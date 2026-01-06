32 de persoane evacuate în urma unui incendiu într-un bloc din Chișinău

09:40

Un bărbat a fost reținut de polițiștii din Ceadîr-Lunga, după ce ar fi tras un foc de armă asupra unui automobil aflat în deplasare pe drumul local Tomai – Ceadîr-Lunga. Incidentul s-a produs ieri, în jurul orei 18:40. Poliția a fost sesizată de o femeie care a comunicat că, în timp ce se deplasa cu […] Articolul Incident armat pe un drum local din Ceadîr-Lunga. Un bărbat, reținut de poliție apare prima dată în Vocea Basarabiei.