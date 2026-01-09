Peste 80 de misiuni au fost realizate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de ore
Ziarul de Garda, 9 ianuarie 2026 08:20
În urma condițiilor meteo nefavorabile salvatorii și pompierii din toată țara au fost antrenați pentru lichidarea consecințelor situațiilor de risc, dar și ajutorarea populației aflate în dificultate, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGSU). Astfel, în ultimele 24 de ore angajații IGSU au realizat 88 de intervenții, cele mai multe din ele 33 la efectuarea lucrărilor...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
08:40
Circulația pe șoseau Balcani din municipiul Chișinău este complet blocată din cauza unui accident rutier cu implicarea unui camion # Ziarul de Garda
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi, anunță vineri, 9 ianuarie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit unui comuniat, blocajul a fost cauzat de un accident rutier produs astăzi, în jurul orei 04:11, când un camion de model Mercedes, condus de un bărbat a derapat de pe...
Acum 15 minute
08:30
Serviciul 112: peste 200 de solicitări din partea cetățenilor din cauza ninsorii, ghețușului și poleiului format pe carosabil # Ziarul de Garda
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează că pe 8 ianuarie, în intervalul 00:00 – 20:00, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, manifestate prin ninsori, ghețuș și polei pe drumurile naționale, la numărul unic de urgență au fost înregistrate apeluri care au vizat situații de urgență generate de aceste fenomene. Conform Serviciului, în acest interval...
Acum 30 minute
08:20
Peste 80 de misiuni au fost realizate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de ore # Ziarul de Garda
În urma condițiilor meteo nefavorabile salvatorii și pompierii din toată țara au fost antrenați pentru lichidarea consecințelor situațiilor de risc, dar și ajutorarea populației aflate în dificultate, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGSU). Astfel, în ultimele 24 de ore angajații IGSU au realizat 88 de intervenții, cele mai multe din ele 33 la efectuarea lucrărilor...
Acum 12 ore
21:30
Condițiile meteo nefavorabile pot prelungi vacanța elevilor până la 12 ianuarie. Directiva Ministerului Educației și Cercetării # Ziarul de Garda
Codul galben de ghețuș și ninsori din întreaga țară ar putea ține elevii mai mult timp în vacanță. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că fiecare Direcție de Învățământ urmează să ia o decizie privind prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. în același comunicat, MEC a transmis că solicită adoptarea unor...
20:00
Circulația camioanelor pe direcția de intrare în R. Moldova, restricționată temporar. Punctele de trecere a frontierei vizate de restricție # Ziarul de Garda
Circulația camioanelor pe direcția de intrare în R. Moldova prin punctele de trecere a frontierei Palanca, Tudora și Costești este temporar restricționată, potrivit unul comunicat al Poliției de Frontieră a R. Moldova, care însă nu indică până când va fi valabilă restricția. Astfel, mijloacele de transport sunt direcționate și parcate în terminalul Serviciului Vamal. Potrivit...
19:50
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții dificile, pe fondul codului galben de ghețuș și ninsoare emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor să pornească la drum doar în situații de urgență și numai dacă autovehiculele sunt echipate corespunzător, circulând cu viteză redusă. Potrivit unui comunicat emis de Administrația...
Acum 24 ore
19:00
Anul 2026 aduce pentru cetățenii R. Moldova angajați în câmpul muncii 14 zile de sărbătoare nelucrătoare, stabilite de Codul Muncii. Doar trei dintre acestea coincid cu zilele de weekend, celelalte 11 reprezentând zile suplimentare de odihnă. Conform Codului Muncii, în R. Moldova, următoarele zile sunt declarate zile de sărbătoare nelucrătoare: Salariații convocați la muncă în...
18:30
Tancul petrolier reținut de SUA duce la Ilan Șor, oligarhul moldovean fugar, ajuns sfetnic la Kremlin # Ziarul de Garda
Tancul petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, care a fost reținut pe 7 ianuarie 2026 de Garda de Coastă a SUA în Atlanticul de Nord, are legături cu doi aliați ai Kremlinului, oligarhul moldovean fugar, Ilan Șor, și fostul deputat ucrainean, Viktor Baranski, arată o anchetă condusă de proiectul de investigație Sistema al RFE/RL (Europa...
18:00
LIVE TEXT/ SUA impune taxe de 500% pentru statele care susțin F. Rusă. Război în Ucraina, ziua 1414 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:30 Senatorul Lindsey Graham a anunțat că președintele Donald Trump a aprobat un proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, menit să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului cu Ucraina. Este vorba despre un proiect de lege bipartizan, agreat atât de republicani, cât și de democrați. Astfel, statelor care susțin Rusia...
17:40
Sergiu Tofilat semnalează „cheltuieli nejustificate în sumă de 33 de milioane de lei la Chișinău-Gaz” și acuză anumiți funcționari că „acoperă și protejează schemele de la Moldovagaz” # Ziarul de Garda
Ex-membrul consiliului de observatori al „Moldovagaz”, Sergiu Tofilat, semnalează „cheltuieli nejustificate în sumă de 33 de milioane de lei la Chișinău-Gaz”. Potrivit lui Sergiu Tofilat, între 2021 și 2024, compania ar fi făcut mai multe achiziții de contoare prin intermediari, nu direct de la distribuitori oficiali, ceea ce a dus la cheltuieli suplimentare. Deși Agenția...
17:00
Cele mai solicitate destinații de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” în decembrie 2025. Istanbul, Sharm el-Sheikh, Londra sau București, în topul preferințelor # Ziarul de Garda
Cu un total de aproape 470 de mii de pasageri, numărul călătorilor care aleg Aeroportul Internațional „Eugen Doga” a continuat să crească și în decembrie 2025. Istanbul, Sharm el-Sheikh, Londra sau București au rămas în topul celor mai solicitate destinații de zbor și în ultima lună din 2025. Potrivit unul comunicat publicat de Aeroportul Internațional...
16:20
UPDATE. Traficul transfrontalier intens de la punctul de trecere Leușeni-Albița a fost fluidizat. Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei. Anterior, Poliția de Frontieră a anunțat că punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița rămâne a fi cel mai aglomerat și în a doua parte a zilei de 8 ianuarie 2026....
16:00
La spital de Crăciun pe rit vechi. Peste 200 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale # Ziarul de Garda
Peste 200 de persoane au solicitat asistență medicală de urgență în ziua de Crăciun pe stil vechi. 30 dintre pacienți au avut nevoie de îngrijiri medicale ca urmare a consumului excesiv de alimente sau alcool. Potrivit unul comunicat emis de IMSP Institutului de Medicină Urgentă, pe parcursul zilei de 7 ianuarie 2026, instituția a activat...
15:20
Zelenski și Christodoulides, despre securitatea Ucrainei, aderarea la UE și sancțiunile contra Rusiei # Ziarul de Garda
Garanții de securitate ferme împotriva unui posibil atac rus, accelerarea negocieriloe privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și sancțiuni mai dure împotriva Moscovei, acestea au fost solicitările președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în discuția cu omologul său din Cipru, Nicos Christodoulides. Întâlnirea celor doi a avut loc la Nicosia, în contextul în care Cipru a preluat...
14:50
Mai mulți interpreți din țară și de peste hotare, printre care Zdob și Zdub, Nelly Ciobanu, Natalia Barbu, Paula Seling sau Jamala, vor evolua în calitate de „invitați de onoare” pe scena de la Arena Chișinău, în cadrul celei de-a 20-a ediții a Eurovision Moldova. Sâmbătă, 17 ianuarie, urmează să se desfășoare Finala Națională Eurovision...
14:00
Dosarul „Frauda bancară”: Platon promite „dovezi complete despre participarea lui Plahotniuc” # Ziarul de Garda
Fugarul Veaceslav Platon solicită să fie audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Platon a declarat pentru TV8 că deține mai multe documente și dovezi ce ar demonstra influența directă a oligarhului asupra Guvernului și Băncii Naționale: „Am lucrat 6 ani. Am adunat informații, dovezi și documente”. Marți, 6 ianuarie 2026,...
13:40
Trafic intens la punctul de trecere Leușeni-Albița, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Recomandările Poliției de Frontieră # Ziarul de Garda
Punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița rămâne a fi cel mai aglomerat și în a doua parte a zilei de 8 ianuarie 2026. În acest sens, Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze, pentru traversarea prin puncte alternative: PTF Leova, PTF Costești sau PTF Cahul. Potrivit unui comunicat publicat de Poliția de...
13:30
Fermierii au blocat Parisul cu tractoare. Autoritățile franceze califică protestul drept „ilegal” # Ziarul de Garda
Fermieri francezi au intrat joi, 8 ianuarie, cu tractoare în centrul Parisului, blocând mai multe obiective emblematice, inclusiv zona Arcul de Triumf și bulevardul Champs-Élysées, în semn de protest față de acordul de liber-schimb dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur. Manifestațiile au ajuns până în apropierea Turnului Eiffel, transmite France24. Protestul a fost organizat de sindicatul agricol Coordination Rurale, care avertizează...
13:10
LIVE TEXT/ Bombardamentele rusești lasă fără electricitate două regiuni ale Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1414 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:00 În regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijjie din Ucraina a fost instituită o situație de urgență la nivel național, după un atac al trupelor ruse, care a provocat un blackout total. Informația a fost comunicată de primarul orașului Dnipro, Boris Filatov, și de guvernatorul regiunii Zaporijjie, Ivan Fedorov, scrie The Kyiv Independent. Potrivit Ministerului Energiei...
12:40
FOTO/ Incendiul de la depozitul alimentar de pe strada Mihai Viteazul a fost lichidat complet. Bilanțul intervenției # Ziarul de Garda
Pompierii au anunțat lichidarea completă a incendiului izbucnit într-un depozit cu produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul nr. 15 A din municipiul Chișinău pe 7 ianuarie. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), focarele de ardere au fost stinse joi, 8 ianuarie, la ora 11:14. Pe parcursul nopții, la fața locului au intervenit două autospeciale și 10 angajați...
12:10
Trump retrage Statele Unite din zeci de organizații internaționale și agenții ONU, inclusiv structuri pentru consolidarea păcii # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri, 7 ianuarie, că Statele Unite se vor retrage din zeci de organizații internaționale și structuri ale ONU, inclusiv dintr-un tratat-cheie privind clima și dintr-un organism al ONU care promovează egalitatea de gen și emanciparea femeilor, precum și consolidarea păcii. Potrivit lui Trump, aceste entități „funcționează contrar intereselor naționale ale...
11:40
UPDATE/ Cod galben de ghețuș și polei: drumurile naționale, intens circulate, în pofida avertizărilor meteo # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 În contextul codului galben de ghețuș și polei, Poliția R. Moldova relatează că circulația este îngreunată, pe anumite sectoare de drum se formează ghețuș, iar în unele zone ninge, „ceea ce poate crea pericole suplimentare în trafic”. „La această oră, traseele naționale sunt intens circulate, din cauza fluxului sporit de persoane care se...
11:20
FOTO/ Un tânăr de 20 de ani, cetățean al R. Moldova, a fost recuperat din Masivul Ceahlău de salvamontiști # Ziarul de Garda
Un tânăr de 20 de ani, cetățean al R. Moldova, a fost recuperat miercuri, 7 ianuarie, din Masivul Ceahlău, în urma unei intervenții a salvamontiștilor din județul Neamț, potrivit unei note informative publicate de Salvamont Neamț pe Facebook. Conform salvatorilor, acesta se afla în zona alpină a masivului, cunoscută sub denumirea de Cușma Dorobanțului, la o altitudine de circa 1.600 de metri, unde și-a pierdut...
11:10
Cod galben de ghețuș și polei: drumarii intervin pe traseele naționale cu zeci de utilaje, sare tehnică și material antiderapant # Ziarul de Garda
Un cod galben de ghețuș și polei este în vigoare până pe 9 ianuarie, ora 14:00, perioadă în care sunt prognozate ploi cu transformare în lapoviță și ninsoare, precum și formarea ghețușului pe drumuri, în special în nordul țării. Pe 8 ianuarie, circulația se desfășoară în condiții de iarnă, cu carosabil umed și porțiuni cu polei, iar șoferii...
10:30
Sandu s-a întâlnit cu Costa, Von der Leyen și Zelenski în Cipru: „Moldova este pregătită să contribuie la proiectul european de pace” # Ziarul de Garda
„Moldova este pregătită să contribuie la proiectul european de pace” – cu această declarație a ieși președinta Maia Sandu pe 7 ianuarie, după lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul evenimentului de la Nicosia, șefa statului a discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu președintele Consiliului European, António Costa,...
10:10
LIVE TEXT/ Putin a marcat Crăciunul la o biserică de pe teritoriul unei unități militare a GRU. Război în Ucraina, ziua 1414 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:55 Președintele rus Vladimir Putin a marcat Crăciunul alături de militari pentru al treilea an consecutiv, însă, spre deosebire de anii anteriori, Kremlinul nu a indicat biserica în care șeful statului agresor a participat la slujba de sărbătoare. Potrivit unei analize realizate de publicația rusă de investigații Agenstvo, biserica se află pe teritoriul unei unități militare...
09:30
Aglomerație la ieșirile din R. Moldova după Crăciunul pe rit vechi. Poliția de Frontieră recomandă rute alternative # Ziarul de Garda
La punctele de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni, Poliția de Frontieră anunță că, în dimineața zilei de 8 ianuarie, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport, în special pe sensul de ieșire din R. Moldova. Potrivit autorităților, personalul de control activează „la capacitate maximă, fiind aplicate măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier”. Pentru a evita aglomerația,...
Ieri
20:00
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, își îndreaptă din nou atenția asupra Groenlandei? De-abia a început anul 2026, iar Trump a atacat deja Venezuela, l-a capturat pe liderul contestat de la Caracas, Nicolás Maduro, și a reluat amenințările la adresa mai multor teritorii suverane, inclusiv Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, scrie Deustche Welle. Danemarca: SUA „nu au niciun...
19:10
Facilități oferite la achitarea primei de asigurare medicală în sumă fixă până pe 31 martie # Ziarul de Garda
Mai multe categorii de persoane care achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă până la data de 31 martie beneficiază de „facilități substanțiale”, prevăzute de legislație, se arată într-un comunicat de presă publicat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Astfel, proprietarii de teren agricol, persoanele care desfășoară activitate independentă...
18:30
Nestle retrage loturi de lapte praf pentru sugari din mai multe de țări, din cauza riscului de contaminare cu toxine # Ziarul de Garda
Retragerea de pe piață a unor loturi de produse alimentare pentru sugari de către Nestle s-a extins dincolo de Europa, în Africa, America și Asia, inclusiv în Brazilia, China și Africa de Sud, potrivit datelor furnizate de companie și declarațiilor naționale privind siguranța alimentară, scrie Reuters. În R. Moldova, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a...
18:10
LIVE TEXT/ Atacuri asupra a două porturi din regiunea Odesa: o persoană a murit și cinci au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1413 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:05 Rusia a lansat un nou atac asupra a două porturi din regiunea Odesa, a transmis viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba. Guverantorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, a anunțat că, în cursul zilei, armata rusă a lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa. Conform datelor preliminare, o persoană a...
17:40
SUA au capturat un petrolier sub pavilion rus în Atlantic, după o urmărire de două săptămâni # Ziarul de Garda
Statele Unite au capturat petrolierul sub pavilion rus care încerca să evite blocada SUA în apropierea Venezuelei, într-o operațiune riscantă care ar putea duce la o confruntare cu Kremlinul, după ce Moscova ar fi trimis un submarin pentru a proteja nava, relatează The Guardian. Marinera, cunoscută anterior sub numele de Bella 1, „a fost confiscată...
16:20
Două companii americane ar pregăti o ofertă pentru activele internaționale ale Lukoil în valoare de 22 miliarde de dolari # Ziarul de Garda
Grupul de capital privat Quantum Energy Partners lucrează la o ofertă care ar putea implica compania petrolieră americană Chevron, pentru activele internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil, scrie Reuters, citând o sursă familiarizată cu acest subiect. Quantum planifică această mișcare prin intermediul unității sale de achiziții nou înființate, Artemis Energy, a declarat sursa, care ar...
15:40
LIVE TEXT/ O persoană a decedat iar mai multe au fost rănite în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1413 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:36 O femeie a decedat în urma unui atac rusesc cu drone într-un sat din raionul Sînelnîkove, regiunea Dnipropetrovsk, a anunțat guvernatorul Vladislav Haivanenko. Corpul acesteia fost scos de sub dărâmăturile unei clădiri distruse. Alte trei persoane au fost rănite. Este vorba despre o femeie de 56 de ani și doi bărbați de 43...
15:00
Rusia a trimis un submarin pentru a escorta un petrolier pe care SUA a încercat să-l captureze în largul Venezuelei, relatează WSJ # Ziarul de Garda
Rusia a trimis un submarin și alte nave militare pentru a escorta un petrolier vechi și gol, care încerca să evite blocada SUA în apropierea Venezuelei, a raportat marți Wall Street Journal (WSJ), citând un oficial american, conform Reuters. Petrolierul, cunoscut anterior sub numele de Bella 1, a evitat interceptarea de când Paza de Coastă...
14:20
Modificări în circulația autobuzelor dintre capitală și suburbii, pe 7 și 8 ianuarie # Ziarul de Garda
În perioada 7–8 ianuarie 2026, vor fi operate modificări în circulația mai multor rute de autobuz, acestea urmând să circule conform unor orare ajustate, a informat Primăria Chișinău. Totodată, miercuri și joi va fi suspendată circulația rutelor de autobuz nr. 12, 18b, 50 și 52, iar la data de 8 ianuarie vor fi suspendate suplimentar...
13:40
LIVE TEXT/ Emmanuel Macron declară că Franța ar putea desfășura câteva mii de soldați în Ucraina după un armistițiu: „Nu vor fi angajate în luptă”. Război în Ucraina, ziua 1413 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:31 Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că mai mulți mii de soldați francezi ar putea fi desfășurați în Ucraina după ce se va ajunge la un armistițiu, însă aceștia nu ar lua parte la operațiuni de luptă, scrie Ukrinform. Potrivit lui Macron, armata franceză va participa la operațiuni de control al frontierei de-a...
13:20
Analiză Politico/ Patru pași prin care Donald Trump ar putea obține Groenlanda. Expert: SUA ar putea prelua controlul „în jumătate de oră sau mai puțin” # Ziarul de Garda
Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, vrea ca Statele Unite să dețină Groenlanda. Problema este că Groenlanda aparține deja Danemarcei, iar majoritatea locuitorilor săi nu doresc să devină parte a SUA. Deși ar părea ireal să „ataci” capitala Groenlandei, Nuuk, și să preiei controlul în stil venezuelean, există un traseu clar. Trump pare să...
12:30
16 blocuri de locative au rămas temporar fără încălzire și apă caldă menajeră. Precizările companiei Termoelectrica # Ziarul de Garda
Compania de energie termică Termoelectrica informează că, în urma unei căderi de tensiune pe linia electrică 110 kV „Chișinău – Malina Mică”, la data de 6 ianuarie curent, au fost înregistrate perturbări care au influențat regimul hidraulic al sistemului centralizat de termoficare din zona Telecentru. Iar miercuri, 7 ianuarie, 16 blocuri locative au fost deconectate...
12:10
LIVE TEXT/ Delegația ucraineană de la Paris continuă discuțiile de pace. Oficial ucrainean: „Nu toate informațiile pot fi făcute publice, dar rezultate concrete există deja”. Război în Ucraina, ziua 1413 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:08 Delegația ucraineană de la Paris continuă negocierile de pace, anunță șeful Biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, într-o postare pe Telegram. „Continuăm negocierile importante la Paris pentru a atinge o pace durabilă și garanții de securitate sigure pentru statul nostru. Nu toate informațiile pot fi făcute publice, dar rezultate concrete există deja, iar...
11:50
UPDATE/ După aproximativ cinci ore de luptă, pompierii au localizat incendiul izbucnit la un depozit alimentar din capitală # Ziarul de Garda
UPDATE 11:44 Pompierii au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit în această dimineață într-un depozit de produse alimentare din municipiul Chișinău. După aproximativ cinci ore de luptă, focul a fost localizat la ora 09:53, fiind coborât nivelul sporit de intervenție, precizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit Inspectoratului, victime n-au fost raportate. „Angajații...
11:20
„De doi ani visez să merg la un psiholog. Am văzut pe internet că m-ar putea ajuta”. Despre visul unui băiat de 11 ani, depresia ereditară și psihiatrii de care nu ar trebui să ne fie frică # Ziarul de Garda
Pe la 35 de ani, am încercat o programare online la un psiholog, dar în ultimul moment mi-am retras mâna de pe laptop. „Sunt normală doar? Acolo se duc cei care sunt complet duși cu pluta”. De atunci, mi-am schimbat părerea, la fel cum am schimbat și o duzină de psihologi. Acum, oamenii merg la...
11:00
Venezuela va exporta petrol în valoare de 2 miliarde dolari către SUA. Trump: „Banii vor fi controlați de mine” # Ziarul de Garda
Caracas și Washington au ajuns la un acord pentru a exporta până la 2 miliarde dolari în petrol venezuelean către Statele Unite, a declarat marți, 6 ianuarie, președintele american Donald Trump, o negociere emblematică care ar redirecționa livrările dinspre China, ajutând în același timp Venezuela să evite tăieri mai mari ale producției de petrol, relatează Reuters. Trump...
10:40
Creştinii ortodocşi sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi. Președinta Maia Sandu: „Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape” # Ziarul de Garda
O parte dintre creștinii ortodocși din R. Moldova sărbătoresc miercuri, 7 ianuarie, Nașterea Domnului. Cu această ocazie, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj. „Crăciun fericit celor care sărbătoresc astăzi Nașterea Domnului! Să avem pace în suflet și oameni dragi aproape”, a spus șefa statului pe Facebook. Deși în cea mai mare parte a lumii...
10:00
FOTO/ Incendiu de proporții la un depozit alimentar din capitală: peste 70 de salvatori și pompieri au intervenit la fața locului # Ziarul de Garda
Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de 7 ianuarie la un depozit de produse alimentare din capitală, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) într-un comunicat. La fața locului, conform nivelului de intervenție sporit, au intervenit peste 70 de salvatori și pompieri cu 13 autospeciale de intervenție. Potrivit IGSU, până în prezent n-au...
09:30
LIVE TEXT/ Forțele ucrainene susțin că au neutralizat o rachetă balistică și 81 de drone folosite de armata rusă pentru a ataca Ucraina în cursul nopții trecute. Război în Ucraina, ziua 1413 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:23 Conform informațiilor operative de la ora 07:30, apărarea antiaeriană a doborât o rachetă balistică și 81 de drone de tip Shahed, Herbera și drone de alte tipuri pe teritoriul Ucrainei, anunță Forțele Aeriene Ucrainene. „Au fost înregistrate lovituri din partea a 14 drone de atac în 8 locații, precum și fragmente ale obiectelor...
09:10
Maia Sandu participă la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul găzduit de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, va reuni oficiali europeni, printre care președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează administrația prezidențială de la Chișinău într-un comunicat. Cipru a preluat, începând cu...
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
LIVE TEXT/ O forță multinațională însărcinată cu consolidarea forțelor armate ale Ucrainei și cu asigurarea securității „în aer, pe mare și pe uscat”. Garanțiile pe care ar urma să le primească Kievul. Război în Ucraina, ziua 1412 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:28 Așa-numita Coaliție a celor dispuși a înregistrat noi progrese în ceea ce privește un cadru pentru garanții de securitate de tip NATO pentru Ucraina în cadrul unei reuniuni a aliaților Kievului la Paris, a declarat marți prim-ministra Italiei Giorgia Meloni. Discuțiile, a declarat Meloni într-un comunicat, au fost constructive și au subliniat un...
21:00
De la rezidențiat, direct în sala de operații: povestea unui tânăr medic care a ales Spitalul Raional Rezina, unde este sigurul ortoped-traumatolog # Ziarul de Garda
Medicul ortoped-traumatolog Dorin Cazac, în vârstă de 31 de ani, este unul dintre tinerii absolvenți-rezidenți care a participat la repartizarea pentru plasarea în câmpul muncii a absolvenților Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, promoția 2025, pentru programele de studii postuniversitare prin rezidențiat, la specialitățile cu durata de 3 și 5 ani. Conform...
20:00
Europa va fi afectată de noi perturbări în transporturi, pe fondul unor noi valuri de frig și ninsori # Ziarul de Garda
În zilele următoare, în Europa vor fi anulate mai multe zboruri, trenurile vor circula cu întârziere, iar drumurile vor fi blocate de zăpadă, întrucât se preconizează că valul de frig se va accentua, aducând și mai multe ninsori abundente după câteva zile de perturbări în transporturi, transmite Reuters. Autoritățile din Țările de Jos au recomandat...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.