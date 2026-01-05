„Energocom” a procurat în decembrie mai multă energie electrică, la un preț ușor mai mic față de noiembrie

17:40

La începutul anului 2026, numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) al Republicii Moldova a ajuns la 3 299 794 de persoane, informează MOLDPRES, cu referire la datele Comisiei Electorale Centrale (CEC). Potrivit CEC, din totalul cetățenilor cu drept de vot, 2 763 719 sunt repartizați pe unități administrativ-teritoriale de […] Articolul CEC: Republica Moldova are peste 3,29 milioane de cetățeni cu drept de vot apare prima dată în Vocea Basarabiei.