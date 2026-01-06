Mita morții la „Sfântul Lazăr”: directori, șefi și un preot cereau ilegal de la familii până la 20 000 de lei

14:10

Ceștile de cafea băute anual de moldoveni se apropie de pragul de 1.000 pe persoană, semn al unei schimbări clare în obiceiurile de consum, arată datele prezentate de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță, de la IDIS „Viitorul". Tot mai mulți consumatori renunță la cafeaua solubilă în favoarea cafelei boabe, iar această tendință se reflectă […]