Mașină scăpată de sub control în Durlești: al patrulea impact în același loc
Vocea Basarabiei, 6 ianuarie 2026 10:10
Un nou accident rutier s-a produs ieri, pe strada Mihail Sadoveanu din sectorul Durlești, unde un automobil a derapat și s-a izbit violent într-un gard. Din imaginile video surprinse la fața locului se observă cum mașina pierde controlul, derapează și lovește gardul, acesta fiind deja deteriorat. Potrivit informațiilor deduse din video, acesta ar fi cel […]
Acum 10 minute
10:20
Ţările care susţin Ucraina se reunesc la Paris pentru a discuta garanţiile de securitate şi un posibil armistiţiu # Vocea Basarabiei
Ţările care sprijină Ucraina se reunesc marţi la Paris, în cadrul summitului „Coaliţia de Voinţă", în încercarea de a avansa către o soluţionare a războiului declanşat de Rusia, conflict care se apropie de al cincilea an. Reuniunea va aduna reprezentanţi din 35 de state şi urmăreşte să evidenţieze convergenţa dintre Statele Unite, partenerii europeni şi […]
Acum 30 minute
10:10
Acum o oră
09:50
IGSU avertizează șoferii: lapovița și ninsoarea creează dificultăți pe traseele din țară # Vocea Basarabiei
Pe parcursul zilei de 5 ianuarie 2026, salvatorii și pompierii au recepționat mai multe solicitări pentru acordarea suportului în situații de risc, înregistrându-se cinci cazuri de blocare și derapare a mijloacelor de transport de pe carosabil. Două dintre incidente au avut loc în municipiul Chișinău, unde o ambulanță a derapat în apropierea sectorului de vile […]
Acum 2 ore
09:20
Zece persoane, condamnate la Paris pentru hărțuirea cibernetică a primei doamne a Franței, Brigitte Macron # Vocea Basarabiei
Un tribunal din Paris a condamnat luni zece persoane pentru hărțuirea cibernetică a primei doamne a Franței, Brigitte Macron, după ce au răspândit pe rețelele de socializare informații false și insulte, inclusiv afirmații potrivit cărora aceasta ar fi o femeie transgender, relatează BFM TV. Zvonurile false, care circulă de mai mulți ani în mediul online, […]
09:20
Tentativă de transport ilicit de țigări, contracarată pe Aeroportul Internațional Chișinău # Vocea Basarabiei
Un cetățean român, în vârstă de 29 de ani, care transporta în bagaj 120 de pachete de țigări a fost documentat de polițiștii de frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău. Tentativa de transportare ilicită a produselor din tutun a fost depistată în timpul controlului de specialitate al pasagerilor […]
Acum 24 ore
20:00
Nicolas Maduro, prima declarație în fața unui judecător federal din New York: „Mă consider prizonier de război” # Vocea Basarabiei
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a apărut luni pentru prima dată în fața unui judecător federal într-o sală de judecată din Manhattan, unde a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile care îi sunt aduse, afirmând că este „un om decent", după ce a fost adus sub escortă, purtând uniformă de deținut și cătușe la glezne, la câteva […]
18:50
Oficiul Medicilor de Familie Dolna din subordinea Centrului de Sănătate Strășeni și-a reparat acoperișul și rampa de acces în edificiu în cadrul unui proiect din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Valoarea totală a proiectului este de 267 de mii de lei, […]
18:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după anunțarea oficială a demisiei lui Vasili Maliuk, l-a numit pe Yevhen Khmara în funcția de șef interimar al Serviciului de Securitate al Ucrainei, potrivit RBC-Ucraina și Serviciului ucrainean al BBC. În aprilie 2023, Khmara a fost numit șef al Centrului de operațiuni speciale, care se ocupă de combaterea terorismului, în […]
18:00
Victor Negrescu: R. Moldova trebuie să vizeze o aderare completă la UE. Decuplarea de Ucraina, improbabilă # Vocea Basarabiei
Republica Moldova trebuie să vizeze o aderare completă la Uniunea Europeană, iar o decuplare a R.Moldova de Ucraina este improbabilă, spune într-un interviu la RFI, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Europarlamentarul a menționat că Republica Moldova trebuie să-și facă auzită vocea și intențiile. „Ced că Republica Moldova trebuie să vizeze o aderare completă la Uniunea […]
17:40
Lidera interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află pe lista de sancţiuni a UE # Vocea Basarabiei
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, căreia preşedintele american Donald Trump i-a încredinţat responsabilitatea pentru noua relaţie bilaterală şi care este pregătită să conducă tranziţia, este una dintre cele 69 de persoane sancţionate de UE pentru acţiuni împotriva democraţiei şi a statului de drept, pentru încălcări ale drepturilor omului şi pentru reprimarea societăţii civile şi […]
17:20
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară” # Vocea Basarabiei
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară", în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Fostul lider democrat a fost escortat și a participat la ședința de judecată, transmite IPN. După audierea în instanță, Iurie Leancă a răspuns la întrebările jurnaliștilor și a declarat că singurul lucru pe […]
16:40
Cum se achită taxa pentru autoturismele cu numere străine dispărute sau distruse. Explicațiile autorităților # Vocea Basarabiei
Taxa de 40 de mii de lei plus amenda pentru depășirea termenului de admitere temporară. Este soluția oferită de Serviciul Vamal pentru persoanele care au introdus în Republica Moldova autoturisme cu numere străine, dar nu au reușit să încheie regimul vamal de admitere temporară, iar vehiculele nu mai există fizic. Șeful secției destinații vamale din […]
15:50
„Energocom” a procurat în decembrie mai multă energie electrică, la un preț ușor mai mic față de noiembrie # Vocea Basarabiei
În luna decembrie 2025, Energocom a procurat energie electrică la un preț mai mic față de luna noiembrie 2025. Totodată, volumul energiei achiziționate în decembrie a fost mai mare față de luna precedentă. Potrivit datelor Energocom, în decembrie, întreprinderea a achiziționat 458,150 mii MWh, cu aproximativ 60,6 mii MWh mai mult decât în noiembrie, când […]
15:20
Trump dă asigurări că SUA conduc Venezuela. 70 de morţi şi 90 de răniţi în „operaţiunea de poliţie” americană # Vocea Basarabiei
Preşedintele american Donald Trump dă asigurări că Statele Unite se află "la conducerea" Venezuelei, după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, care urmează să se înfăţişeze luni la un tribunal la New York pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţii de trafic de droguri, relatează AFP. Somată să se conformeze voinţei Washingtonului, Delcy Rodriguez, numită preşedintă interimară […]
15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de ceață. Astfel, începând cu 6 ianuarie, ora 01, până miercuri, ora 16:00, pe întreg teritoriul țării vizibilitatea va fi redusă până la 200 de metri și mai puțin, fenomen ce poate afecta traficul auto și cel aerian. În același timp, până marți, ora 10:00, este […]
13:30
Un tânăr de 24 de ani, recunoscut vinovat de escrocherie prin intermediul aplicației WhatsApp, condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Anunțul a fost făcut de Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit materialelor cauzei, în decembrie 2024, tânărul, aflat în detenție, a creat un cont fals pe […]
13:00
UE cere respectarea dreptului internațional și a voinței poporului venezuelean, după intervenția SUA # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană a transmis duminică că principiile dreptului internațional trebuie respectate în Venezuela și că voința poporului venezuelean trebuie să stea la baza oricărei soluții politice, potrivit unei declarații comune susținute de toate statele membre ale blocului, cu excepția Ungariei, relatează MOLDPRES cu referire la Reuters. Mesajul UE survine după ce Statele Unite au lansat […]
12:50
Intervenții nocturne pe drumurile naționale: peste 700 de tone de material antiderapant, împrăștiate pe trasee # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, pe parcursul nopții, unitățile teritoriale ale S.A. „Drumuri" au intervenit în raioanele din nordul, centrul și sudul țării pentru patrularea și monitorizarea continuă a traseelor naționale, precum și pentru combaterea lunecușului. Potrivit AND, drumarii au acționat cu prioritate pe sectoarele cu pante, curbe periculoase și în zonele cu […]
12:00
11 cazuri de consum și deținere de droguri, depistate într-o săptămână la Chișinău # Vocea Basarabiei
În decursul unei săptămâni, angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) au depistat 11 cazuri de consum și deținere de substanțe narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău, în urma acțiunilor zilnice de patrulare. Potrivit informațiilor oferite de poliție, în sectorul Centru au fost identificați trei bărbați, cu vârste cuprinse între 33 și 38 de ani, […]
11:30
Incendiu la o biserică din raionul Drochia. Focul a izbucnit în anexa lăcașului de cult # Vocea Basarabiei
Incendiu la biserica „Sfânta Treime" din localitatea Sofia, raionul Drochia. Pompierii din nordul țării au fost alertați prin Serviciul 112, în dimineața zilei de 4 ianuarie 2026la ora 06:40. Potrivit primelor informații, focul a izbucnit într-o anexă a lăcașului de cult, mai exact într-o încăpere tehnică cu suprafața de 12 metri pătrați, unde era amenajată […]
10:50
Cuba anunță moartea a 32 de ofițeri de securitate în urma atacului SUA asupra Venezuelei # Vocea Basarabiei
Guvernul Cubei a anunțat că 32 de membri ai forțelor de securitate cubaneze au fost uciși în urma atacurilor militare americane asupra Venezuelei, desfășurate sâmbătă dimineață. Informația a fost confirmată duminică printr-un comunicat oficial difuzat la televiziunea națională, transmit dpa, AFP și EFE. Potrivit autorităților de la Havana, militarii decedați făceau parte din Forțele Armate […]
Ieri
09:40
Un bărbat a fost reținut de polițiștii din Ceadîr-Lunga, după ce ar fi tras un foc de armă asupra unui automobil aflat în deplasare pe drumul local Tomai – Ceadîr-Lunga. Incidentul s-a produs ieri, în jurul orei 18:40. Poliția a fost sesizată de o femeie care a comunicat că, în timp ce se deplasa cu […]
09:40
Peste 3.260 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, documentate în weekend de către polițiștii din întreaga țară. Cele mai frecvente abateri fiind depășirea limitei de viteză și nerespectarea semnelor de circulație. Potrivit datelor Poliției, 32 de conducători auto au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. Alte 1.453 […]
09:20
Ministerul Agriculturii lansează apelul III pentru finanțarea dezvoltării locale prin Programul LEADER # Vocea Basarabiei
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea apelului III de depunere a cererilor pentru selectarea grupurilor de acțiune locală (GAL) și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală, care vor beneficia de finanțare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Apelul va fi deschis în perioada 15 ianuarie – 24 februarie 2026. Potrivit instituției, […]
09:10
Indemnizația pentru tinerii medici va crește la 250.000 de lei din promoția 2027, anunță ministrul Sănătății # Vocea Basarabiei
Începând cu promoția anului 2027, statul va majora indemnizația acordată tinerilor medici care aleg să activeze în mediul rural până la 250.000 de lei. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-un interviu pentru MOLDPRES. Potrivit oficialului, măsura face parte dintr-un pachet extins de stimulente financiare și contractuale, menit să reducă deficitul de […]
4 ianuarie 2026
14:30
Președintele Nicușor Dan va participa marți, la Paris, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință" (Coalition of the Willing), potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale, transmite Agerpres. Aliații europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă, la Kiev, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului […]
13:30
Aeroporturile din Grecia au suspendat toate zborurile din cauza unei defecțiuni tehnice # Vocea Basarabiei
Aeroporturile din întreaga Grecie au suspendat duminică sosirile și plecările, în urma unor probleme care afectau frecvențele radio, au anunțat televiziunea publică greacă și autoritatea aeronautică a țării, citate de Reuters. Autoritățile au precizat că investighează cauza problemelor tehnice. Autoritatea greacă a aviației civile a transmis că unele survoluri care folosesc Regiunea de Informații de Zbor […]
13:30
Gluma lui Zelenski după ce a fost întrebat de Maduro: „Americanii știu ce au de făcut în continuare” # Vocea Basarabiei
Întrebat despre operațiunea desfășurată de Statele Unite în Venezuela pentru capturarea liderului autocrat Nicolas Maduro și aducerea sa în fața justiției americane, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dat un răspuns care a stârn
13:10
12:40
Un român este printre cei 40 de oameni care au murit în Elveția în incendiul de Revelion într-un bar din Crans-Montana. Ministerul de Externe de la București a confirmat că cetățeanul, în vârstă de 18 ani, care inițial fusese dat dispărut. MAE de la București a transmis condoleanțe familiei îndoliate, menționând că Ambasada României la […] Articolul Un român, printre victimele incendiului din Crans-Montana apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Trump spune că nu va desfășura trupe în Venezuela dacă vicepreședinta Delcy Rodríguez „face ce vrem noi” # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că nu va desfășura trupe în Venezuela și nici nu va lansa noi atacuri împotriva acestei țări dacă vicepreședinta lui Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez, ‘face ce vrem noi’, relatează EFE. Într-un interviu acordat tabloidului New York Post, Trump a declarat că SUA nu vor desfășura soldați pe teritoriul […] Articolul Trump spune că nu va desfășura trupe în Venezuela dacă vicepreședinta Delcy Rodríguez „face ce vrem noi” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Situație excepțională în sistemul de alimentare cu apă în municipiul Bălți. Mai multe cartiere din oraş au rămas fără apă din cauza unei avarii la apeductul Soroca–Bălți. Incidentul s-a produs pe 2 ianuarie, iar pompele din Soroca ce alimentează cu apă municipiul Bălți au fost oprite la ora 12:30, transmite politik.md. Angajații întreprinderii de stat […] Articolul Situație excepțională la Bălți: mai multe cartiere au rămas fără apă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Poliția intensifică patrulările rutiere, în contextul traficului sporit de sărbători # Vocea Basarabiei
Poliția anunță intensificarea patrulărilor rutiere pe drumurile naționale, în special pe direcțiile de acces către punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova, în contextul fluxului sporit de transport din perioada sărbătorilor. Potrivit oamenilor legii, zonele vizate sunt, în principal, drumurile cu acces către frontieră, monitorizate continuu din cauza numărului mare de autovehicule, […] Articolul Poliția intensifică patrulările rutiere, în contextul traficului sporit de sărbători apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Oana Țoiu: „Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri” # Vocea Basarabiei
România se află în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană în legătură cu situația din Venezuela și discută alinierea pentru o declarație comună în perspectiva unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, într-o postare publicată pe rețelele sociale. „Suntem în strânsă […] Articolul Oana Țoiu: „Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Drumarii au intervenit pe timpul nopții pentru combaterea lunecușului pe traseele naționale # Vocea Basarabiei
Pe parcursul nopții, drumarii au continuat lucrările de întreținere a traseelor naționale în condiții de iarnă, în regiunile unde au fost necesare intervenții. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, pe drumurile naționale din zonele de Nord, Centru și Sud a fost efectuată patrularea rutieră, iar pe mai multe sectoare, inclusiv Briceni, Dondușeni, Ocnița, Florești, Soroca, Rezina, […] Articolul Drumarii au intervenit pe timpul nopții pentru combaterea lunecușului pe traseele naționale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Republica Moldova își exprimă sprijinul pentru dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație. Într-o postare publicată pe platforma X, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că legitimitatea regimului condus de Nicolas Maduro este contestată de mult timp, atât pe plan intern, cât și la nivel internațional. Șeful diplomației de la Chișinău a subliniat importanța […] Articolul Republica Moldova susține tranziția democratică în Venezuela apare prima dată în Vocea Basarabiei.
3 ianuarie 2026
18:20
Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a reacționat la operațiunea desfășurată de Statele Unite împotriva Venezuelei, reiterând poziția fermă a Kievului față de regimul de la Caracas. Șeful diplomației ucrainene, Andrei Sîbiha, a declarat că Ucraina susține constant dreptul popoarelor la o viață liberă, fără dictatură, opresiune și încălcări ale drepturilor omului. Potrivit acestuia, regimul condus […] Articolul MAE al Ucrainei comentează operațiunea SUA împotriva Venezuelei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Armata Națională renunță treptat la armele Kalașnikov. Moldova va trece la calibrul NATO # Vocea Basarabiei
Republica Moldova va renunța gradual la automatele de tip Kalașnikov, AK-47 și AK-74, în cadrul tranziției către armamentul de calibrul NATO. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, care a subliniat că această schimbare va aduce beneficii logistice și operaționale și va marca o nouă etapă de modernizare a Armatei Naționale. „Vom trece […] Articolul Armata Națională renunță treptat la armele Kalașnikov. Moldova va trece la calibrul NATO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Pană de curent majoră în sud-vestul Berlinului: zeci de mii de locuințe și mii de firme afectate # Vocea Basarabiei
Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă sâmbătă pentru aproximativ 50.000 de locuințe și 2.000 de firme din sud-vestul Berlinului, în urma unui incendiu care a afectat rețeaua de cabluri, a anunțat compania de electricitate Stromnetz Berlin, citată de DPA. Potrivit reprezentanților companiei, nu este clar când va fi restabilită complet alimentarea cu energie electrică, […] Articolul Pană de curent majoră în sud-vestul Berlinului: zeci de mii de locuințe și mii de firme afectate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Situația traficului la frontieră, ora 16:00: circulație fluidă la Sculeni, aglomerație pe sensul de ieșire la Leușeni # Vocea Basarabiei
Potrivit informațiilor disponibile la ora 16:00, traficul transfrontalier prin Punctul de Trecere a Frontierei Internaționale (PVFI) Sculeni a fost fluidizat, iar circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei. La PVFI Leușeni se menține un flux majorat de călători și mijloace de transport, în special pe sensul de ieșire din Republica […] Articolul Situația traficului la frontieră, ora 16:00: circulație fluidă la Sculeni, aglomerație pe sensul de ieșire la Leușeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație. Horațiu Cosma: „Nu mai este un proiect pe hârtie, ci o realitate istorică” # Vocea Basarabiei
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) din România a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8. Sectorul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, care include ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, până la frontiera cu Republica Moldova, are un cost estimat de 4,7 miliarde de lei românești și o durată totală […] Articolul Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație. Horațiu Cosma: „Nu mai este un proiect pe hârtie, ci o realitate istorică” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Nicolas Maduro și soția sa, acuzați de trafic de droguri. SUA anunță capturarea liderului venezuelean # Vocea Basarabiei
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, se confruntă cu acuzații grave legate de trafic de droguri și vor răspunde în fața justiției americane, a declarat sâmbătă procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, într-un mesaj publicat pe platforma X, informează dpa. Potrivit acesteia, cei doi au fost puși sub acuzare în Districtul […] Articolul Nicolas Maduro și soția sa, acuzați de trafic de droguri. SUA anunță capturarea liderului venezuelean apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Administrația Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău avertizează asupra unui flux sporit de pasageri în perioada sărbătorilor de iarnă și recomandă călătorilor să se prezinte la aerogară cu cel puțin trei ore înainte de zborul programat. Potrivit autorităților, acest lucru va permite parcurgerea fără grabă a tuturor etapelor premergătoare călătoriei, informează MOLDPRES. Totodată, pasagerii sunt […] Articolul Aeroportul Chișinău anunță trafic intens în perioada sărbătorilor de iarnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a reacționat după atacul lansat de Statele Unite ale Americii asupra Venezuelei, acuzând Washingtonul de „agresiune armată”. Kremlinul condamnă ferm acțiunea și cere evitarea unei escaladări a situației prin dialog. Într o declarație publicată marți, diplomația rusă afirmă că atacul comis de SUA provoacă „o profundă îngrijorare și condamnare”. „În […] Articolul Rusia, Belarus și Iranul condamnă atacul SUA asupra Venezuelei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Uniunea Europeană monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela şi chiar dacă îl consideră pe Nicolas Maduro un preşedinte ilegitim, face apel la reţinere şi la respectarea principiilor dreptului internaţional, a reacţionat sâmbătă şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, după ce Donald Trump a anunţat că liderul venezuelean a fost capturat şi scos din ţară, împreună cu soţia, […] Articolul Intervenţie SUA în Venezuela. Primele reacţii din Europa apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Consilieri pe probleme de securitate națională din 15 țări se întâlnesc sâmbătă la Kiev pentru a discuta despre eforturile diplomatice de a pune capăt războiului din Ucraina, în condițiile în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski speră să se înregistreze progrese în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru țara sa, informează dpa și AFP, citate […] Articolul Noi discuții la Kiev între Ucraina și aliații săi privind un acord de pace apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Mihai Popșoi: Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău în această vară # Vocea Basarabiei
Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău la finele lunii iunie – începutul lunii iulie 2026, atunci când expiră prevederile Acordului curent. Chișinăului a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova despre închiderea centrului. Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru MOLDPRES. Potrivit […] Articolul Mihai Popșoi: Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău în această vară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Meteorologii au emis un cod galben privind condiții complicate ale vremii pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este valabilă în perioada 4 ianuarie, ora 10:00 – 5 ianuarie, ora 14:00. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada menționată, pe arii extinse sunt prognozate depuneri de polei și lapoviță, iar pe drumuri se va forma ghețuș, ceea […] Articolul Avertizare meteo: lapoviță, polei și ghețuș pe arii extinse apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii informează că, începând cu data de 5 ianuarie 2026, Activitatea Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii va fi relocată temporar, începând cu 5 ianuarie, într-un alt sediu. Misiunea diplomatică va activa pe o perioadă de la trei până la cinci luni, la următoarea adresă: 1015 […] Articolul Ambasada R. Moldova în SUA, relocată temporar după incendiul din decembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
SUA confirmă atacul asupra Venezuelei: Maduro și soția sa, capturați și scoși din țară # Vocea Basarabiei
Washingtonul a confirmat că SUA au desfășurat cu succes o operațiune împotriva Venezuelei și a liderului său, Nicolás Maduro. Potrivit Președintelui american, Donald Trump, Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară. Anunțul a fost făcut de către președintele american pe rețeaua Truth Social. „Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes […] Articolul SUA confirmă atacul asupra Venezuelei: Maduro și soția sa, capturați și scoși din țară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
