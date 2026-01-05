Brazii folosiți de sărbători, colectați în Chișinău separat de deșeurile menajere

14:10

Cinci persoane, inclusiv doi copii au suferit intoxicații cu gaz natural de la o coloană de încălzit apă. Cazul a avut loc în seara zilei de 30 decembrie 2025, într-o casa de locuit din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:33. Potrivit informațiilor, cinci membri ai aceleiași […] The post Incident grav la Ștefan Vodă: cinci persoane au ajuns la spital intoxicate cu gaz appeared first on Omniapres.