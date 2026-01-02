Maia Sandu: Moldova este solidară cu Elveția după tragedia de la Crans-Montana

15:10

Trei minori cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani au fost depistați de carabinieri pe stadionul central din orașul Căușeni, în timp ce efectuau împușcături cu un pistol pneumatic în gardul metalic al arenei. Incidentul a avut loc în timpul misiunilor de menținere a ordinii publice. Potrivit autorităților, acțiunile minorilor puteau pune în pericol […] The post Trei minori, prinși la Căușeni după ce au tras cu un pistol pneumatic pe stadion appeared first on Omniapres.