFLAND” și SRL „NESTLÉ” inițiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată de produse în urma identificării unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern utilizat în procesul de fabricație, care ar putea conduce la posibila prezență a cereulidei (toxina emetică termostabilă produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus, rezistentă la...
17:00
Anatolie Nosatîi: În anul 2026 vom iniția modificarea legislației cu privire la pregătirea rezervei Forțelor Armate și mobilizare # Ziarul de Garda
R. Moldova își consolidează capacitățile de apărare în contextul regional marcat de războiul din Ucraina și de riscurile sporite de securitate, prin investiții în echipamente moderne, tehnică militară, tehnologii avansate și instruirea continuă a militarilor, a declarat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, într-un interviu acordat Moldpres. La fel, Anatolie Nosatîi a precizat că 2026 autoritățile vor...
16:50
Câștigătoarea premiului Nobel pentru pace și lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a promis că se va întoarce acasă „cât mai curând posibil” # Ziarul de Garda
Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a promis că se va întoarce acasă „cât mai curând posibil” într-un interviu acordat ieri, 5 ianuarie, pentru Fox News. Machado, care se află sub interdicție de călătorie de un deceniu, fiind impusă de Maduro pentru „conspiraţie, incitare la ură şi terorism”, s-a ascuns timp mai mult de un...
16:40
Rapoarte cu propunere de promovare, pentru procurorii anticorupție Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat marți, 6 ianuarie, că a finalizat evaluarea a doi procurori din Procuratura Anticorupție – Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov. Completul nu a identificat probleme privind conformitatea acestora cu criteriile de integritate etică și financiară. Rapoartele de evaluare au fost transmise marți subiecților evaluării și Consiliului Superior al Procurorilor...
16:30
Specialiștii atenționează conducătorii auto să dea dovadă de prudență maximă la drum: recomandările IGSU în contextul codului galben de polei și ghețuș # Ziarul de Garda
Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează conducătorii auto să dea dovadă de responsabilitate și prudență maximă în contextul codului galben de polei, ghețuș și precipitații. Totodată, oamenii sunt îndemnați să supravegheze copiii și să nu le permită acestora aflarea în preajma bazinelor acvatice, care, în această perioadă, devin periculoase, odată cu formarea...
16:20
Declarație comună a liderilor europeni privind Groenlanda: „Securitatea în Arctica trebuie asigurată în mod colectiv, împreună cu aliații NATO, inclusiv SUA” # Ziarul de Garda
Liderii europeni au semnat o scrisoare comună prin care declară sprijin pentru Danemarca în legătură cu declarațiile făcute de Donald Trump, care a spus că SUA au nevoie „foarte mult” de Groenlanda. Scrisoarea comună a fost semnată de președintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, premierul polonez, Donald Tusk, premierul spaniol,...
16:20
FOTO/ Protest al fermierilor, la Negureni. Organizatorul manifestației are conexiuni cu rețeaua lui Șor? # Ziarul de Garda
Marți, 6 ianuarie, la Negureni, raionul Telenești, a fost organizat un protest al fermierilor. La eveniment au participat până la 20 de fermieri. Aceștia au cerut ca statul să susțină producătorii autohtoni, iar producția din R. Moldova să fie expusă în proporții mai mari în magazinele din țară. Manifestația a fost organizată de către președintele...
16:10
Atenție, călători! Postul vamal „Molovata” și-a întrerupt activitatea din cauza ceții # Ziarul de Garda
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru, anunță marți, 6 ianuarie, Serviciul Vamal (SV). Astfel, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru postul vamal intern de control „Criuleni 18”, aflat la aproximativ 32 km distanță. „Activitatea va fi reluată imediat...
15:40
Kadîrov și-a numit fiul, în vârstă de 20 de ani, în funcția de viceprim-ministru al Ceceniei, după ce liderul cecen a fost internat în spital # Ziarul de Garda
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, l-a numit pe fiul său, Ahmat, în vârstă de 20 de ani, în funcția de viceprim-ministru interimar al guvernului republicii. Acesta va cumula această funcție cu cea de conducător al Ministerului Culturii Fizice și Sportului, în care a fost numit în mai 2024. Al doilea vicepremier numit de Kadîrov este Ahmed...
15:30
LIVE TEXT/ Soldații ruși au atacat o mașină a Poliției în regiunea Zaporijjea: trei polițiști au fost răniți. Război în Ucraina, ziua 1412 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:23 Trupele ruse au atacat cu o dronă o mașină de serviciu a Poliției în timp ce aceasta se deplasa pe o autostradă din districtul Pologovsk, regiunea Zaporijjea, a anunțat șeful Administrației Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov. În urma atacului, trei polițiști au fost răniți: doi bărbați în vârstă de 46 și 29 de ani,...
15:10
Peste 1600 de tone de sare tehnică și 195 tone de material antiderapant au fost utilizate pentru intervenția utilajelor pe drumurile naționale # Ziarul de Garda
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a informat că circulația rutieră pe drumurile naționale este asigurată în condiții de iarnă în toate regiunile țării. Partea carosabilă este preponderent umedă, cu polei, pe alocuri înzăpezită. Drumarii au fost mobilizați pe tot parcursul nopții și au intervenit pe rețeaua națională, în zonele de nord, centru și sud ale...
15:10
ODA anunță relansarea noilor apeluri de finanțare nerambursabilă, după aprobarea bugetului pentru anul 2026 # Ziarul de Garda
Misiunea de a susține mediul de afaceri, prin relansarea noilor apeluri de finanțare nerambursabilă, aferente programelor și instrumentelor de suport financiar nerambursabil, este planificată după aprobarea bugetului pentru anul 2026, anunță Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Pe parcursul anului 2025, au fost acceptate spre finanțare 810 proiecte antreprenoriale, iar valoarea totală a finanțării nerambursabile aprobate...
15:00
Mai multe servicii guvernamentale vor fi indisponibile. Sunt planificate lucrări de mentenanță # Ziarul de Garda
Agenția de Guvernare Electronică informează că la data de7 ianuarie, începând cu ora 01:00, vor fi efectuate lucrări planificate de mentenanță de către Serviciul Tehnologii Informaționale și Securitate Cibernetică și Agenția de Guvernare Electronică. Durata estimată a lucrărilor este de aproximativ 1 oră, însă există posibilitatea extinderii intervalului de mentenanță, în funcție de evoluția intervențiilor...
15:00
Peste 2300 de cazuri de infecții virale ale cailor respiratorii superioare, înregistrate în ultimele 7 zile: recomandările specialiștilor # Ziarul de Garda
În ultima săptămână, în R. Moldova au fost înregistrate 2314 de cazuri de infecții virale ale cailor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea fiind la copii, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), care spune că indică o descreștere cu 1% față de săptămâna precedentă. Tot în această perioadă, au fost înregistrate 363 de cazuri de gripă...
14:10
Peste 1600 de tone sare tehnică și 195 tone de material antiderapant au fost utilizate pentru intervenția utilajelor pe drumurile naționale # Ziarul de Garda
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a informat că circulația rutieră pe drumurile naționale este asigurată în condiții de iarnă în toate regiunile țării. Partea carosabilă este preponderent umedă, cu polei, pe alocuri înzăpezită. Drumarii au fost mobilizați pe tot parcursul nopții și au intervenit pe rețeaua națională, în zonele de nord, centru și sud ale...
14:10
Cum vor arăta primii kilometri de autostradă din R. Moldova. România: „Pas decisiv spre integrarea în rețeaua europeană de transport” # Ziarul de Garda
Licitația pentru proiectarea și execuția ultimului lot al tronsonului Târgu Neamț–Iași–Ungheni, parte a Autostrăzii Unirii A8, care va asigura conexiunea cu Podul de Flori peste Prut de la Ungheni și, implicit, cu R. Moldova, a fost lansată, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu. „Autostrada Unirii #A8 nu înseamnă doar legarea regiunilor...
14:00
Premierul britanic pregătește un proiect de lege care ar autoriza transferul competențelor juridice suverane britanice către Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Prim ministrul britanic, Keir Starmer va solicita deputaților să autorizeze transferul competențelor juridice suverane britanice către Europa pentru prima dată de la Brexit, pregătind astfel terenul pentru reluarea relațiilor cu Bruxelles în acest an, scrie RFI. Marea Britanie s-ar alinia la normele europene privind standardele alimentare, bunăstarea animalelor, pesticidele și piețele energetice. Guvernul britanic pregătește un...
13:40
Operațiunea SUA în Venezuela provoacă reacții globale: China și Rusia cer eliberarea lui Maduro, în timp ce Argentina laudă determinarea lui Trump # Ziarul de Garda
Majoritatea țărilor care au participat la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) de luni, 5 ianuarie, au condamnat operațiunea militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores, transmite agenția de știri EFE. China, care potrivit mai multor surse, a avut...
13:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteo pentru perioada 7 ianuarie – 9 ianuarie, ora 14:00. Fenomenele vizate sunt ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ. Potrivit meteorologilor, se prevede polei, iar pe drumuri ghețuș, pe 7 și 8 ianuarie – doar în jumătatea de nord a țării, iar pe 9 ianuarie –...
13:30
LIVE TEXT/ Forţele ruse vizează companii americane din Ucraina, acuză ministrul de Externe, Andrii Sîbiha. Război în Ucraina, ziua 1412 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:20 Un atac rus țintit a avariat o fabrică civilă de producție de ulei de floarea-soarelui din Dnipro, deținută de cunoscuta companie americană „Bunge”, a scris, pe rețeaua X, ministrul de externe al Ucrainei Andrii Sîbiha, potrivit G4Media. Oficialul ucrainean consideră că atacul nu a fost o greșeală, ci unul deliberat, deoarece rușii au...
13:20
Politico: Trump ar putea încerca să preia controlul asupra Groenlandei până în iulie. SUA pregătesc un set de documente # Ziarul de Garda
Planul președintelui SUA, Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei ar putea fi realizat în 2026: Washingtonul va programa finalizarea acestui proces fie pentru a coincide cu cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA pe 4 iulie, fie cu alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, potrivit experților și surselor Politico. Pentru a realiza...
13:10
Norvegienii care s-au îndrăgostit de R. Moldova. „Pentru mine, Moldova nu înseamnă sărăcie. Este o țară cu o cultură bogată, cu oameni ospitalieri și o natură frumoasă” # Ziarul de Garda
Revin în Moldova an de an, dar nu ca turiști, ci ca oameni care vor să ajute: un grup de norvegieni îndrăgostiți de R. Moldova. În spatele acestei povești e Håkon Vefald, directorul organizației Norge–Moldova, care a ajuns pentru prima dată în satul Selemet din Moldova în 2009. I-a propus atunci primăriței Tatiana Badan un...
13:00
Aproximativ 20 milioane de lei, economisiți de către toți beneficiarii programului EcoVoucher, în 2025, prin achiziția de electrocasnice eficiente energetic # Ziarul de Garda
În 2025, economiile generate de echipamentele procurate cu ajutorul voucherelor prin programul „EcoVoucher”, inclusiv a celor înlocuite începând cu anul 2024, ajung la circa 5,41 milioane kWh sau 20 milioane de lei, informează Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Conform CNED, în 2025, circa 25500 de familii au participat în programul „EcoVoucher” și au beneficiat...
13:00
Un serviciu nou, destinat persoanelor care doresc să înregistreze activitatea de antreprenor independent, a fost lansat # Ziarul de Garda
Un serviciu nou, în format online, de luare în evidență în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) a persoanelor care doresc să înregistreze activitatea de antreprenor independent, a fost lansat de Agenția Servicii Publice. Serviciul este destinat persoanelor fizice rezidente care intenționează să desfășoare activitatea economică independentă în domeniul prestării serviciilor, conform Listei...
12:40
Uniunea Avocaților NU a retras licența unei avocate condamnate pentru corupție timp de 10 ani: „Nu am fost informați de către instanța de fond” # Ziarul de Garda
Uniunea Avocaților din R. Moldova (UAM) nu a fost informată de către instanța de fond sau de către organul de probațiune despre tragerea la răspundere penală și condamnarea avocatei Tatiana Mostovoi-Filimancov, dar și despre rămânerea definitivă sau irevocabilă a hotărârii judecătorești în privința apărătoarei. Astfel justifică instituția faptul că nu a retras până în prezent...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.