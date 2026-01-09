Sandu, despre atacurile rusești cu Oreshnik în Ucraina: Războiul se apropie de Europa și reprezintă pericol pentru toți
Realitatea.md, 9 ianuarie 2026 11:20
Maia Sandu consideră că Federația Rusă a vrut să intimideze Ucraina și partenerii ei internaționali, utilizând rachete de tip Oreshnik în atacul din noaptea de 8 spre 9 ianuarie. În opinia oficialei, aceste acțiuni reprezintă „un act de teroare”. Președinta Moldovei a reiterat că administrația de la Chișinău sprijină Kievul. Totodată, șefa statului a menționat […] Articolul Sandu, despre atacurile rusești cu Oreshnik în Ucraina: Războiul se apropie de Europa și reprezintă pericol pentru toți apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
11:30
Peste 4.210 consumatori, reconectați la energia electrică după penele cauzate de ninsoare # Realitatea.md
Cei peste 4.210 de consumatori din 10 localități ale Republicii Moldova, care au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din după-amiaza zilei de joi, 8 ianuarie, au fost reconectați integral la rețeaua electrică. „Echipele de intervenție ale operatorilor sistemului de distribuție SA „Premier Energy Distribution” și SA „RED-Nord” au acționat pe parcursul […] Articolul Peste 4.210 consumatori, reconectați la energia electrică după penele cauzate de ninsoare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
11:20
Muniții din cel de-al Doilea Război Mondial, distruse în urma a 130 de misiuni de deminare în 2025 # Realitatea.md
Pe parcursul anului 2025, geniștii Armatei Naționale au executat 130 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost găsite și distruse 543 de obiecte explozive din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, precum și 1.761 de cartușe. În aceeași perioadă, geniștii militari au fost solicitați cel mai frecvent în localitățile din raioanele Anenii Noi, […] Articolul Muniții din cel de-al Doilea Război Mondial, distruse în urma a 130 de misiuni de deminare în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Sandu, despre atacurile rusești cu Oreshnik în Ucraina: Războiul se apropie de Europa și reprezintă pericol pentru toți # Realitatea.md
Maia Sandu consideră că Federația Rusă a vrut să intimideze Ucraina și partenerii ei internaționali, utilizând rachete de tip Oreshnik în atacul din noaptea de 8 spre 9 ianuarie. În opinia oficialei, aceste acțiuni reprezintă „un act de teroare”. Președinta Moldovei a reiterat că administrația de la Chișinău sprijină Kievul. Totodată, șefa statului a menționat […] Articolul Sandu, despre atacurile rusești cu Oreshnik în Ucraina: Războiul se apropie de Europa și reprezintă pericol pentru toți apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:10
Alexandru Munteanu condamnă folosirea rachetei Oreșnik de către Rusia: Moldova este solidară cu Ucraina # Realitatea.md
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a condamnat utilizarea de către Rusia a rachetei balistice Oreșnik în atacurile din timpul nopții de joi spre vineri asupra Ucrainei. Mesajul a fost publicat pe rețeaua X (fostul Twitter), în contextul în care autoritățile ruse au confirmat folosirea acestui tip de armă în loviturile asupra teritoriului ucrainean. „Condamnăm cu […] Articolul Alexandru Munteanu condamnă folosirea rachetei Oreșnik de către Rusia: Moldova este solidară cu Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Ambasadorul Israelului la Chișinău: Anul 2025, un moment de cotitură în relațiile dintre Israel și Moldova # Realitatea.md
Anul 2025 a marcat un moment de cotitură în relațiile dintre Statul Israel și Republica Moldova. Ca urmare a unei decizii strategice a Israelului de a-și extinde prezența diplomatică în țări prietene, ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, a anunțat deschiderea unei ambasade la Chișinău. Acest pas constituie nu doar un upgrade al relațiilor bilaterale, […] Articolul Ambasadorul Israelului la Chișinău: Anul 2025, un moment de cotitură în relațiile dintre Israel și Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
11:00
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Ca urmare, 563 de școli din cele 834 anunțate anterior, au început activitatea de vineri, 9 ianuarie 2026, iar elevii din 604 instituții de învățământ general vor reveni la ore începând […] Articolul Încă 271 de școli prelungesc vacanța de iarnă din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Rusia confirmă folosirea rachetei hipersonice Oreșnik în atacurile din această noapte asupra Ucrainei # Realitatea.md
Rusia a confirmat că a folosit o rachetă hipersonică Oreșnik în atacul din noaptea de joi spre vineri asupra Ucrainei, pentru a lovi „ținte strategice”, potrivit agenției oficiale ruse TASS, care citează un comunicat al Ministerului Apărării de la Moscova. Informația este relatată de DPA, AFP și Reuters. Potrivit comunicatului, forțele armate ruse au lansat […] Articolul Rusia confirmă folosirea rachetei hipersonice Oreșnik în atacurile din această noapte asupra Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Bărbat bănuit de jaf voia să plece la Istanbul. A fost depistat la Aeroport și reținut # Realitatea.md
Un bărbat bănuit de comiterea unui jaf a fost prins la Aeroport. Tânărul de 26 de ani urma să decoleze spre Istanbul pe 5 ianuarie. Este vorba despre un cetățean străin, care ar fi comis infracțiunea pe 4 ianuarie. Individul a fost reținut înainte de decolarea aeronavei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul VIDEO Bărbat bănuit de jaf voia să plece la Istanbul. A fost depistat la Aeroport și reținut apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Haos pe drumuri din cauza ninsorii: 160 de accidente într-o singură zi, 7 persoane traumatizate # Realitatea.md
160 de accidente rutiere s-au produs joi, 8 ianuarie, pe teritoriul Republicii Moldova. Dintre acestea, 134 au fost provocate de ninsoarea abundentă, în urma cărora au avut de suferit șapte persoane. Poliția Națională precizează că polițiștii au intervenit în 989 de cazuri, dintre care 234 au vizat situații generate de condițiile meteo și 242 de […] Articolul Haos pe drumuri din cauza ninsorii: 160 de accidente într-o singură zi, 7 persoane traumatizate apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
110 mii de păsări au fost nimicite, iar ouăle au fost retrase de pe piață, după ce inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au depistat prezența unei substanțe interzise în urma controalelor efectuate la o fermă de păsări din Republica Moldova. Potrivit ANSA, substanța identificată este metronidazolul, descoperit în serul păsărilor și în ouă, […] Articolul 110 mii de păsări de la o fermă din Moldova au fost nimicite apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
10:30
Circulația transportului public a fost restabilită în totalitate în raza municipiului Chișinău, iar toate rutele de troleibuz și autobuz circulă conform traseelor și orarelor stabilite, anunță Primăria Capitalei. În suburbii, circulația este reluată în mare parte conform programului, fiind înregistrate doar două redirecționării temporare, după cum urmează: ruta suburbană de troleibuz nr. 37 „Gara – […] Articolul Circulația transportului public, restabilită în totalitate în municipiul Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Rețea destructurată la frontiera moldo-ucraineană. Un bărbat a plătit 10.000 de dolari pentru a trece ilegal granița # Realitatea.md
O rețea de migrație ilegală a fost destructurată la granița moldo-ucraineană, în urma unei operațiuni desfășurate de Poliția de Frontieră sub coordonarea procurorilor din Căușeni. Anunțul a fost făcut pe 9 ianuarie de Poliția de Frontieră, care precizează că gruparea era specializată în organizarea trecerilor ilegale ale frontierei. Potrivit instituției, polițiștii de frontieră au monitorizat […] Articolul Rețea destructurată la frontiera moldo-ucraineană. Un bărbat a plătit 10.000 de dolari pentru a trece ilegal granița apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Circulația pe drumurile naționale din Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, vineri dimineață, însă fără blocaje majore, după ce drumarii au intervenit intens în ultimele 24 de ore pentru menținerea siguranței traficului. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), echipele de întreținere au intervenit în peste 80 de cazuri, în special pe sectoarele unde […] Articolul Cum se circulă vineri dimineață pe drumurile din țară apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Destinul R. Moldova, ca stat independent, este strâns legat de felul în care cetățenii săi înțeleg propria istorie, identitate și locul țării în lume. În timp ce majoritatea cetățenilor își doresc stabilitate, prosperitate și respect pentru valorile naționale, politica a fost adesea ghidată de interese imediate sau de calcule partizane, care nu au coincis întotdeauna […] Articolul Octavian Țîcu și Vasile Untu, invitați la Realitatea te privește apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
AUDIO Președintele României publică discuția dintre pilot și controlorul de trafic, după ce a fost acuzat că minte # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, la întoarcerea din Franța cu o aeronavă C‑27J Spartan, că zborul său a fost escortat în spațiul aerian elvețian de două avioane F‑18, ca un gest de apreciere pentru sprijinul oferit de România în transportul victimelor incendiului de la Crans‑Montana. Jurnalistul român Patrik Andre de Hillerin a cerut un […] Articolul AUDIO Președintele României publică discuția dintre pilot și controlorul de trafic, după ce a fost acuzat că minte apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Drumarii au intervenit toată noaptea pe traseele naționale. Peste 2.400 de tone de sare au fost împrăștiate # Realitatea.md
Peste 2.400 de tone de sare tehnică și circa 331 de tone de material antiderapant au fost împrăștiate pe drumurile naționale, iar 271 de utilaje speciale și 263 de muncitori rutieri au intervenit pe parcursul nopții, în condiții de ninsoare și vânt puternic. Administrația Națională a Drumurilor anunță că intervențiile au vizat în special tronsoanele […] Articolul Drumarii au intervenit toată noaptea pe traseele naționale. Peste 2.400 de tone de sare au fost împrăștiate apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Vom mai avea patru anotimpuri? Climatolog: „Schimbarea actuală doar le modifică caracteristicile climatice” # Realitatea.md
În ultimii ani, observăm tot mai mult modificări neobișnuite în ritmul anotimpurilor. Pe 7 ianuarie, gerul tradițional a lipsit, iar luna decembrie a semănat adesea mai mult cu o lună de toamnă decât cu iarna clasică. În schimb, ninsorile sunt mai abundente primăvara, în luna martie. Influențează toate aceste lucruri structura clasică a anotimpurilor? Climatologul […] Articolul Vom mai avea patru anotimpuri? Climatolog: „Schimbarea actuală doar le modifică caracteristicile climatice” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:30
Proteste de amploare în Iran împotriva regimului. Zeci de morți și peste 2.000 de arestări # Realitatea.md
În Iran au loc unele dintre cele mai ample proteste din ultimii ani împotriva regimului de la Teheran. Imagini distribuite pe rețelele sociale arată mulțimi de oameni care demonstrează în capitala Teheran și în alte orașe ale țării, cerând înlăturarea ayatollahului Ali Khamenei și revenirea la putere a lui Reza Pahlavi, fiul fostului șah al […] Articolul Proteste de amploare în Iran împotriva regimului. Zeci de morți și peste 2.000 de arestări apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Cursul valutar oficial publicat pentru data de 9 ianuarie 2026 arată o evoluție mixtă a principalelor monede față de leul moldovenesc. Euro rămâne relativ stabil, fiind cotat la 19,7504 lei, menținându-se aproape de nivelurile din zilele precedente și continuând să fie principala monedă de referință pentru piața locală. Activitatea băncilor din țară a fost reluată, […] Articolul Băncile din țară și-au reluat activitatea, după pauza de sărbători apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Circulația rutieră pe șoseaua Balcani, după comuna Grătiești, municipiul Chișinău, este blocată pe ambele benzi, în urma unui accident rutier produs în această dimineață. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul a avut loc în jurul orei 04:11, când un camion de model Mercedes a derapat de pe carosabil, s-a răsturnat și a blocat complet traseul. Șoferul camionului […] Articolul VIDEO Trafic blocat pe șoseaua Balcani. Evitați zona, un camion s-a răsturnat apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Mihai Isac: De ce ne blocăm la Prut în educație și de ce desființarea universităților locale ne îndepărtează de Europa? # Realitatea.md
Planul controversat de desființare a Universității de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul prin absorbția acesteia de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) tulbură societatea din R. Moldova. Această decizie, prezentată drept o „reorganizare” menită să modernizeze învățământul superior din sudul țării, este privită de numeroși experți, academicieni și lideri de opinie ca fiind profund […] Articolul Mihai Isac: De ce ne blocăm la Prut în educație și de ce desființarea universităților locale ne îndepărtează de Europa? apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Peste 80 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor în ultimele 24 de ore, în mai multe raioane ale țării # Realitatea.md
Condițiile meteo nefavorabile din ultimele 24 de ore au dus la un număr sporit de intervenții ale salvatorilor și pompierilor, în special pentru deblocarea vehiculelor rămase în dificultate pe drumurile din țară. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, au fost efectuate 88 de intervenții, dintre care 33 au vizat tractarea și deblocarea mijloacelor de […] Articolul Peste 80 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor în ultimele 24 de ore, în mai multe raioane ale țării apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
VIDEO Atac masiv asupra Ucrainei: Kievul, lovit cu drone. Rușii au lansat o rachetă Oreșnik asupra regiunii Lvov # Realitatea.md
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri un atac aerian de amploare asupra mai multor regiuni din Ucraina, folosind drone și rachete. Țintele au inclus capitala Kiev și regiunea Lvov din vestul țării, potrivit autorităților ucrainene și relatărilor din presa locală, transmite Antena 3 CNN. Primarul Kievului, Vitalii Kliciko, a anunțat că orașul […] Articolul VIDEO Atac masiv asupra Ucrainei: Kievul, lovit cu drone. Rușii au lansat o rachetă Oreșnik asupra regiunii Lvov apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Peste 200 de apeluri la 112, din cauza poleiului și ghețușului. Cele mai multe au vizat incidente în trafic # Realitatea.md
Condițiile meteo din 8 ianuarie au dus la un număr sporit de apeluri la Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112, pe fondul ninsorilor, ghețușului și poleiului de pe drumurile naționale. În intervalul 00:00-20:00, au fost înregistrate 11 cazuri care au implicat intervenția pompierilor și salvatorilor, 107 cazuri direcționate către Poliție și 87 de […] Articolul Peste 200 de apeluri la 112, din cauza poleiului și ghețușului. Cele mai multe au vizat incidente în trafic apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:30
Primăria municipiului Chișinău avertizează asupra riscului sporit de alunecare pe carosabil și pe trotuare, din cauza ghețușului format sub stratul de zăpadă, în urma ploilor din cursul zilei de ieri și a lapoviței. Potrivit autorităților, toate serviciile municipale sunt în continuare în teren pentru curățarea străzilor și presărarea materialului antiderapant. Intervențiile au avut loc pe […] Articolul Primăria avertizează: ghețuș pe carosabil și trotuare după ploi și lapoviță apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:50
Fără energie electrică în 10 localități: 4210 consumatori afectați de ninsorile din ultimele ore # Realitatea.md
4210 consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din această după amiază. Echipele de intervenție ale operatorilor de sistemul de distribuție se află în teren pentru a remedia situația și a reduce riscurile și disconfortul cetățenilor legate de lipsa accesului la energie electrică. Totodată, un număr de aproximativ […] Articolul Fără energie electrică în 10 localități: 4210 consumatori afectați de ninsorile din ultimele ore apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Washington susține agentul ICE care a ucis o femeie în Minneapolis: „Tragedie provocată de victimă” # Realitatea.md
Proteste și furie în Statele Unite, după ce un agent de la Serviciul pentru Imigrație a împușcat mortal o femeie de 37 de ani la Minneapolis. Oficialii de la Washington au declarat că victima ar fi încercat să-i calce cu mașina pe agenții federali, informează știrileprotv.ro. Însă primarul democrat al orașului susține că nu poate […] Articolul Washington susține agentul ICE care a ucis o femeie în Minneapolis: „Tragedie provocată de victimă” apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Ministerul Educației permite direcțiilor de învățământ să prelungească vacanța, în contextul ninsorilor abundente # Realitatea.md
Ministerul Educației informează că direcțiile de învățământ din regiuni pot prelungi vacanța elevilor, dacă situația o impune, din cauza ninsorilor abundente din ultimele ore. Decizia finală va fi luată de către fiecare direcție de învățământ. „În legătură cu condițiile meteo nefavorabile, Ministerul Educației și Cercetării anunță că fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței […] Articolul Ministerul Educației permite direcțiilor de învățământ să prelungească vacanța, în contextul ninsorilor abundente apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, a declarat că, în noaptea de joi spre vineri, ar putea avea loc un nou atac masiv al ruşilor în Ucraina. El a îndemnat populaţia să acorde atenţie sirenelor antiaeriene. Presa din Ucraina scrie că ocupanții ruși au atacat deja joi, 8 ianuarie, orașul Krivoi Rog cu rachete balistice „Iskander”. Inamicul […] Articolul Putin ar pregăti un „atac masiv” asupra Ucrainei. Anunțul lui Zelenski apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Regatul Unit sunt îndemnați să dea dovadă de prudență, în contextul furtunii „Goretti”, care urmează să afecteze mai multe regiuni ale țării. Avertismentul a fost emis de Ministerul Afacerilor Externe, în baza informațiilor furnizate de Ambasada Republicii Moldova la Londra. Conform datelor oficiale ale autorităților meteorologice britanice, sunt prognozate rafale […] Articolul Atenție, moldoveni din UK! Avertisment în contextul furtunii Goretti apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Circulația camioanelor, suspendată la mai multe puncte de frontieră, din cauza vremii # Realitatea.md
Circulația camioanelor pe direcția de intrare în Republica Moldova este temporar restricționată, anunță Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Conform informațiilor, la punctele de trecere Palanca și Tudora – traversarea camioanelor este suspendată temporar, iar la vama Costești – intrarea camioanelor nu este permisă, de asemenea, pe termen limitat. Pentru a preveni blocarea drumurilor naționale, […] Articolul Circulația camioanelor, suspendată la mai multe puncte de frontieră, din cauza vremii apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Fostul director adjunct al SIS, acuzat de spionaj pentru KGB din Belarus, rămâne în arest încă 30 de zile # Realitatea.md
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost luată joi, 8 ianuarie curent, de Înalta Curte de Casație și Justiție din România, scrie românialiberă.ro. Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani și cu dublă cetățenie, […] Articolul Fostul director adjunct al SIS, acuzat de spionaj pentru KGB din Belarus, rămâne în arest încă 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
SUA se retrag din convenția ONU împotriva schimbărilor climatice. „Miliarde de dolari ajungeau în interese străine” # Realitatea.md
SUA se retrag din convenția ONU împotriva schimbărilor climatice. Statele Unite devin singura țară care denunță tratatul. Decizia a fost anunțată de Donald Trump, care a dispus ieșirea Statelor Unite din Convenția-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC). Documentul reprezenta tratatul-cheie al cooperării mondiale împotriva încălzirii globale. Măsura a fost oficializată printr-un memorandum prezidențial emis […] Articolul SUA se retrag din convenția ONU împotriva schimbărilor climatice. „Miliarde de dolari ajungeau în interese străine” apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, peste 200 de utilaje și sute de drumari intervin pe drumurile naționale din întreaga țară. Potrivit AND, pe tot teritoriul se înregistrează ninsori, iar pe carosabil se formează ghețuș și polei. Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe anumite tronsoane, în special pe […] Articolul Ninsori, vânt puternic și ghețuș pe drumurile naționale. Avertisment pentru șoferi apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Zboruri date peste cap la Chișinău, din cauza ninsorii. Numeroase curse întârzie la decolare # Realitatea.md
Ninsoare și viscolul au perturbat și circulația avioanelor la Aeroportul Internațional Chișinău. Numeroase curse întârzie să decoleze, conform tabelului online al gării aeriene. Cea mai mare întârziere se înregistrează la o cursă spre Istanbul, care în loc de 17:55, va pleca la ora 20:30. Avionul spre Varșovia va decola la 20:15, deși ar fi trebuit […] Articolul Zboruri date peste cap la Chișinău, din cauza ninsorii. Numeroase curse întârzie la decolare apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
VIDEO Ninsoare în Chișinău: Ambulanța cu un copil bolnav nu se putea deplasa din cauza vremii. Poliția a ajutat medicii # Realitatea.md
O ambulanță care transporta un copil bolnav nu se putea deplasa din cauza ninsorii. Poliția a intervenit, pentru a ajuta echipajul să depășească situația. Imagini cu intervenția au fost publicate de Poliția Națională. De asemenea, un troleibuz și un autobuz au fost tractate de Poliția, iar responsabilii din cadrul municipalității anunță că traficul transportului public […] Articolul VIDEO Ninsoare în Chișinău: Ambulanța cu un copil bolnav nu se putea deplasa din cauza vremii. Poliția a ajutat medicii apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Cadoul de 32 de milioane de euro, primit de soția româncă a moștenitorului Ferrari. Are un simbolism aparte # Realitatea.md
Romina Gingașu, soția româncă a lui Piero Ferrari, moștenitorul imperiului auto, urmează să primească în 2026 un avion privat evaluat la 32 de milioane de euro. Bărbatul îl oferă cadou la 9 ani de relație. Aeronava este Bombardier Challenger 3500 și reprezintă un proiect personalizat, la care cuplul a participat direct, conform Rotalianul. Cei doi […] Articolul Cadoul de 32 de milioane de euro, primit de soția româncă a moștenitorului Ferrari. Are un simbolism aparte apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Căsătorie, anulată din cauza chat gpt în Olanda. Motivul bizar care a provocat decizia instanței # Realitatea.md
O căsătorie înregistrată în aprilie 2025, în Olanda, la care s-a ținut un discurs pregătit cu ajutorul chat gpt, a fost anulată. Autoritățile permit cetățenilor care nu au atribuții să oficieze procedura, dacă este prezent și un ofițer de stare civilă. Astfel, mirii au cerut unui cunoscut să le modereze evenimentul. Cuplul voia o ceremonie […] Articolul Căsătorie, anulată din cauza chat gpt în Olanda. Motivul bizar care a provocat decizia instanței apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Un moldovean a murit la o stațiune de schi din Italia. Bărbatul de 34 de ani a suportat răni grave, în timp ce a căzut de pe snowboard. Accidentul s-a produs la aproximativ 2250 de metri deasupra nivelului mării, conform agenției de presă ANSA. Conaționalul venise miercuri în stațiune și era cazat împreună cu soția. […] Articolul Vacanță fatală! Un moldovean a murit la o stațiune de schi din Italia apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Presa: Legătura lui Șor cu nava petrolieră din flota fantomă a lui Putin, arestată de americani în Venezuela # Realitatea.md
Nava petrolieră reținută în Venezuela de forțele SUA pe 7 ianuarie, care face parte din flota fantomă a Rusiei, ar avea legătură cu oligarhul fugar Ilan Șor, potrivit unui material publicat de Europa Liberă. Corabia naviga inițial sub pavilionul Guyanei în Caraibe, iar apoi a fost depistat cu drapel rusesc în Venezuela. Petrolierul redenumit din […] Articolul Presa: Legătura lui Șor cu nava petrolieră din flota fantomă a lui Putin, arestată de americani în Venezuela apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
VIDEO Primăria Capitalei: „Evitați ieșirile în cazul în care nu există o necesitate stringentă” # Realitatea.md
Primăria Chișinău îndeamnă șoferii să evite ieșirile în trafic, dacă nu există necesitate stringentă. Serviciile speciale intervin, pentru a curăța drumurile și a împrăștia material antiderapant. Autoritățile atenționează că după mai multe ore de ploaie și lapoviță, precipitațiile s-au transformat în ninsoare. Drept urmare, pe drumuri și pe trotuare se formează polei. „Serviciile municipale și […] Articolul VIDEO Primăria Capitalei: „Evitați ieșirile în cazul în care nu există o necesitate stringentă” apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Poliția: Șase camioane au rămas blocate pe un drum din raionul Cahul. Șoferii sunt îndemnați să evite zona # Realitatea.md
Șase camioane au rămas blocate pe traseul M3, în apropierea localității Slobozia Mare din raionul Cahul. Poliția îndeamnă șoferii să evite zona. Conform oamenilor legii, vehiculele de mare tonaj staționează din cauza ghețușului format pe carosabil. Deplasarea pe acest traseu are loc cu dificultate. „Circulația este îngreunată. Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste maximă prudență […] Articolul Poliția: Șase camioane au rămas blocate pe un drum din raionul Cahul. Șoferii sunt îndemnați să evite zona apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Donald Trump a anunțat că sprijină un proiect de lege bipartizan din Congresul SUA, care prevede sancțiuni dure împotriva țărilor ce continuă să cumpere petrol din Rusia. Inițiativa, susținută de senatori republicani și democrați, ar putea fi supusă votului chiar săptămâna viitoare, după ce Trump și-a dat acordul pentru includerea ei pe agenda Senatului. Senatorul […] Articolul Trump anunță sancțiuni: Țările care cumpără petrol din Rusia vor fi penalizate apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Rusia avertizează: trupele străine în Ucraina vor fi considerate „ținte militare legitime” # Realitatea.md
Rusia și-a reafirmat joi opoziția fermă față de orice desfășurare de trupe străine pe teritoriul Ucrainei și a criticat dur ceea ce a numit „militarismul” aliaților Kievului, reuniți în așa-numita „Coaliție de Voință”. Reacția vine după ce statele membre ale coaliției au convenit, marți, la un summit organizat la Paris, asupra trimiterii unei forțe multinaționale […] Articolul Rusia avertizează: trupele străine în Ucraina vor fi considerate „ținte militare legitime” apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Socialiștii de pregătesc de alegeri în Găgăuzia? Dodon a mers în regiune, ca să discute cu membrii de partid # Realitatea.md
Socialiștii se pregătesc de alegerile care ar trebui să urmeze în Găgăuzia. Liderul PSRM, Igor Dodon, a vizitat regiunea și a discutat cu mai mulți membri ai partidului din autonomie. Dodon susține că s-a întâlnit cu liderul organizației teritoriale a formațiunii, dar și cu mai mulți deputați socialiști din Adunarea Populară. De asemenea, a avut […] Articolul Socialiștii de pregătesc de alegeri în Găgăuzia? Dodon a mers în regiune, ca să discute cu membrii de partid apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Atenție, moldoveni! Sistemul european de intrare este introdus și la punctele de trecere a frontierei din Bulgaria # Realitatea.md
Cetățenii Republicii Moldova care nu dețin cetățenie a Uniunii Europene sunt vizați direct de Sistemul european de intrare/ieșire (EES), aflat deja în vigoare în întregul spațiu Schengen, inclusiv în Bulgaria, unde este implementat treptat la punctele de control la frontieră. Anunțul a fost făcut de ministrul de interne în exercițiu al Bulgariei, Daniel Mitov, care […] Articolul Atenție, moldoveni! Sistemul european de intrare este introdus și la punctele de trecere a frontierei din Bulgaria apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Un bărbat în vârstă de 30 de ani a supraviețuit după ce a căzut de la balconul unui apartament situat la etajul cinci al unui bloc de locuințe din Dubăsari. Incidentul s-a produs pe 6 ianuarie. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se afla în vizită la niște cunoscuți. După ce ar fi consumat alcool, toți s-au […] Articolul Născut în cămașă! Un bărbat a căzut de la etajul cinci și a supraviețuit apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
António Costa: Extinderea UE către Ucraina, Moldova și Balcanii de Vest este esențială # Realitatea.md
Următoarea extindere a Uniunii Europene către Ucraina, Republica Moldova și Balcanii de Vest este esențială pentru consolidarea Uniunii ca actor geopolitic. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului European, António Costa, în cadrul ceremoniei de preluare a președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, desfășurată în capitala Ciprului, transmite TVR Moldova. Cipru a preluat oficial Președinția […] Articolul António Costa: Extinderea UE către Ucraina, Moldova și Balcanii de Vest este esențială apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
În acest moment, nu există premise clare pentru reducerea tarifului la energia electrică, deși prețul de achiziție este unul stabil, a declarat directorul Energocom, Eugen Buzatu. Întrebat în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV dacă există șanse pentru o ieftinire a energiei electrice, Buzatu a precizat că „lucrurile care derivă acum, la data de […] Articolul Tarifele la energia electrică nu vor scădea. Directorul Energocom explică de ce apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
În 2026 crește gradual vârsta de pensionare a femeilor din Moldova. Acestea vor ieși oficial la pensie la 62 de ani, începând cu luna iulie. Până în 2028, vârsta de pensionare a femeilor va ajunge la 63 de ani, fiind egală cu cea a bărbaților. Până atunci, aceasta se mărește treptat, o dată pe an, […] Articolul În 2026 crește vârsta de pensionare a femeilor din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.