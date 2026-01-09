LIVE TEXT/ 500 de salvatori sunt implicați pentru a elimina daunele atacului rusesc de noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1415

13:40

UPDATE 13:31 Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că mai mulți mii de soldați francezi ar putea fi desfășurați în Ucraina după ce se va ajunge la un armistițiu, însă aceștia nu ar lua parte la operațiuni de luptă, scrie Ukrinform. Potrivit lui Macron, armata franceză va participa la operațiuni de control al frontierei de-a...