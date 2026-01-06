Mita morții la „Sfântul Lazăr”: directori, șefi și un preot cereau ilegal de la familii până la 20 000 de lei
Omniapres, 6 ianuarie 2026 14:40
Patru persoane, cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, printre care un fost director, un director adjunct, un șef de brigadă al administrației cimitirului „Sfântul Lazăr" din Chișinău și un preot, au fost trimise pe banca acuzaților într-un dosar de corupție, escrocherie și trafic de influență. Procuratura municipiului Chișinău anunță că urmărirea penală
Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie 2026 și se va desfășura în format online, cu vot electronic, decizia fiind aprobată marți, 6 ianuarie, de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Potrivit hotărârii CSP, ședința va începe la ora 10:00, iar participarea la distanță a fost aleasă pentru a nu afecta activitatea curentă
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben, valabil în perioada 7 ianuarie, ora 01:00 – 9 ianuarie, ora 14:00, din cauza condițiilor meteo nefavorabile prognozate pe teritoriul țării. Potrivit meteorologilor, în zilele de 7 și 8 ianuarie, în jumătatea de nord a Republicii Moldova, iar pe 9 ianuarie pe arii extinse, se va
Confiscările și amenzile aplicate în dosarele gestionate de Procuratura Anticorupție au depășit 365 de milioane de lei în 2025, o sumă de peste patru ori mai mare decât în 2024, a anunțat procurorul-șef al instituției, Marcel Dumbravan, într-un interviu pentru Moldova 1. „Procuratura Anticorupție are succes în acest domeniu. Au fost finalizate 202 cauze penale
32 de persoane, inclusiv doi minori, au fost evacuate în noaptea de 6 ianuarie dintr-un bloc locativ cu 16 etaje de pe strada Unirii Principatelor 1 din municipiul Chișinău, după izbucnirea unui incendiu. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:43. Incendiul a izbucnit într-un apartament situat la etajul trei, unde au ars
Șeful APP: Lukoil nu a atacat în instanță decizia privind terminalul petrolier de la Aeroport # Omniapres
Terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău revine în proprietatea statului, fără a fi inițiat un litigiu cu investitorul, după ce compania Lukoil nu a contestat decizia autorităților. Informația a fost confirmată de Roman Cojuhari, directorul Agenției Proprietății Publice (APP), scrie TV8. Potrivit șefului APP, procedura de predare a infrastructurii către stat este în desfășurare
Un stilou placat cu aur de la președintele francez Emmanuel Macron a fost cel mai scump cadou de la Maia Sandu. Potrivit registrului publicat al cadourilor acceptabile, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit 51 de cadouri în valoare totală de 97 390 de lei în primele 9 luni ale anului 2025, scrie Logos Press.
Lucrări de deszăpezire pe drumurile naționale: zeci de utilaje, mobilizate în mai multe raioane # Omniapres
Lucrările de întreținere de iarnă a drumurilor naționale continuă în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, pe fondul ninsorilor înregistrate în ultimele ore. Pe parcursul zilei de ieri, echipele S.A. „Drumuri" au intervenit pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță pe principalele trasee. Potrivit autorităților, intervenții au avut loc în raioanele Vulcănești, Sîngerei, Comrat, Chișinău,
Un protest va avea loc astăzi în localitatea Negureni, raionul Telenești, anunță Poliția, precizând că manifestația ar putea implica tehnică agricolă, inclusiv tractoare, pe un traseu de importanță majoră. Drumul Negureni–Telenești este unul intens circulat, în special în această perioadă, când numeroși cetățeni se deplasează spre localitățile rurale pentru a-și vizita rudele și a sărbători
Chișinău se plasează în a doua jumătate a clasamentului global privind costul vieții, potrivit datelor publicate pentru anul 2026 de platforma internațională Numbeo, care analizează nivelul prețurilor și cheltuielile de trai în 479 de orașe din întreaga lume. Conform evaluării, capitala Republicii Moldova ocupă locul 371, cu un indice al costului vieții de 36,5, raportat
Grădinițele din municipiul Chișinău vor activa marți, în ajunul Crăciunului, după un program prescurtat, anunță Direcția generală educație, tineret și sport a Capitalei. Potrivit autorităților municipale, instituțiile preșcolare vor fi deschise între orele 07:00 și 16:00. Pentru părinții care nu vor putea prelua copiii în acest interval, vor fi organizate grupe de serviciu, la solicitare.
Cinci cazuri de derapare și blocare a mijloacelor de transport au fost înregistrate pe parcursul zilei de 5 ianuarie 2026 pe traseele din Republica Moldova, în contextul condițiilor meteo nefavorabile. Salvatorii și pompierii au intervenit pentru a acorda suport conducătorilor auto aflați în dificultate. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), două dintre incidente
Horoscop 6 ianuarie. Zi a progresului profesional, a banilor recuperați și a deciziilor inspirate # Omniapres
Este o zi favorabilă rezolvărilor concrete: se recuperează bani, se semnează acte, se conturează proiecte și apar perspective noi în plan profesional și financiar. Energia este bună și susține inițiativele curajoase. CAPRICORN Se rezolvă chestiuni mai vechi și o să vă primiți bani înapoi, avansați cu niște cereri și va fi un progres în sfera
România a lansat procedura de licitație pentru Tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii A8 – Târgu Neamț–Iași–Ungheni, un proiect de importanță strategică majoră care va aduce, în premieră, construcția primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa, susținută de Uniunea Europeană, România și Republica Moldova, marchează un moment esențial pentru dezvoltarea infrastructurii și conectivitatea regională.
O minoră de 17 ani a ajuns la spital după ce a suferit intoxicație cu monoxid de carbon, în urma nerespectării regulilor de exploatare a sobei de încălzit. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 4 ianuarie 2025, într-o gospodărie din satul Tocuz, raionul Căușeni. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Alocațiile pentru copii, înghețate peste Prut: moldovenii cu cetățenie română pierd bani # Omniapres
Alocația de stat pentru copii din România nu va fi majorată nici în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, deși legislația prevede indexarea automată anuală cu rata inflației. Decizia, consfințită prin așa-numita „Lege Bolojan", afectează nu doar familiile din România, ci și mii de cetățeni ai Republicii Moldova care dețin cetățenie română și beneficiază
Consumatorii din Republica Moldova ar putea afla noile tarife pentru gazele naturale către finele lunii ianuarie. Despre aceasta a declarat Alexei Taran, directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), după ce autoritățile au vorbit, în ultimele luni, despre existența unor premise privind micșorarea tarifelor, notează Moldova 1. „În prezent, examinăm costurile de
Modificări la Codul Contravențional: șoferii cu mașini străine ar putea fi identificați mai ușor # Omniapres
Autoritățile ar putea reglementa identificarea șoferilor care se deplasează cu vehicule înmatriculate în străinătate și încalcă regulile de circulație. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pregătește un proiect de modificare a Codului Contravențional, care prevede modul de notificare a persoanelor respective, de transmitere a avizelor și de colectare a amenzilor, scrie realitatea.md. Autoritățile de la Chișinău își
Mai multe cazuri de tăiere și defrișare ilegală a masei lemnoase au fost depistate recent în raioanele Dondușeni și Rîșcani, în urma raziilor desfășurate de inspectorii de mediu, în unele situații cu sprijinul poliției. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, un prim caz a fost identificat în fondul forestier din raionul Dondușeni, în sectorul nr. 11
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ceață, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, ceața va afecta arii extinse în intervalul 6 ianuarie, ora 01:00 – 7 ianuarie, ora 16:00. În această perioadă, vizibilitatea va scădea până la 200 de metri și mai puțin, ceea ce poate crea dificultăți în trafic
VIDEO // Black Party, dar fără ”Black”: cum a arătat petrecerea de ziua lui Emilian Crețu # Omniapres
Actorul și influencerul Emilian Crețu a sărbătorit 39 de ani cu o petrecere spectaculoasă într-un local de lux din Chișinău, eveniment care a atras atenția fanilor și a creat o atmosferă plină de energie și umor. Petrecerea, organizată în seara de 4 ianuarie, a respectat un dress code „Black Party", iar invitații au fost îmbrăcați
Escrocherie pe WhatsApp: un tânăr de 24 de ani, condamnat după un prejudiciu de peste 10 000 de lei # Omniapres
Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, după ce a pus la cale o schemă de escrocherie prin intermediul aplicației WhatsApp, folosind o identitate falsă pentru a obține bani de la un bărbat. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, instanța a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar de
Energocom a majorat achizițiile de energie electrică ale Republicii Moldova în luna decembrie 2025, reușind în același timp să obțină un preț mediu mai redus. Potrivit datelor companiei, în decembrie au fost cumpărate 458,15 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 132,57 euro/MWh. Energia a provenit atât din surse interne, cât
Prețurile la carburanți continuă să crească la început de an, iar benzina cu cifra octanică 95 a depășit din nou nivelul de 22 de lei pe litru, potrivit tarifelor maximale stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru data de 6 ianuarie 2026. Conform deciziei autorității de reglementare, benzina va fi comercializată la
Brazii folosiți în perioada sărbătorilor de iarnă nu trebuie aruncați în containerele pentru deșeuri menajere, atenționează Primăria municipiului Chișinău și Î.M. Regia „Autosalubritate". Pentru o colectare corectă, arborii urmează să fie lăsați lângă platformele de stocare a deșeurilor, de unde vor fi preluați separat de echipele operatorului municipal de salubrizare. Potrivit autorităților, brazii depozitați corespunzător,
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, pe fondul sporirii tensiunilor interne și al menținerii riscurilor de securitate din regiune. Totodată, cetățenii Republicii Moldova care se află deja pe teritoriul iranian sunt îndemnați să ia legătura cu Ambasada, telefonic sau prin e-mail,

Începând cu 1 ianuarie, consumatorii de energie electrică din Republica Moldova achită tarife mai mari, odată cu încetarea mecanismului de compensare aplicat pentru primii 110 kWh consumați lunar. Măsura a fost finanțată anterior din fonduri europene și a fost introdusă pentru a atenua impactul crizei energetice. Astfel, în timp ce pe parcursul anului 2025 clienții […] The post Facturile la energia electrică cresc din 1 ianuarie, după încetarea compensațiilor appeared first on Omniapres.
Kalașnikovul iese treptat din dotarea Armatei Naționale, Republica Moldova urmând să adopte armamentul utilizat de statele occidentale, în cadrul unui proces amplu de modernizare a sectorului de apărare. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, într-un interviu acordat televiziunii publice Moldova 1. Potrivit oficialului, tranziția către calibrul NATO reprezintă un obiectiv strategic, care […] The post Armata Națională renunță la Kalașnikov și trece la armament occidental appeared first on Omniapres.
Legalitatea capturării președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către forțele americane va fi analizată luni în cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, însă este puțin probabil ca Statele Unite să se confrunte cu critici ferme din partea aliaților lor occidentali. Operațiunea militară desfășurată în weekend în Venezuela a provocat reacții puternice la nivel internațional […] The post Capturarea lui Nicolas Maduro de către SUA, analizată la Consiliul de Securitate al ONU appeared first on Omniapres.
Regimul de declarare a TVA pentru tranzacțiile cu energie electrică și gaze naturale se modifică începând cu 1 ianuarie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli anunțate de Serviciul Fiscal de Stat. Autoritatea precizează că schimbările au drept scop simplificarea raportării fiscale și eliminarea practicilor neuniforme apărute în aplicarea taxării inverse. Noile prevederi […] The post Regim nou de taxare inversă pentru 29 de comercianți din sectorul energetic appeared first on Omniapres.
Ieri seara, în jurul orei 18:40, Poliția din Ceadîr-Lunga a fost alertată după ce o femeie a anunțat că asupra automobilului în care se afla împreună cu copilul și concubinul său ar fi fost tras un foc de armă. Incidentul s-a produs pe drumul local de legătură Tomai – Ceadîr-Lunga. Potrivit informațiilor preliminare, în urma […] The post Foc de armă pe un drum local din Ceadîr-Lunga: o mașină, ținta unui atac appeared first on Omniapres.
Horoscop 5 ianuarie 2026. Zi a negocierilor, a reușitelor profesionale și a reluării legăturilor importante # Omniapres
Este o zi în care cariera, banii și relațiile sociale ies în prim-plan. Se reactivează colaborări, apar invitații și oportunități care pot influența următoarea perioadă. CAPRICORN Sunt solicitări din toate direcțiile și o să vă străduiți să le faceți față cu brio, să mulțumiți pe toată lumea, mai ales dacă este în joc și cariera […] The post Horoscop 5 ianuarie 2026. Zi a negocierilor, a reușitelor profesionale și a reluării legăturilor importante appeared first on Omniapres.
Meteorologii au emis cod galben de condiții complicate ale vremii. Duminică, de la 10:00 și până la luni, ora 14:00, pe arii extinse se vor înregistra polei și depuneri de lapoviță, iar pe drumuri se va forma un strat subțire de gheață. Avertizarea este valabilă pentru toată țara. În această perioadă, temperatura aerului va oscila, […] The post Avertizare meteo pentru duminică și luni: Lapoviță și polei pe drumuri appeared first on Omniapres.
Moscova condamnă „agresiunea armată” a SUA împotriva Venezuelei și cere evitarea escaladării # Omniapres
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a condamnat într-un comunicat ceea ce califică drept un act de agresiune armată al Statelor Unite ale Americii împotriva Venezuelei, exprimând „profundă îngrijorare și condamnare” față de evoluțiile recente. Potrivit MAE rus, citat de Ziua.md, pretextele invocate pentru „justificarea acțiunilor americane sunt „neîntemeiate”, iar ostilitatea ideologizată ar fi prevalat asupra pragmatismului […] The post Moscova condamnă „agresiunea armată” a SUA împotriva Venezuelei și cere evitarea escaladării appeared first on Omniapres.
Trump anunță o operațiune de amploare în Venezuela și susține că Nicolas Maduro a fost capturat # Omniapres
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că SUA au desfășurat cu succes o lovitură de amploare împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, Nicolas Maduro, afirmând că acesta ar fi fost capturat împreună cu soția sa și scos din țară. Potrivit declarației făcute de Trump, operațiunea a fost realizată în cooperare cu agenții americane de […] The post Trump anunță o operațiune de amploare în Venezuela și susține că Nicolas Maduro a fost capturat appeared first on Omniapres.
Emilian Crețu explică de ce a refuzat să candideze pe listele PAS: „Unii sunt invitați doar pentru fațadă” # Omniapres
Actorul Emilian Crețu a declarat că a refuzat să candideze pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), deși o respectă profund pe președinta Maia Sandu, întrucât consideră că unele persoane publice invitate în politică au un rol pur decorativ. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului realizat de jurnalista Lorena Bogza, unde actorul a vorbit […] The post Emilian Crețu explică de ce a refuzat să candideze pe listele PAS: „Unii sunt invitați doar pentru fațadă” appeared first on Omniapres.
Un lot de ouă de găină pentru consum uman a fost rechemat de urgență din magazine, după ce verificările de laborator au scos la iveală prezența unei substanțe farmacologice interzise. Produsele vizate au fost comercializate de SRL Raiplai-Avicola. Este vorba despre ouă cu marcajul 3 MD BR 004, având data durabilității minimale cuprinsă între 10 […] The post Ouă cu substanță interzisă, pe rafturile magazinelor: lotul, retras de urgență appeared first on Omniapres.
Schimbare la vârful puterii de la Kiev: Budanov, noul șef al Administrației Prezidențiale # Omniapres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri o schimbare majoră în structura conducerii de la Kiev, declarând că i-a propus lui Kirilo Budanov, șeful serviciilor de informații militare, să preia conducerea Administrației Prezidențiale. Informația a fost relatată de agențiile AFP și Reuters. „M-am întâlnit cu Kirilo Budanov și i-am propus să preia conducerea administrației prezidențiale”, […] The post Schimbare la vârful puterii de la Kiev: Budanov, noul șef al Administrației Prezidențiale appeared first on Omniapres.
Polița medicală pentru avocați, majorată cu 150% fără consultare. Reacția Uniunii Avocaților # Omniapres
Uniunea Avocaților din Republica Moldova critică dur decizia autorităților de a majora polița de asigurare medicală obligatorie pentru anul 2026, fără consultare prealabilă, calificând măsura drept abuzivă și contrară obligațiilor internaționale ale statului. „În speranța că în anul care vine, reprezentanții statului vor începe să înțeleagă ce înseamnă bunul-simț, ce înseamnă regula – nimic despre […] The post Polița medicală pentru avocați, majorată cu 150% fără consultare. Reacția Uniunii Avocaților appeared first on Omniapres.
Luna ianuarie se va încadra, din punct de vedere meteorologic, în parametrii obișnuiți pentru această perioadă a anului, potrivit prognozei publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Analiza datelor sinoptice și climatice arată că nu sunt așteptate abateri semnificative față de mediile multianuale. Temperatura medie lunară a aerului va oscila în limitele normale, cu valori cuprinse […] The post Iarna își urmează cursul: prognoză meteo pentru ianuarie appeared first on Omniapres.
În urma tragediei produse în stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldată cu numeroase victime, Republica Moldova și-a exprimat sprijinul și solidaritatea față de Elveția. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața în incendiul izbucnit în noaptea de Revelion într-un local din stațiune. „Mă gândesc la toți cei afectați de […] The post Maia Sandu: Moldova este solidară cu Elveția după tragedia de la Crans-Montana appeared first on Omniapres.
Angajatorii din Republica Moldova pot finanța odihna salariaților în mediul rural prin tichete de vacanță sau prin compensarea directă a cheltuielilor de cazare, în baza modificărilor la Codul fiscal adoptate în vara anului trecut. Facilitățile fiscale aferente acestor beneficii se aplică începând cu anul 2026. Mecanismul permite companiilor să ofere beneficii extra-salariale fără costuri fiscale […] The post Angajatorii pot acorda tichete de vacanță neimpozabile pentru odihna în mediul rural appeared first on Omniapres.
Actorul Emilian Crețu a declarat că ideea unei cariere politice îl urmărește de mai mulți ani și că nu exclude posibilitatea de a candida, într-o bună zi, la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Mărturisirile au fost făcute într-un podcast, citat de protv.md. Crețu a confirmat că, anterior, i s-a propus să participe la alegerile parlamentare, […] The post Emilian Crețu: „Următorul președinte nu are cum să fie decât eu” appeared first on Omniapres.
Ceștile de cafea băute anual de moldoveni se apropie de pragul de 1.000 pe persoană, semn al unei schimbări clare în obiceiurile de consum, arată datele prezentate de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță, de la IDIS „Viitorul”. Tot mai mulți consumatori renunță la cafeaua solubilă în favoarea cafelei boabe, iar această tendință se reflectă […] The post Consumul de cafea în Moldova: aproape 1 000 de cești pe an de persoană appeared first on Omniapres.
Compensațiile pentru sezonul rece ar putea rămâne neschimbate, chiar dacă tarifele cresc # Omniapres
Valoarea compensației acordate în perioada rece a anului ar putea rămâne aceeași, chiar dacă tarifele vor crește. Precizarea a fost făcută de către ministra Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei emisiuni TV, scrie realitatea.md. Oficiala a menționat că plata se calculează și se acordă strict individual. Funcționara a reiterat că se iau în considerare […] The post Compensațiile pentru sezonul rece ar putea rămâne neschimbate, chiar dacă tarifele cresc appeared first on Omniapres.
Taxele pentru coletele comandate din străinătate ar putea fi incluse direct în prețul final al produselor, măsură pe care autoritățile o analizează în contextul unei posibile impozitări a coletelor cu valoare de până la 150 de euro. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, aplicarea ar putea avea loc din a doua jumătate a anului, după ce […] The post Taxele pentru coletele din străinătate ar putea fi incluse direct în preț appeared first on Omniapres.
Maia Sandu a acordat cetățenia pentru opt persoane născute în Rusia: în listă se regăsesc și nume legate de trupa Bi-2 # Omniapres
Opt cetățeni născuți în Federația Rusă au dobândit cetățenia Republicii Moldova, în baza unui decret semnat de președinta Maia Sandu la finalul anului trecut, pe 31 decembrie 2025. Printre noii cetățeni moldoveni se regăsește Fedor Bortnik, fiul cel mare al lui Igor Bortnik, solistul cunoscutei trupe ruse „Bi-2”. Totodată, cetățenia Republicii Moldova i-a fost acordată […] The post Maia Sandu a acordat cetățenia pentru opt persoane născute în Rusia: în listă se regăsesc și nume legate de trupa Bi-2 appeared first on Omniapres.
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la închisoare după ce a incendiat un automobil de serviciu al poliției, în urma unui conflict cu oamenii legii. Sentința a fost pronunțată de instanță la începutul lunii ianuarie, anunță Procuratura Strășeni, Oficiul Călărași. Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc în noiembrie 2025, după ce polițiștii din […] The post Un automobil de serviciu al poliției a fost incendiat: autorul, condamnat la detenție appeared first on Omniapres.
Piața produselor petroliere din Republica Moldova intră în anul 2026 cu majorări moderate ale prețurilor la benzină și motorină, după ce 2025 s-a încheiat cu unele dintre cele mai scăzute niveluri din ultimii ani. Potrivit datelor ANRE, anul trecut a fost caracterizat de o volatilitate relativ redusă și de o tendință clară de ieftinire a […] The post Carburanții intră în 2026 cu scumpiri ușoare, după un an de ieftiniri appeared first on Omniapres.
