Un cetățean străin bănuit de furt a fost identificat înainte de decolarea cursei Chișinău–Istanbul și reținut pentru 72 de ore

Pe la 35 de ani, am încercat o programare online la un psiholog, dar în ultimul moment mi-am retras mâna de pe laptop. „Sunt normală doar? Acolo se duc cei care sunt complet duși cu pluta”. De atunci, mi-am schimbat părerea, la fel cum am schimbat și o duzină de psihologi. Acum, oamenii merg la...