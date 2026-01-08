Sandu s-a întâlnit cu Costa, Von der Leyen și Zelenski în Cipru: „Moldova este pregătită să contribuie la proiectul european de pace”

16:50

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a promis că se va întoarce acasă „cât mai curând posibil” într-un interviu acordat ieri, 5 ianuarie, pentru Fox News. Machado, care se află sub interdicție de călătorie de un deceniu, fiind impusă de Maduro pentru „conspiraţie, incitare la ură şi terorism”, s-a ascuns timp mai mult de un...