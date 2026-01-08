Fermierii au blocat Parisul cu tractoare. Autoritățile franceze califică protestul drept „ilegal”

16:20

Marți, 6 ianuarie, la Negureni, raionul Telenești, a fost organizat un protest al fermierilor. La eveniment au participat până la 20 de fermieri. Aceștia au cerut ca statul să susțină producătorii autohtoni, iar producția din R. Moldova să fie expusă în proporții mai mari în magazinele din țară. Manifestația a fost organizată de către președintele...