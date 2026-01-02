Meteo, 2 ianuarie 2026: temperaturi cu minus dimineața și vreme cu plus, pe parcursul zilei
Observatorul de Nord, 2 ianuarie 2026 06:10
Fără precipitații se anunță a doua zi din anul 2026, conform prognozelor meteorologilor. Astfel, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, în orele dimineții vom avea temperaturi cu minus, iar pe parcursul zilei temperatura aerului va crește. În termometre vom avea până la -2 grade Celsius dimineața și până la +3 grade Celsius, pe parcursul
• • •
Acum 30 minute
06:10
Meteo, 2 ianuarie 2026: temperaturi cu minus dimineața și vreme cu plus, pe parcursul zilei # Observatorul de Nord
Fără precipitații se anunță a doua zi din anul 2026, conform prognozelor meteorologilor. Astfel, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, în orele dimineții vom avea temperaturi cu minus, iar pe parcursul zilei temperatura aerului va crește. În termometre vom avea până la -2 grade Celsius dimineața și până la +3 grade Celsius, pe parcursul
Acum 24 ore
17:20
Crăciunița este simbolul sărbătorilor de iarnă și poate aduce culoare și căldură în locuință. Pentru a se menține sănătoasă și frumoasă pe toată durata sezonului, este important să îi oferi condițiile potrivite de creștere și îngrijire. Unde este cel mai potrivit să așezi crăciunița Crăciunița preferă locurile luminoase, dar nu direct în bătaia razelor de
15:20
Începutul de an vine, pentru mulți, cu dorința de schimbare și cu așteptarea unui „restart" personal. Totuși, energia nu apare peste noapte și nici nu depinde de rezoluții ambițioase greu de respectat. Specialiștii spun că micile obiceiuri zilnice, ușor de integrat în rutină, pot avea un impact real asupra nivelului de energie și a stării
12:10
Ziua care îți schimbă destinul în ianuarie 2026! Când trebuie să iei deciziile mari, în funcție de zodie # Observatorul de Nord
Cea mai norocoasă zi a lunii ianuarie 2026 pentru zodia ta. Astrologia lunii te îndeamnă să nu mai iei decizii impulsive și nu-ți mai urmezi ego-ul, ci încearcă să rămâi profund ancorat în ceea ce este important pentru cea mai bună versiune a ta. Petreceți timp în aceste zile stabilind intenții pentru 2026 în loc
11:50
Ianuarie 2026 este o lună a încrederii în forțele proprii, a transformărilor asumate și a deciziilor luate cu sufletul deschis. Fiecare zodie este invitată să înceapă anul cu curaj, sinceritate și dorința de a construi un viitor mai bun. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie
11:50
Patru zodii sunt în prim-plan în 2026 și au noroc pe toate planurile. Vezi dacă te numeri printre ele # Observatorul de Nord
Acești nativi sunt pregătiți să experimenteze situații noi. Pe scurt, anul 2026 este unul care le va aduce zâmbetul pe buze după ce vor munci pentru fericirea lor. Astrele le vor fi alături, chiar dacă doar pentru un ghidaj corect. Atenția celor 4 zodii menționate în acest articol este îndreptată către relații și cuplu. Berbec
10:30
Scenarii catastrofale pentru 2026. Ce a prezis vestita clarvăzătoare Baba Vanga despre venirea extratereștrilor și un nou Război Mondial # Observatorul de Nord
Baba Vanga, celebra clarvăzătoare bulgară, cunoscută drept „Nostradamus al Balcanilor", ar fi prezis pentru anul 2026 mai multe evenimente cu impact global, de la posibile dezastre naturale și conflicte internaționale, până la progrese tehnologice și medicale, scrie adevarul.ro Potrivit relatărilor nepoatei sale, Krasimira Stoyanova, și altor adepți, Baba Vanga ar fi prezis că în noiembrie
09:40
Țările care întâmpină ultimele Anul Nou sunt situate la est de Kiribati, prima țară care intră în noul an. Din acest motiv, diferența de timp dintre aceste zone și restul lumii este foarte mare. Mulți consideră că ultimele locuri de pe glob care intră în Noul An sunt Insula Baker și Insula Howland. Ambele se
Ieri
06:10
Prima zi a anului 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor va fi una destul de rece și sunt posibile ninsori slabe, pe arii restrânse. Temperatura aerului se va încadra între -2 și -6 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații, sub formă de ninsoare, este de 20 la sută, umiditatea aerului va
31 decembrie 2025
21:50
Sigur și tu ai auzit de superstiția celor 12 boabe de struguri de Revelion. Dacă te întrebi despre ce este vorba, atunci te afli în locul potrivit. Descoperă cele mai importante lucruri despre tradițiile și obiceiurile de Revelion. Află ce semnificație are acest ritual devenit extrem de popular. În ultimii ani, tradiția celor 12 boabe
21:10
Se scurg ultimele ore ale anului 2025. Ultima clipă a acestuia ce se va pierde în noaptea de Revelion, va marca nu doar încheierea anului, ci și a primului sfert din secolul XXI. Atât anul, cât și acest sfert de veac vor trece în neantul timpului de îndată ce vom păși în 2026, devenind, pentru
19:20
Anul Calului de Foc în zodiacul Chinezesc, 2026: Apare o dată la 60 de ani. Ce simbolizează # Observatorul de Nord
Anul Calului de Foc apare la fiecare 60 de ani și aduce noroc, dar și schimbări neașteptate. În 2026, Anul Nou Lunar va fi pe 17 februarie, când se va încheia Anul Șarpelui de Lemn și va începe Anul Calului de Foc. În astrologia chineză, fiecare an este asociat cu unul dintre cele 12 animale
17:40
Horoscopul chinezesc 2026 îți dezvăluie un an marcat de energie, independență, schimbare și viteză, toate caracteristici ale Calului defFoc, care va domina perioada 17 februarie 2026 – 7 februarie 2027. Este un an care te va forța să te mobilizezi, să fii curajos și să iei decizii pe care poate le-ai tot amânat. În astrologia chineză,
14:20
Anul 2026 va aduce multe provocări care vor pune în balanță răbdarea și înțelepciunea fiecăruia dintre noi. Fiecare pas trebuie gândit în detaliu şi fiecare vis pe care îl avem trebuie pus în balanţă cu resursele de care dispunem. 2026 poate fi un an mai bun pentru fiecare dintre noi, dacă ne revizuim prioritățile și
12:40
Alarmă în Armata Națională: Zeci de soldați, bătuți crunt și băgați în spital # Observatorul de Nord
Bătăi crunte în cazarme, traumatisme și drumuri la spital. Așa arată tabloul din unitățile Armatei Naționale, avertizează Avocatul Poporului. Aproape 30 de tineri au fost bătuți crunt în armată în ultima jumătate de an, unii fiind chiar băgați în spital cu traumatisme serioase. Cifrele au fost confirmate de Ministerul Apărării, transmite tv8.md cu referire la
12:30
Noaptea dintre ani nu este doar un moment de petrecere, ci și unul profund simbolic. În multe culturi, Revelionul este însoțit de superstiții transmise din generație în generație, menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate. Chiar dacă nu toată lumea crede în ele, aceste obiceiuri continuă să fie respectate, mai ales din dorința de a
12:30
Nostradamus și Baba Vanga, profeții pentru 2026. Extratereștri, o eclipsă și… sfârșitul iubirii? # Observatorul de Nord
Anul 2026 se apropie cu pași repezi, iar profețiile legendare ale lui Nostradamus și Babei Vanga stârnesc curiozitatea și imaginația tuturor, scrie click.ro. De la eclipsa totală de soare până la posibilitatea unui prim contact cu extratereștrii, previziunile pentru anul viitor combină elemente științifice, simboluri misterioase și avertismente care par desprinse dintr-un film SF. Ce
11:20
Cele patru zodii care vor face valuri, în 2026. Nativii respectivi se vor afla în centrul atenției și vor atrage toate privirile, anul viitor # Observatorul de Nord
Anul 2026 se anunță unul remarcabil pentru câteva zodii. Nativii acestora se vor afla în centrul atenției, vor atrage toate privirile și vor lăsa o amprentă puternică, fie că este vorba de succes profesional sau realizări personale ori transformări majore, nativii acestor semne, scrie gandul.ro Potrivit Spynews, cele patru zodii care vor avea un an
10:30
„Rog să fiu eliberat din proprie inițiativă…”. Ce s-a ascuns în spatele celor mai răsunătoare demisii ale anului 2025 # Observatorul de Nord
Autor: Viorica MIJA, anticoruptie.md Pe lângă resetarea garniturii guvernamentale în urma învestirii Guvernului Munteanu, anul 2025 a adus demisii care nu au fost doar cap de afiș, dar și au provocat discuții în controversă. Mai mulți funcționari din fruntea unor instituții „strategice" ale statului au renunțat la fotolii. Vechea echipă a Procuraturii Anticorupție a făcut un
10:20
Ansamblul folcloric „Colinda" din Soroca, vine în ajunul noului an cu o urătură românească de zile mari. Zicem să-i primim cum se cuvine…
10:20
Cele mai frumoase urări populare pentru Revelion – scurte, cu sens: Cuvinte puține, urări adânci # Observatorul de Nord
În tradiția populară românească, Revelionul nu este doar pragul dintre ani, ci un moment încărcat de simboluri, urări și speranțe rostite simplu, dar cu greutate. Urările populare, transmise din generație în generație, au rolul de a aduce noroc, sănătate și belșug, fiind adesea mai puternice decât mesajele lungi și sofisticate. Urări scurte de Revelion, cu
10:10
În lume există 24 de fusuri orare. Din acest motiv, Anul Nou nu începe peste tot în același timp. Oamenii numără ultimele secunde la ore diferite, în funcție de locul în care trăiesc. Prima țară care intră în Noul An este Kiribati. Statul se află în Oceanul Pacific central și face parte din Insulele Line.
10:10
Anul 2026 se anunță a fi unul plin de transformări. Anumiți nativi vor experimenta schimbări semnificative în viața personală și profesională. Semnele acestea zodiacale se vor bucura de oportunități unice, momente de creștere și importante realizări. Anul 2026 promite să vină cu binecuvântări pentru cei care au depus eforturi pentru a își schimba viața în
10:00
Primaria Municipiului Soroca, vă invită să sărbătorim Revelionul împreună, la bradul din centrul orașului! # Observatorul de Nord
ÎN PROGRAM: 22.00 DJ, Concert 23.30 Formații artistice locale, Disco ' 80 01.00 Mesajul primarei Lilia Pilipețchi, cu prilejul Anului Nou 01.10 Havuz rece 01.15 Oleg Spînu, invitat special
09:10
Harta Corupției în 2025: sesizări care au declanșat anchete, reacții și schimbări # Observatorul de Nord
Autor: Olga VÎRLAN, anticoruptie.md Harta Corupției, de pe portalul www.anticoruptie.md, singurul instrument interactiv de acest gen în Republica Moldova, prin care cetățenii pot semnala fapte de corupție abuzuri ale administrației publice, dar și încălcări ale drepturilor omului a adunat, în anul 2025, circa 50 de sesizări de la cetățeni. Multe dintre acestea nu au rămas simple puncte pe
09:10
Curs valutar, 31 decembrie 2025: în ultima zi a anului euro valorează 19 lei și 75 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 79 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională pentru ziua de astăzi, 31 decembrie 2025, un euro are valoarea de 19 lei și 75 de bani. Dolarul american costă 16 lei și 79 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 87 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar hrivna ucraineană –
09:00
Eroii de lângă noi: Nea Mircea – omul cu 40 de nepoți și nici unul „de sânge” # Observatorul de Nord
Probabil l-ați văzut în trafic. Conduce un Logan galben, merge regulamentar și are mereu o privire blândă, ușor obosită, ascunsă sub mustața grizonată. Îl cheamă Mircea, are 58 de ani și, pentru mii de oameni din acest oraș, este doar un șofer de taxi care te duce din punctul A în punctul B. Dar Nea
09:00
Dragoste născută la o ședință foto în Soroca: povestea Ilincăi și a lui Nicolae # Observatorul de Nord
Ilinca și Nicolae sunt doi tineri care și-au unit destinele la Soroca. Ea originară din satul Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița, el a venit din localitatea Cobani, raionul Glodeni, iar la Soroca au ajuns fiind elevi ai Colegiului de Arte „Nicolae Botgros" din Soroca. Cu toate că învățau la aceeași instituție, dragostea lor a început după o
07:50
Podcast OBSERVATORUL cu Moș Crăciun: „Am venit la Soroca tocmai din Laponia, ca să vă urez de sănătate și pace!” / VIDEO # Observatorul de Nord
La răscrucea dintre ani, pragul redacției Observatorului de Nord ni l-a pășit nimeni altul decât Moș Crăciun, prilej de a-l invita să fie eroul Podcast-ului nostru. Mereu vesel și bun la suflet, Moșul a răspuns afirmativ invitației noastre – ba mai mult, n-a venit cu mâna goală, dar cu cadouri dulci pentru noi și pentru
07:50
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul
07:10
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ultima zi din an este despre echilibru, reflecție și pregătirea pentru noul început. Fiecare zodie simte energia în mod diferit. Unele se concentrează pe muncă și productivitate, altele pe relaxare și emoții pozitive. Este o zi în care trebuie să închei capitole, să te bucuri de prezent și să privești spre viitor cu optimism și […] Post-ul Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
Ambasadoarea UE, Iwona Piórko: „Prețuiți aceste momente! Suntem toți la fel. Ne iubim familiile mai presus de orice. La mulți ani!” / VIDEO # Observatorul de Nord
Dragi prieteni, 2025 a fost un an foarte bun pentru Republica Moldova. Am avut ocazia să fiu martoră doar a ultimelor patru luni, dar au fost niște luni extraordinare! Prin rezultatul alegerilor, ați demonstrat întregii lumi că sunteți o națiune curajoasă, care nu se teme de nimic și știe foarte clar încotro se îndreaptă: spre […] Post-ul Ambasadoarea UE, Iwona Piórko: „Prețuiți aceste momente! Suntem toți la fel. Ne iubim familiile mai presus de orice. La mulți ani!” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În seara de Revelion și în prima zi din 2026 sunt posibile ninsori slabe și temperaturi de până la -6 grade Celsius # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor, în seara de Revelion și în prima zi din 2026 este posibil să avem parte de câțiva fulgi, iar temperatura aerului se va încadra între -1 și -6 grade Celsius. Astfel, probabilitatea unor precipitații este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 68 procente, iar vântul va bate cu […] Post-ul În seara de Revelion și în prima zi din 2026 sunt posibile ninsori slabe și temperaturi de până la -6 grade Celsius apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În ultima zi a anului 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldove, conform prognozelor meteorologilor vom avea vreme rece, cu valori sub zero grade și ninsiri, pe alocuri abundente. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -3 și -6 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi […] Post-ul Meteo, 31 decembrie 2025: anul se termină cu ninsori și temperaturi sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
05:20
Ce să arunci sau să donezi înainte de Anul Nou. Lista celor 8 lucruri de care ar trebui să te desparți # Observatorul de Nord
Sfârșitul de an este momentul ideal pentru un nou început, iar ordinea din locuință joacă un rol important. Eliminarea lucrurilor inutile te ajută să începi anul cu mai mult spațiu și claritate. Specialiștii în organizare explică ce obiecte ar trebui să dispară din casă înainte de Anul Nou. Noul an vine cu dorința de schimbare, […] Post-ul Ce să arunci sau să donezi înainte de Anul Nou. Lista celor 8 lucruri de care ar trebui să te desparți apare prima dată în Observatorul de Nord.
30 decembrie 2025
20:20
Ce faci dacă Revelionul te prinde singur – idei care chiar funcționează Revelionul fără zgomot: când liniștea devine o alegere # Observatorul de Nord
Pentru mulți oameni, noaptea dintre ani nu înseamnă petreceri aglomerate sau artificii privite din mulțime. Uneori, Revelionul te prinde singur – din întâmplare, din context sau dintr-o decizie asumată. Departe de a fi un eșec social, această situație poate deveni un moment valoros de resetare personală, dacă este trăită conștient. De ce nu e o […] Post-ul Ce faci dacă Revelionul te prinde singur – idei care chiar funcționează Revelionul fără zgomot: când liniștea devine o alegere apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
Un nou Cod Galben de vânt puternic, în intervalul de timp marți, 30 decembrie, ora 20:00 – miercuri, 31 decembrie, ora 17:00 # Observatorul de Nord
Pentru perioada de timp 30 decembrie, ora 20:00, până miercuri, 31 decembrie, ora 17:00, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou Cod Galben de intensificări ale vântului. Astfel, în acest interval de timp se prevăd intensificări ale vântului din nord-vest, cu rafale ce pot atinge viteze de 15-18 metri pe secundă. Post-ul Un nou Cod Galben de vânt puternic, în intervalul de timp marți, 30 decembrie, ora 20:00 – miercuri, 31 decembrie, ora 17:00 apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Deoarece calul este un animal ierbivor, la baza bucatelor de pe masa de sărbătoare trebuie să stea legumele proaspete, fructele, verdețurile, cerealele și boabele. Se recomandă ca masa de Revelion să fie bogată, variată și „vie”, dar fără a fi supraîncărcată cu preparate grele din carne. Culoarea și decorarea joacă, de asemenea, un rol […] Post-ul Ce bucate trebuie să ai pe masă în anul Calului 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Vasile Zelionîi, s-a născut într-o zi de iarnă, pe 6 ianuarie, în satul Hrușca. Era timp de război. Tatăl avea să nu se mai întoarcă niciodată de pe front, iar mama a rămas singură cu doi copii – el și sora lui. O femeie tânără, dar puternică, care a învățat repede că supraviețuirea nu ține […] Post-ul Vasile Zelionîi – omul care și-a crescut viața din muncă apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Cum se sărbătorește Revelionul în diferite țări ale lumii: o noapte cu mii de tradiții # Observatorul de Nord
De la focuri de artificii spectaculoase până la ritualuri vechi de secole, Revelionul este sărbătorit diferit în fiecare colț al lumii, dar cu același scop: întâmpinarea noului an cu speranță, noroc și bucurie. Modul în care oamenii marchează trecerea dintre ani reflectă istoria, cultura și valorile fiecărei societăți, transformând noaptea de 31 decembrie într-un adevărat […] Post-ul Cum se sărbătorește Revelionul în diferite țări ale lumii: o noapte cu mii de tradiții apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
„Te grăbești la băut, la Soroca?” sau „Eu sunt din vie”. Chicu, cu replici acide în plenul Parlamentului # Observatorul de Nord
Proiectul de lege cu privire la voluntariat a stârnit reacțiile acide ale deputatului fracțiunii Alternativa, Ion Chicu. „Te grăbești la băut la Soroca?”, s-a adresat acesta unui coleg din fracțiunea PAS. În lanțul de replici a intervenit președintele Parlamentului, Igor Grosu. „Eu îs din jie”, i-a aruncat replică Chicu. Inițial, Ion Chicu a ținut să […] Post-ul „Te grăbești la băut, la Soroca?” sau „Eu sunt din vie”. Chicu, cu replici acide în plenul Parlamentului apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Au fost reținute și nimicite 2080 kg de rodii – nu corespundeau normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de 2080 kg de rodii, importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile (LMA) a reziduului de pesticid Pirimetanil, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Probele au fost […] Post-ul Au fost reținute și nimicite 2080 kg de rodii – nu corespundeau normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Complexul Sanatoriului Moldova din municipiul Odesa (Ucraina) revine în proprietatea Republicii Moldova # Observatorul de Nord
Așa a decis Curtea de casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei, iar decizia instanței este definitivă și irevocabilă și intră în vigoare din momentul pronunțării. După cum scrie Agenția Proprietății Publice „…Instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24 septembrie 2025, […] Post-ul Complexul Sanatoriului Moldova din municipiul Odesa (Ucraina) revine în proprietatea Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Peste 140 de milioane de lei sechestrați în dosare de spălare de bani, escrocherie, divulgarea secretului comercial # Observatorul de Nord
Bunuri de proveniență ilicită în valoare de circa 140,8 milioane de lei au fost sechestrate, pe parcursul săptămânii trecute, de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA). Printre activele sechestrate sunt 4 construcții locative, un capital social, 3 conturi bancare, 32 de încăperi nelocative și 2 locative, 2 mijloace […] Post-ul Peste 140 de milioane de lei sechestrați în dosare de spălare de bani, escrocherie, divulgarea secretului comercial apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
De la invazia militară a Federației Ruse în Ucraina au trecut aproape patru ani, timp în care Lukoil-Moldova – o subsidiară a gigantului petrolier rus Lukoil – a încasat doar din contracte cu instituțiile statului Republica Moldova peste un miliard și jumătate de lei, câștigând sute de licitații publice pentru furnizarea de combustibil, scrie cusens.md. […] Post-ul Cum Republica Moldova a finanțat indirect războiul? Cazul Lukoil apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Portalul Stopfals.md marchează 8 ani de la lansare. În această perioadă, a devenit un reper pentru cei care vor să înțeleagă mai bine cum se răspândesc și cum pot fi demontate falsurile și manipulările, care sunt cele mai grave dezinformări din spațiul informațional al Republicii Moldova și cine le propagă. Stopfals.md este unica redacție din R. […] Post-ul Stopfals.md a împlinit opt ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Curs valutar, 30 decembrie 2025: în penultima zi a anului valutele de referință se depreciază în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldopvei pentru astăzi, 30 decembrie 2025, euro și dolarul american se depreciază ușor față de leul moldovenesc comparativ cu ziua precedentă. Astfel, moneda unică europeană este cotată la 19,74 lei, iar dolarul american ajunge la 16,77 lei, de asemenea la un nivel mai mic […] Post-ul Curs valutar, 30 decembrie 2025: în penultima zi a anului valutele de referință se depreciază în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
„Partizanul nostru moldovean”. Cine este Dmitrii Sorokin, cel care își dorește ca rușii să ajungă „prin Odesa, în Moldova” # Observatorul de Nord
Dmitri Sorokin este un cetățean al R. Moldova, conduce o organizație non-guvernamentală în Rusia, un așa-numit „centru de prietenie și cooperare ruso-moldovenesc” și nu este la prima sa declarație publică prin care promovează narațiuni propagandistice rusești, cheamă la preluarea puterii cu forța de către ruși în R. Moldova și susține războiul lui Putin împotriva Ucrainei, […] Post-ul „Partizanul nostru moldovean”. Cine este Dmitrii Sorokin, cel care își dorește ca rușii să ajungă „prin Odesa, în Moldova” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Artistul Ion Banaru, învinuit că ar fi jefuit două tinere, sustrăgând aproape 487 450 de lei, destinați pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, a primit pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani. Inculpatul urmează să execute 4 ani de închisoare, restul fiind suspendat pe un termen de probațiune de 3 ani, anunță […] Post-ul Opt ani de închisoare, pentru jaf de circa 500 de mii de lei de la Șor apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Extrădări și dosare care bat pasul pe loc. Fugari notorii, reîntorși acasă în cătușe, în 2025 # Observatorul de Nord
Autor: Olga VÎRLAN, anticoruptie.md Extrădați după ani de fugă, reținuți în aeroporturi europene, eliberați pe cauțiuni record sau judecați la ani distanță de la revenirea în țară, unii dintre cei mai notorii fugari ai Republicii Moldova au revenit, în 2025, în prim-planul justiției. De la Vladimir Plahotniuc, adus sub escortă la Chișinău chiar înainte […] Post-ul Extrădări și dosare care bat pasul pe loc. Fugari notorii, reîntorși acasă în cătușe, în 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
