Vom mai avea patru anotimpuri? Climatolog: „Schimbarea actuală doar le modifică caracteristicile climatice”

Un bărbat în vârstă de 30 de ani a supraviețuit după ce a căzut de la balconul unui apartament situat la etajul cinci al unui bloc de locuințe din Dubăsari. Incidentul s-a produs pe 6 ianuarie. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se afla în vizită la niște cunoscuți. După ce ar fi consumat alcool, toți s-au […]