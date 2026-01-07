Carburanții se scumpesc din nou, începând de miercuri
Ziua, 7 ianuarie 2026 11:00
Carburanții se scumpesc ușor în următoarele trei zile. Astfel, în perioada 7-9 ianuarie, prețul maxim la pompă va fi de 22,04 lei pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 și de 18,77 lei la motorină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pentru miercuri, joi și vineri o scumpire cu doi
• • •
Acum 30 minute
11:00
10:50
Companiile aeriene vor fi nevoite să anuleze o parte din zborurile programate pentru miercuri dimineață pe aeroporturile din Paris din cauza ninsorilor prognozate, a anunțat marți ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, informează AFP, citată de Agerpres. Aceste anulări, necesare pentru efectuarea operațiunilor de deszăpezire a pistei și degivrare a aeronavelor, vor afecta aproximativ 40%
Acum o oră
10:20
Avarie la o rețea termică din cartierul Schinoasa al Capitalei. De Crăciun, 16 blocuri vor fi deconectate de la căldură # Ziua
Avarie la o rețea termică din cartierul Schinoasa din Capitală, unde 16 blocuri de pe patru străzi au fost deconectate de la căldură. Întreprinderea Termoelectrica anunță că avaria a fost cauzată de căderi de tensiune pe linia electrică „Chișinău – Malina Mică". Aceste perturbări au influențat regimul hidraulic al sistemului centralizat de termoficare. În aceste
Acum 2 ore
10:00
Zelenski, despre desfășurarea trupelor aliate în Ucraina: Știm fiecare țară pentru ce este pregătită. SUA se vor ocupa de monitorizare # Ziua
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat marți, 6 ianuarie, după semnarea „declarației de intenție" privind desfășurarea trupelor în Ucraina după încheierea războiului că „avem deja detaliile necesare", și că „înțelegem ce este pregătită să ofere fiecare țară dintre membrii Coaliției". Potrivit lui, oficiali militari din Franța, Regatul Unit și Ucraina au lucrat în detaliu la
09:30
Franța, Marea Britanie și Ucraina au semnat, la Paris, o „declarație de intenție” privind desfășurarea unei forțe multinaționale după încheierea războiului # Ziua
Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat marți la Paris o „declarație de intenție" privind desfășurarea viitoare a unor forțe multinaționale ca garanție de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistițiu, informează AFP și Reuters. Președintele francez Emmanuel Macron a explicat că semnarea de garanții de securitate angajate pentru Ucraina,
Acum 4 ore
09:00
În data de 7 ianuarie, de Crăciunul pe stil vechi și a doua zi, 8 ianuarie, va fi modificată circulația mai multor rute de autobuz din Chișinău, deoarece maimuțe linii vor fi suspendate. Pentru 7 ianuarie se anunță suspendarea circulației autobuzelor de pe linia nr. 12, 18b, 50 și 52. Pe 8 ianuarie va fi
08:50
Incendiu grav la un depozit alimentar din Capitală. Peste 70 de salvatori au intervenit pentru lichidarea flăcărilor # Ziua
Alertă pentru pompierii din Capitală. Un incendiu grav a izbucnit într-un depozit alimentar de pe strada Mihai Viteazul. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au instituit nivel sporit de intervenție, la fața locului fiind trimiși peste 70 de salvatori cu 13 autospeciale. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03. Ajunși la destinație
08:00
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc azi Nașterea Domnului, după un post de 40 de zile. Este ziua care aduce lumină în casele credincioșilor și îi adună pe toți laolaltă. Astăzi, gospodarii își deschid ușile pentru colindători care vin să vestească Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Este ziua în care vestea este adusă pe la case
Acum 24 ore
18:20
Moscova acceptă plecarea lui Maduro și își declară sprijinul pentru noua conducere de la Caracas # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a publicat o declarație privind evoluția situației din Venezuela, în care salută instalarea vicepreședintelui executiv Delcy Rodriguez în funcția de președinte împuternicit al țării și își reafirmă sprijinul pentru autoritățile de la Caracas. Potrivit comunicatului, Delcy Rodriguez a depus jurământul în Adunarea Națională a Venezuelei și a preluat atribuțiile
18:00
VIDEO | Șeful Pentagonului ironizează sistemele rusești de apărare antiaeriană după operațiunea SUA din Venezuela # Ziua
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că sistemele de apărare antiaeriană rusești aflate în dotarea Venezuelei „nu au funcționat prea bine" în timpul operațiunii militare desfășurate recent de Statele Unite la Caracas, soldată cu capturarea președintelui Nicolas Maduro. Vorbind luni, 5 ianuarie, în fața militarilor americani la un șantier naval din statul Virginia,
17:40
Nicolas Maduro, reprezentat în SUA de avocatul care a obținut eliberarea lui Julian Assange după un deceniu de bătălii juridice # Ziua
Echipa juridică a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, capturat de forțele americane și adus în fața unei instanțe federale din New York, îl include pe Barry Pollack, un avocat american de prestigiu, cunoscut la nivel internațional pentru faptul că l-a reprezentat ani la rând pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, relatează The Guardian. La prima sa apariție
17:20
O femeie de 37 de ani a dat naștere în ambulanță celui de-al nouălea copil. Mama, asistată de medicii din Sângerei # Ziua
O femeie de 37 de ani a născut în ambulanță cel de-al nouălea copil. Intervenția emoționantă a avut loc luni, 5 ianuarie, când o echipă a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă din Sângerei a fost solicitată pentru transportarea gravidei la spital. Ambulanța a fost solicitată într-o localitate din raion femeia prezentând contracții uterine. „În doar 12 minute, ambulanța a
17:00
Ambasada SUA lansează campania „50 de state în 50 de săptămâni”, dedicată celebrării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite # Ziua
Ambasada SUA la Chișinău a anunțat lansarea campaniei „50 de state în 50 de săptămâni", un proiect aniversar care va marca, pe parcursul anului 2026, împlinirea a 250 de ani de la înființarea Statelor Unite ale Americii. Astfel, fiecare săptămână va fi dedicată unui stat american, astfel încât lumea de aici să poată cunoaște istoria
16:50
La Paris se discută trimiterea de militari americani și zeci de mii de pacificatori în Ucraina după război # Ziua
În cadrul negocierilor desfășurate la Paris în formatul „Coaliției de Voință", este discutată inclusiv posibilitatea trimiterii de militari americani în Ucraina după încheierea războiului, relatează Radio Europa Liberă, citând surse europene. Potrivit oficialilor europeni, prezența militarilor americani pe teritoriul Ucrainei ar putea avea un rol necombatant, axat pe monitorizarea respectării unui eventual armistițiu. În paralel,
16:40
Politico: SUA ar putea prelua controlul asupra Groenlandei în următoarele luni, profitând de o „fereastră de oportunitate” # Ziua
Statele Unite ar putea stabili controlul asupra Groenlandei chiar în cursul anului 2026, profitând de o „fereastră de oportunitate" în lunile următoare, relatează Politico, citând experți și oficiali care au dorit să rămână anonimi. Potrivit sursei, un asemenea demers ar putea avea loc înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru 3
16:20
Academia de Științe a Moldovei cheamă la dialog, pentru a identifica o „soluție constructivă” în cazul Universității din Cahul # Ziua
Academia de Științe a Moldovei a adresat un un apel către ministerele de resort și Consiliile Rectorilor din Republica Moldova și România, de a a identifica o soluție, în contextul intenției autorităților de la Chișinău de a lichida Universitatea de Stat din Cahul, prin comasarea ei cu Universitatea Tehnică. Savanții moldoveni menționează că acest mesaj
16:10
Bacul peste Nistru de la Molovata, Dubăsari, care face legătura cu satul Molovata Nouă de pe malul stâng al Nistrului, și-a sistat activitatea din cauza ceții dense. Anunțul a fost făcut de Serviciul Vamal, care a precizat că, din cauza avertizării cod galben, a fost întreruptă temporar și activitatea postului vamal intern din zonă. În aceste
15:40
Veaceslav Platon, anunțat în căutare internațională, a trimis o solicitare în instanță prin care cere să fie audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară", în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Completul de judecători a anunțat despre recepționarea cererii în debutul ședinței de judecată de marți. Aceasta urmează să fie analizată de părți, transmite
15:30
Viktor Orban: Ungaria nu va ieși din Uniunea Europeană, aceasta se va destrăma singură dacă nu va fi restructurată # Ziua
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că Budapesta nu intenționează să părăsească Uniunea Europeană, apreciind însă că blocul comunitar riscă să se destrame singur, din cauza lipsei de reforme și a haosului de la nivelul conducerii. Declarațiile au fost făcute la prima întâlnire internațională cu presa din acest an, la care au participat reprezentanți ai
15:20
ICR „Mihai Eminescu” invită: „Călătorie între folclorul românesc și muzica universală” – concert de Ziua Culturii Naționale # Ziua
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu" la Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează un concert de excepție, cu prilejul Zilei Culturii Naționale dedicat promovării valorilor culturale românești și universale. Evenimentul va avea loc pe 17 ianuarie 2026, la Sala cu Orgă din Chișinău. Doi artiști de
15:00
Premierul Danemarcei avertizează că o preluare a Groenlandei de către SUA ar însemna sfârșitul NATO # Ziua
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat luni că o eventuală preluare a Groenlandei de către Statele Unite ar echivala cu sfârșitul Alianței Nord-Atlantice. Afirmațiile vin pe fondul reluării apelurilor președintelui american Donald Trump ca teritoriul arctic, bogat în resurse și cu importanță strategică, să intre sub controlul SUA, la scurt timp după operațiunea militară americană
14:40
Meteorologii vin cu noi avertizări pentru următoarele trei zile. Este anunțată vreme capricioasă cu ploi, lapoviță și ninsori însemnate, în special în raioanele de nord. De asemenea, pe arii extinse se va forma polei pe drumuri. Meteorologii au emis, în acest sens, cod galben care va intra în vigoare la noapte și va fi valabil
14:20
Liderii europeni susțin Danemarca în contextul „interesului reînnoit” al SUA pentru Groenlanda # Ziua
Liderii mai multor mari puteri europene au transmis marți un mesaj ferm de susținere pentru Danemarca și Groenlanda, subliniind că insula arctică aparține populației sale și că doar Copenhaga și Nuuk pot decide asupra viitorului acesteia. Declarația comună vine pe fondul interesului reînnoit manifestat de președintele SUA, Donald Trump, pentru preluarea teritoriului danez. În declarația
13:50
Protest lângă Negureni al unui grup de fermieri. Agricultorii, nemulțumiți de întârzierile la subvenții și de blocaje în vânzarea produselor # Ziua
Un grup de protestatari au ieșit azi cu tractoarele și alte unități de tehnică la un protest organizat în preajma satului Negureni, raionul Telenești, pe marginea drumului național Chișinău – Soroca. Potrivit organizatorilor, scopul manifestației este de a exprima nemulțumirile față de situația din agricultură. Nicolai Gherasim, agricultor din Negureni și unul din organizatori, declarat, citat
13:40
Liderul opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado: Sunt gata să împart Premiul Nobel pentru Pace cu Donald Trump # Ziua
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a declarat că este dispusă să împartă Premiul Nobel pentru Pace cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, apreciind rolul acestuia în operațiunea americană care a dus la capturarea liderului de la Caracas, Nicolas Maduro. „Aș fi bucuroasă să împart această distincție cu el. Este un pas extrem de
13:20
Consiliul municipal Chișinău urmează să se întrunească în ședință în data de 20 ianuarie. Convocarea a fost solicitată de fracțiunea Partidului Mișcarea Alternativa Națională, condus de primarul, Ion Ceban. Pe ordinea de zi a ședinței urmează să fie inclus proiectul bugetului municipal pentru 2026, precum și numirea lui Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi în funcția
13:10
Ucraina a lovit o bază petrolieră, un combinat petrochimic și un depozit de muniții în mai multe regiuni ale Rusiei # Ziua
Forțele ucrainene au lansat în noaptea de 6 ianuarie un atac de amploare cu drone asupra mai multor regiuni ale Federației Ruse, vizând obiective din sectorul energetic și militar. Autoritățile ruse au raportat incendii, explozii, evacuări și perturbări ale infrastructurii, relatează The Moscow Times. Guvernatorul regiunii Lipețk, Igor Artamonov, a anunțat că în raionul Usmanski
12:40
Doi funcționari de la Cimitirul „Sf. Lazăr” din Chișinău și alți doi complici, trimiși în instanță pentru luare de mită # Ziua
Doi funcționari dintr-o filială a Cimitirului „Sfântul Lazăr" și alți doi complici au fost trimiși pe banca acuzaților într-un dosar de luare de mită, escrocherie și trafic de influență. Ancheta a constatat că, în 2020, contrar obligațiunilor de serviciu, un șef de brigadă a fost implicat în peste 70 de cazuri de luare de mită,
12:10
„Coaliția de Voință” se reunește la Paris pentru a discuta garanții de securitate pentru Ucraina # Ziua
Liderii a aproximativ 35 de state se reunesc marți, la Paris, în cadrul așa-numitei „Coaliții de Voință", pentru a discuta garanțiile de securitate oferite Ucrainei – un element esențial al oricărui viitor acord de pace menit să pună capăt invaziei ruse la scară largă. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat în discursul său de Anul
12:00
FOTO | Drumarii din Chișinău au curățat, noaptea trecută, străzile și trotuarele de zăpadă și polei. Lucrările continuă și pe parcursul zilei # Ziua
Primăria Chișinău anunță că reprezentanții serviciilor municipale, împreună cu angajații Preturilor
11:30
Critici dure la ONU față de acțiunile SUA în Venezuela. Franța se aliniază Rusiei în condamnarea capturării lui Maduro # Ziua
Acțiunile Statelor Unite în Venezuela au fost dur criticate în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU, nu doar de Rusia, ci și de China, Franța și Danemarca. Mai multe state au avertizat că operațiunea americană împotriva regimului de la Caracas reprezintă o încălcare gravă a suveranității și a dreptului internațional, relatează The […] Articolul Critici dure la ONU față de acțiunile SUA în Venezuela. Franța se aliniază Rusiei în condamnarea capturării lui Maduro apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
11:10
Incendiu într-un bloc cu 16 etaje din Capitală. Salvatorii au evacuat, la miezul nopții, 32 de locatari # Ziua
Trei echipaje de pompieri au intervenit, noaptea trecută, la un incendiu izbucnit într-un bloc cu 16 etaje din sectorul Buiucani al Capitalei. Flăcările au cuprins o cameră a unui apartament de la etajul al treilea, din locuință fiind evacuați doi bărbați, în vârstă de 60 și 36 de ani. Aceștia au suferit intoxicații ușoare și […] Articolul Incendiu într-un bloc cu 16 etaje din Capitală. Salvatorii au evacuat, la miezul nopții, 32 de locatari apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Creștinii ortodocși de stil nou sărbătoresc astăzi Boboteaza, mare praznic împărătesc, care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă # Ziua
Praznic împărătesc în calendarul îndreptat. Creștinii ortodocși de stil nou sărbătoresc astăzi Botezul Domnului, sărbătoare cunoscută în popor și ca Boboteaza. Este ziua în care Mântuitorul Hristos a fost botezat în Iordan de Sfântul Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul, moment care marchează începutul vieții creștine. La 30 de ani, la plinătatea vârstei bărbatului desăvârșit, a […] Articolul Creștinii ortodocși de stil nou sărbătoresc astăzi Boboteaza, mare praznic împărătesc, care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie. Decizia a fost luată marți de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Adunarea însă se va desfășura online, iar delegații vor vota electronic. Președintele CSP, Dumitru Obadă, a precizat că formatul online a fost ales pentru a evita întreruperea activității curente și pentru a reduce costurile. […] Articolul Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată în 20 martie apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Defrișări ilegale la Criuleni camuflate prin lucrări de curățare. Angajați ai întreprinderii silvice riscă demisii și chiar dosar penal # Ziua
Mai multe defrișări ilegale de arbori camuflate prin lucrări de curățare a pădurii au fost depistate în zona Ocolului Silvic Criuleni, în urma unor controale inopinate a inspectorilor de mediu. În total, au fost tăiați fără acte permisive 161 de copaci. Controlul a fost dispus în urma unei sesizări. Potrivit Ministerului Mediului, în urma controlului, […] Articolul Defrișări ilegale la Criuleni camuflate prin lucrări de curățare. Angajați ai întreprinderii silvice riscă demisii și chiar dosar penal apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Casa Albă susține deschis că Groenlanda ar trebui să devină teritoriu american: „Aceasta este poziția oficială a guvernului Statelor Unite” # Ziua
Casa Albă afirmă explicit că Groenlanda ar trebui să facă parte din Statele Unite, poziție prezentată drept una oficială a administrației americane. Declarațiile au fost făcute de Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet al Casei Albe și unul dintre cei mai influenți consilieri ai președintelui Donald Trump. Într-un interviu acordat CNN, Miller a comentat […] Articolul Casa Albă susține deschis că Groenlanda ar trebui să devină teritoriu american: „Aceasta este poziția oficială a guvernului Statelor Unite” apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Președintele Academiei Române: Desființarea Universității din Cahul atacă legătura dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului # Ziua
Decizia autorităților de la Chișinău de a desființa Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, prin absorbția acesteia în Universitatea Tehnică a Moldovei, provoacă îngrijorări nu doar în mediul academic local, ci și peste Prut. Președintele Academiei Române, istoricul Ioan-Aurel Pop, avertizează, într-un interviu pentru Libertatea.ro, că dispariția acestei instituții este „un semn rău” […] Articolul Președintele Academiei Române: Desființarea Universității din Cahul atacă legătura dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
„Sunt nevinovat. Sunt un prizonier de război”. Nicolas Maduro a respins, în lacrimi, acuzațiile formulate împotriva sa în fața unei instanțe federale din SUA # Ziua
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a apărut în fața unei instanțe federale din Manhattan, New York, unde a respins acuzațiile formulate de autoritățile americane și a susținut că a fost „răpit” din Caracas și adus în Statele Unite împotriva voinței sale. Audierea a vizat capete de acuzare grave, inclusiv narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină și […] Articolul „Sunt nevinovat. Sunt un prizonier de război”. Nicolas Maduro a respins, în lacrimi, acuzațiile formulate împotriva sa în fața unei instanțe federale din SUA apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
VIDEO | Camioane și autoturisme, răsturnate din cauza poleiului de pe drumuri. O ambulanță a derapat într-o suburbie a Capitalei # Ziua
Mai multe camioane și autoturisme au derapat și chiar s-au răsturnat în urma ninsorilor de luni și a poleiului format pe drumuri și pe străzile localităților. La Durlești, câteva mașini au derapat pe o stradă în pantă și au lunecat intrând într-un gard al unei gospodării. Imaginile cu mașinile ce lunecă la vale în viteză […] Articolul VIDEO | Camioane și autoturisme, răsturnate din cauza poleiului de pe drumuri. O ambulanță a derapat într-o suburbie a Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
5 ianuarie 2026
19:20
Iurie Leancă, despre criza bancară din 2014: „Principalele instituții din sistemul financiar erau conduse de reprezentanți ai PLDM șI PL, iar celelalte partide nu puteau interveni” # Ziua
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, în calitate de martor al apărării în dosarul lui Vlad Plahotniuc, judecat pentru rolul pe care l-ar fi avut în frauda bancară din 2014. Acesta a declarat în fața instanței că atât Banca Națională a Moldovei, condusă de reprezentanți ai Partidul Liberal, cât și Consiliul […] Articolul Iurie Leancă, despre criza bancară din 2014: „Principalele instituții din sistemul financiar erau conduse de reprezentanți ai PLDM șI PL, iar celelalte partide nu puteau interveni” apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Cuba declară două zile de doliu după moartea a 32 de cetățeni în urma raidului SUA pentru capturarea lui Maduro # Ziua
Autoritățile de la Havana au anunțat faptul că 32 de cetățeni cubanezi au fost uciși în urma atacurilor americane din Venezuela, printre victime aflându-se membri ai forțelor armate și ai Ministerului de Interne al Cubei. Informația confirmă public, într-un mod rar, amploarea implicării Cubei în sprijinul regimului de la Caracas, relatează The New York Times. […] Articolul Cuba declară două zile de doliu după moartea a 32 de cetățeni în urma raidului SUA pentru capturarea lui Maduro apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Calea ferată din Republica Moldova se află într-o stare critică. Aproximativ 45% din rețeaua extinsă este evaluată ca foarte degradată, în condițiile în care trenurile circulă cu doar 48% din viteza pentru care infrastructura a fost proiectată, iar vitezele maxime nu depășesc 80 km/h, arată raportul TEN-T pentru perioada 2023–2025. Rețeaua feroviară operațională a Republica […] Articolul Raport alarmant al UE: Căile ferate din R. Moldova, într-o stare critică și fără progrese apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Serviciile secrete ale Germaniei l-ar fi spionat pe Barack Obama în perioada în care era președinte al SUA # Ziua
Serviciul federal de informații al Germaniei (BND) l-ar fi interceptat pe fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, în timpul mandatului său, fără știrea și permisiunea cancelarului Angela Merkel, potrivit unor dezvăluiri apărute în presa germană. Informația a fost făcută publică de jurnalistul Holger Stark, redactor-șef adjunct al publicației Die Zeit, într-un podcast realizat de […] Articolul Serviciile secrete ale Germaniei l-ar fi spionat pe Barack Obama în perioada în care era președinte al SUA apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Primii kilometri de autostradă pe teritoriul R. Moldova. A fost lansată licitația pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii # Ziua
Autoritățile din România au lansat licitația pentru ultimul tronson din Autostrada Unirii (A8), care va traversa frontiera cu Republica Moldova. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău, este vorba desprte un proiect strategic care marchează construcția primilor kilometri de autostradă în stânga Prutului. Acest tronson are o lungime de aproximativ 4,7 kilometri, între […] Articolul Primii kilometri de autostradă pe teritoriul R. Moldova. A fost lansată licitația pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
VIDEO | Președintele interimar al Venezuelei cere colaborarea SUA, în timp ce Trump condiționează sprijinul de „acces total” la resurse # Ziua
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a invitat oficial Statele Unite să colaboreze pe o agendă de cooperare, adoptând un ton conciliant după capturarea fostului lider Nicolas Maduro de către forțele americane, relatează Reuters. Într-o declarație publicată pe rețelele sociale, Rodriguez a afirmat că Venezuela „aspiră să trăiască fără amenințări externe” și dorește relații „echilibrate […] Articolul VIDEO | Președintele interimar al Venezuelei cere colaborarea SUA, în timp ce Trump condiționează sprijinul de „acces total” la resurse apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: R. Moldova trebuie să vizeze o aderare completă la UE. Decuplarea de Ucraina, improbabilă # Ziua
Republica Moldova trebuie să urmărească o aderare completă la Uniunea Europeană, care să îi permită să conteze real în procesul decizional european. Afirmația aparține afirmă vicepreședintele Parlamentul European, Victor Negrescu, într-un interviu pentru RFI. „Republica Moldova trebuie să vizeze o aderare completă la Uniunea Europeană, în sensul în care, a doua zi după aderare, trebuie […] Articolul Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: R. Moldova trebuie să vizeze o aderare completă la UE. Decuplarea de Ucraina, improbabilă apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Mesajul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române în Ajunul Bobotezei: Înnoim botezul nostru prin gustarea apei sfințite a Aghesmei Mari # Ziua
Patriarhul Daniel a transmis un mesaj credincioșilor în Ajunul Bobotezei, subliniind că Botezul este temelia tuturor Tainelor și începutul vieții în Hristos. Aghasma Mare sfințește sufletul, trupul și locurile, fiind folosită zilnic de credincioși. Catedrala Patriarhală va distribui marți 10.000 de litri de Agheasmă Mare. Patriarhul Daniel a spus, luni, după binecuvântarea cu Agheasma Mare […] Articolul Mesajul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române în Ajunul Bobotezei: Înnoim botezul nostru prin gustarea apei sfințite a Aghesmei Mari apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Zece persoane condamnate în Franța pentru hărțuirea lui Brigitte Macron, după răspândirea unui fals potrivit căruia ar fi bărbat # Ziua
Un tribunal din Paris a condamnat zece persoane pentru hărțuirea și defăimarea primei doamne a Franței, Brigitte Macron, după ce acestea au răspândit în mod deliberat un fals conform căruia soția președintelui Emmanuel Macron s-ar fi născut bărbat. Instanța a stabilit că opt bărbați și două femei au difuzat în spațiul online informații mincinoase despre […] Articolul Zece persoane condamnate în Franța pentru hărțuirea lui Brigitte Macron, după răspândirea unui fals potrivit căruia ar fi bărbat apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Din 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare un nou regim fiscal dedicat activității economice independente a persoanelor fizice, cunoscut și ca „Legea freelancerilor”. Freelancerii vor plăti un impozit unic de 15% din venitul obținut, pentru veniturile anuale care nu depășesc 1,2 milioane lei. Acest impozit unic include toate obligațiile fiscale principale: impozitul pe venit, […] Articolul „Legea freelancerilor” a intrat în vigoare apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
The Washington Post: Planul SUA de a „conduce” Venezuela, învăluit în confuzie după arestarea lui Maduro # Ziua
Operațiunea administrației Trump de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro a fost prezentată la Washington drept un succes tactic major. Totuși, la o zi după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite vor „conduce” Venezuela, devine tot mai clar că viziunea privind administrarea țării în următoarele săptămâni și luni este neclară, contradictorie […] Articolul The Washington Post: Planul SUA de a „conduce” Venezuela, învăluit în confuzie după arestarea lui Maduro apare prima dată în ZIUA.md.
